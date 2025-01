La presa de Alcolea, ejemplo de despilfarro de dinero público

Se han tirado millones de euros en hormigonar parte de la orilla izquierda del Odiel sin estudio de alternativas serio y sin evaluación de impacto ambiental en condiciones y sin tener en cuenta que las aguas del río Odiel son de las más contaminadas del mundo por drenajes mineros.

Sábado, 25 de enero de 2025. Una presa de agua ácida en la que ya se han enterrado decenas de millones de dinero público está siendo usada para una batalla política en la que no parece importar que el proyecto no sirve para ninguno de los objetivos para los que supuestamente la reivindican sectores empresariales y políticos onubenses de forma irresponsable. A lo largo de más de tres décadas se han tirado millones de euros en hormigonar parte de la orilla izquierda del Odiel, cerca del puente de Alcolea, en Gibraleón, sin estudio de alternativas serio y sin evaluación de impacto ambiental en condiciones y especialmente sin tener en cuenta el hecho de que las aguas del río Odiel en esa zona son de las más contaminadas del mundo por drenajes mineros.

Tras la paralización de las obras hace más de diez años, el proyecto se ha usado como arma política arrojadiza entre partidos y administraciones, todas ellas empeñadas en ejecutar un proyecto que es evidente que ni sirve para el abastecimiento de agua potable, como dijeron en su día, ni para el riego como reivindican periódicamente, ni para laminar avenidas, como han argumentado recientemente al calor de la DANA de Valencia.

Ecologistas en Acción, que ha presentado alegaciones al proyecto desde su inicio en 1995, recordando que las aguas ácidas cargadas de metales no sirven ni para el grifo ni para el riego y señalando los impactos aguas abajo en Marismas del Odiel, así como la pérdida del patrimonio cultural y natural que quedaría bajo las aguas del embalse, se dirigirá una vez más al Ministerio de Transición Ecológica para que renuncie clara y definitivamente a este despilfarro de esfuerzo y dinero que ya demasiado caro ha salido para el dinero público y para el que no hay ninguna garantía de la obligatoria recuperación de costes. No conseguimos entender las razones por las que este proyecto se presenta de forma recurrente como necesario para Huelva, pero sospechamos que más allá del beneficio que genera utilizar dinero público en obras de este tipo a algún sector económico, parece haber interés en generar expectativas de crecimiento de las superficies en riego, aunque no haya agua en la Demarcación Tinto, Odiel, Piedras para satisfacerlas, ni pueda usarse la de este embalse. Y entonces habrá que pedir más agua del trasvase del Guadiana, que ya es la cuenca que abastece a gran parte del regadío onubense y no parece tener límite para para las ansias algunos beneficiarios y de los fondos de inversión en agricultura industrial .

Agua del Odiel junto al hormigón de Alcolea

Ecologistas en Acción de Huelva hace un llamamiento a que las administraciones y partidos políticos que tanto alardean de estar al servicio de Huelva, acometan de una vez la obligatoria tarea de proponer y adoptar medidas para la descontaminación de las aguas del Odiel y sus afluentes, actualmente cargadas de tóxicos y desprovistas de vida. Y para ello , es necesario también paralizar la proliferación de nuevas instalaciones mineras, con sus correspondientes balsas de lodos tóxicos, derrames ácidos cargados de metales pesados y escombreras que se van sumando a las que existían de anteriores ciclos mineros, que despoblaron de vida las cuencas mineras y generaron graves crisis sociales y sanitarias.