La Junta “paraliza” el proyecto CEUS y “dinamita” la expectativas industriales aeroespaciales de la provincia de Huelva

El PSOE denuncia que el faseado en tres años del soterramiento de la línea de alta tensión retrasará la implantación de importantes proyectos, como los ensayos del Airbus 380 o el lanzamiento de cohetes de retorno.

El Alcalde de Moguer lamenta que el gobierno andaluz de Moreno Bonilla “invierte los tiempos y se ríe del proyecto más importante en términos tecnológicos para la provincia”.

Lunes, 28 de noviembre de 2022. La Junta de Andalucía “frena, paraliza, invierte los tiempos y se ríe del proyecto CEUS, el más importante en términos tecnológicos para la provincia de Huelva». Así lo ha denunciado este lunes, visiblemente enojado, el alcalde de la localidad onubense de Moguer, donde está prevista la puesta en marcha en 2023 del Centro de Ensayos para Sistemas No Tripulados (CEUS), en la zona denominada El Arenosillo.

Acompañado de los parlamentarios autonómicos Enrique Gaviño y María Márquez y del senador Amaro Huelva, Gustavo Cuéllar ha lamentado que el gobierno andaluz haya decidido fasear en tres años el soterramiento de la línea de alta tensión que cruza la que será la pista de ensayo del proyecto Ceus, lo que supondrá un notable retraso para la puesta en marcha de centro y la implantación de las primeras empresas que ya han anunciado su interés en desarrollar sus ensayos en el mismo.

“Acaba de dinamitar las expectativas industriales aeroespaciales de la provincia de Huelva”, ha manifestado Cuéllar, quien ha recordado que la ejecución del proyecto Ceus está basada en “tres patas fundamentales”. Por un lado, el Gobierno de España, que va a financiar la obra de ejecución de la pista de ensayo y la construcción de los hangares donde se albergará el desarrollo tecnológico de las empresas que vengan a certificar y homologar sus equipos aéreos. En segundo lugar, el propio Ayuntamiento de Moguer, que ya ha puesto a disposición y agilizado los procedimientos de enajenación y de modificación de normas subsidiarias. “cosas que hizo también en tiempo récord”, recuerda el acalde moguereño. Y por último, el soterramiento de la línea de alta tensión que cruza la que será la pista de ensayo del Centro, una acción esencial para el comienzo de las actividades del Proyecto CEUS, que corresponde a la Junta de Andalucía.

Sin embargo, el hecho de que en el borrador de los Presupuestos de la Junta aparezca consignada y faseada dicha obra en tres años (2023, 2024, y 2025) hace temer que empresas que ya han anunciado su intención de implantar sus actividades en CEUS, con inversiones de hasta 400 millones de euros en algunos casos, o el lanzamiento de un cohete de diferentes proyecciones con retorno, o que las pruebas de aviones tan importantes como el Airbus A380 para su catalogación, homologación y certificación e el centro puedan verse retrasadas, o que incluso importantes empresas pierdan el interés mostrado a corto plazo si esa línea eléctrica sigue cruzando la pista de ensayo de una de un extremo a otro, impidiendo que se hagan ensayos, y retrasando hasta dos años la puesta en marcha del proyecto.

“La implantación de estas empresas tenían un interés de desarrollo económico como nunca ha tenido la provincia de Huelva en estos términos de desarrollo tecnológico avanzado, y empresas de la industria internacional aeronáutica tanto actuales como de nueva creación van a perder el interés por este proyecto”, ha lamentado Cuéllar, quien responsabiliza directamente al gobierno de Moreno Bonilla, al que reivindica “la toma en consideración de estos presupuestos”. Asimismo, el alcalde de Moguer ha reclamado “una nueva negociación de la Junta de Andalucía con Red Eléctrica Española y con el Gobierno central para agilizar el soterrado del tendido eléctrico

Enmienda a los Presupuestos

Gustavo Cuéllar ha anunciado que el Grupo Socialista va a solicitar una enmienda a los presupuestos en el Parlamento de Andalucía desde para que corrijan “esta auténtica barbaridad que deja de nuevo a Huelva en la cola del desarrollo”.

“Desde el Partido Socialista, y especialmente como alcalde y como responsable de política municipal en el Partido Socialista a nivel regional, no vamos a callarnos la boca. Hemos estado durante dos años con prudencia, con diligencia, creo que con lealtad absoluta al desarrollo del proyecto. He tenido que soportar injustamente auténticas barrabasadas en contra de mi persona y del propio proyecto, y hoy toca por parte de un servidor y de este partido pedir explicaciones a un problema tan severo como es el frenazo o paralización del proyecto Ceus”, ha manifestado el alcalde moguereño en este sentido.

“Imagínense que terminemos con nuestras obligaciones, que se van a terminar aproximadamente entre mayo y junio del año que viene, y siga la línea de alta tensión por culpa de la Junta de Andalucía en medio de una pista de ensayo», ha resaltado Cuéllar. “Cuando el protocolo y el convenio que está firmado entre las partes establece que es la Junta de Andalucía la única responsable de soterrar la línea de alta tensión, no quiero imaginarme al presidente Moreno Bonilla inaugurando una pista junto al ministro o ministra con una línea de alta intención y que por culpa de la Junta de Andalucía no se pueda poner en marcha la pista de ensayo del CEUS. Ese día probablemente no venga a hacerse la foto».

“El Partido Socialista, y especialmente el Gobierno central, ha cumplido minuciosamente su parte del convenio. Los fondos están ejecutando las autorizaciones medioambientales respecto a la guía y la autorización ambiental unificada se ha cumplido escrupulosamente. La ejecución del proyecto va en tiempo y en plazo por parte de lo que viene central, de forma intachable. El Ayuntamiento ha autorizado y está en estos momentos preparando toda la autorización o licencia de la segunda fase”, ha finalizado Cuéllar.