La Junta permitirá que una veintena de campos de golf sigan gastando miles de millones de litros de agua para riego en plena sequía

Miércoles, 24 de enero de 2024. El consejero de Medio Ambiente y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha dejado claro hoy que «no son el problema», pero los campos de golf que no usan agua regenerada gastan en torno a 4.800 millones de litros al año sólo para regar la hierba

«Más del 80% de los campos de golf andaluces se riegan con agua regenerada, no potable«, asegura el portavoz. Pero, ¿qué ocurre con el 20% restante? Hay 109 campos de golf en Andalucía y el 20% son 21.

El portavoz de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha respondido este martes tras el Consejo de Gobierno a estas peticiones y ha vuelto a rechazar que se pueda limitar este riego. En concreto, el consejero de Economía Azul ha señalado que es «rotundamente falso que los campos de golf sean el problema» porque «más del 80% se riega con agua regenerada no potable que no tiene nada que ver con el suministro». Desde la Junta aseguran que es un argumento que «puede tener éxito en términos demagógicos, pero tiene poca aplicación en la solución del problema».

Se pueden encontrar diferentes publicaciones en las que se habla de que el consumo de un campo de golf de 18 hoyos está entre 150.000 y 400.000 metros cúbicos de agua anualmente (1m3 = 1.000 litros) en España. Concretamente, la consultora granadina Hidrología Sostenible ha publicado en su página web que, según sus cálculos, el consumo anual medio del campo de golf Finca Cortesín de Casares (Málaga) sería de 241,169 m3, es decir, más de 240 millones de litros de agua. No es demagogia, son datos.

El lector puede imaginar la cantidad elefantiásica de millones de litros de agua que pueden necesitar esos 21 campos de golf que no usan agua regenerada para regar sus 360 hoyos: en total, más de 4.800 millones de litros. Otro dato a tener en cuenta: cada plaza de alojamiento turístico consume tres veces más agua que los hogares de una ciudad como Sevilla. Es decir, cada huésped o turista consume 350 litros de agua al día, una cifra desorbitada si la comparamos con el consumo medio de los hogares de la capital sevillana (110 litros al día). La cifra no es extraña teniendo en cuenta que cada año visitan la ciudad de la Giralda más de 3 millones de turistas, cuando la población de la ciudad no pasa de 700.000 habitantes.

El Gobierno de Moreno Bonilla no le pone cortapisas a los turistas que vienen a Andalucía a jugar al golf. Mientras tanto, 58 municipios sufrían restricciones de agua a fecha de 15 de enero de 2024:

Córdoba

Las restricciones en la provincia de Córdoba están teniendo lugar en las zonas del Valle de los Pedroches y la comarca del Guadiato, aunque en estas comarcas el problema es mayor, ya que no tienen agua potable en hasta una treintena de municipios:

Bélmez Dos Torres Hinojosa del Duque Belalcázar Añora Cardeña Conquista El Guijo Fuente de la Lancha Pedroche Pozoblanco Santa Eufemia Torrecampo Villanueva del Duque Villanueva de Córdoba Villaralto Espiel Fuente Obejuna La Granjuela Los Blázquez Obejo Peñarroya-Pueblonuevo Valsequillo Villaharta Villanueva del Rey Villaviciosa de Córdoba Alcaracejos Montilla Lucena Priego de Córdoba



Cádiz

Estas medidas están afectando a todas las localidades de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar:

Algeciras La Línea San Roque Los Barrios Tarifa Jimena Castellar San Martín del Tesorillo



Málaga

Mientras que la los municipios más afectados son los de la comarca de la Axarquía, la última localidad malagueña en sumarse a las restricciones ha sido Fuengirola, donde la empresa de gestión del agua, Gestagua, bajará la presión del suministro por las noches en un horario comprendido entre las 00:00 y las 7:00, a excepción de los sábados. De esta forma, se ha sumado a Benalmádena, que realizó dichas restricciones durante las pasadas Navidades.

Casares Estepona Marbella Manilva Mijas Torremolinos Málaga Capital: tres zonas (La Corta, Los Asperones y Palma-Palmilla) Vélez Málaga Rincón de la Victoria Almogía Sedella Almáchar Benamargosa El Borge Inzate Moclinejo Periana Casabermeja Villanueva de la Concepción Valle de Abdalajís



Ante el anuncio de Moreno Bonilla de nuevas restricciones al consumo de agua en las grandes ciudades además de las que ya se están viviendo en algunas comarcas andaluzas, Adelante Andalucía ha exigido a la Junta de Andalucía que se paralice «de inmediato» el riego a los campos de golf en Andalucía.

El portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha tachado de «injusticia hídrica» que se den cortes de agua para el uso de vecinos de muchas ciudades y para la agricultura, mientras se está regando «indiscriminadamente» campos de golf por toda Andalucía. «Vamos a ver este verano cómo hay restricciones al uso del agua de vecinos, restricciones del uso del agua a agricultores, que son los que hacen que funcione no solo la economía sino la alimentación, mientras a la vez se están regando campos de golf para que vengan los guiris del norte de Europa a jugar al golf al lado de la playa«, comenta García.

«Esto es una barbaridad»

La propuesta de la formación andaluza parte de un estudio que llevan haciendo desde hace meses sobre los campos de golf en Andalucía; un total de 109 campos que suponen el 25% de todo el Estado, según el portavoz, se trata de «un sinsentido que, en el sitio que donde más sequía se dé tengamos más campos de golf». Además, ha explicado que «esos campos de golf gastan lo mismo que un millón de personas, esto es una barbaridad; un metro cuadrado de campo de golf gasta entre 1.500 y 2.000 litros de agua al año, esto no tiene ningún sentido».

Asimismo, desde la formación han criticado que la patronal de los campos de golf siga mintiendo con los datos asegurando que solo usan agua regenerada, ya que «sus propios informes dicen que la mitad de los campos de golf de más de 18 hoyos usan agua potable, agua que se podría usar para otros usos«. Igualmente, García ha explicado que incluso el agua regenerada se podría utilizar también para limpieza de calles, baldeos, riego de parques y jardines o incluso, con una depuración terciaria, también se podría utilizar para la agricultura».