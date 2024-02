La Guardia Civil irrumpe durante la consulta médica de una temporera marroquí del programa Gecco y registra sin orden judicial el contenido de su teléfono móvil

Aicha, denegación de auxilio y sucesión de tratos violentos y denigrantes

La insólita, incompresible e injustificada actuación este viernes de agentes de la Guardia Civil en el centro de Salud de Moguer, se produjo apenas un día después que La Mar de Onuba hiciera públicos unos audios que demuestran que la temporera marroquí Aicha AH había permanecido hasta el pasado martes más de diez días sin recibir asistencia médica por daños sufridos en una rodilla durante su jornada laboral.

En una surrealista escena que revela uno de los audios dados a conocer por esta revista, el mismo martes, después de que Jornaleras de Huelva en Lucha (Sindical Obrera Andaluza), AMIA, la secretaria general de CCOO de Huelva, Julia Perea, y La Mar de Onuba entraran en contacto con la empresa y con la patronal agraria Asaja para interesarse por el caso, la propietaria de Frutas Airam realizó por su cuenta y riesgo una extravagante, violenta y denigrante “exploración médica” a la trabajadora, tras la que concluyó que “está mintiendo” y que “no tiene nada”. Con este "estudio", la empresaria se ratificó a sí misma en lo acertado de su decisión de no haberle facilitado asistencia médica los días anteriores. En el audio también se escucha a la empresaria inquirir a la trabajadora para que detalle con qué organizaciones ha hablado en los días anteriores y el motivo, y una amenaza explícita de expulsarla a Marruecos “mañana” si no dice "la verdad".

Intervención de Asaja y el PRELSI de Interfresa

Solo tras una petición expresa del secretario general de Asaja en Huelva, Félix Sanz, la empresaria aceptó finalmente llevar a la trabajadora al servicio de Urgencias del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva en la tarde noche del pasado martes, 13 de febrero. En otro audio dado a conocer por La Mar de Onuba, se escucha cómo Sanz recomienda no devolver "mañana" a la mujer a Marruecos, y esperar unos días antes de tomar una decisión. “Te lo digo más que nada porque no se monte el pollo mañana, no por otra cosa", llega a decir el dirigente patronal. "Mañana", que fue el pasado miércoles, 14 de febrero, se celebraron en toda España grandes movilizaciones de protesta del sector patronal agrícola, convocadas por Asaja, COAG y UPA.

El servicio de urgencia, al contrario que la propietaria de Frutas Airam, sí que supo detectar la dolencia (gonalgia izquierda) por la que Aicha llevaba más de diez días pidiendo asistencia y sufriendo dolor. Para la misma se prescribió tratamiento antiinflamatorio y contra el dolor, reposo, y estudios radiológicos para descartar lesiones en las partes blandas de la rodilla que no se observan con una simple imagen de rayos X. Al no tratarse de un caso grave, dichos estudios corresponde solicitarlos al centro médico de referencia de la paciente, en este caso el Centro de Salud de Moguer, donde no consta hasta la fecha que se hayan pedido, según la documentación a la que ha tenido acceso esta revista. Sí consta que la médica llamó a la Guardia Civil al creer que la paciente la estaba grabando con su móvil.

Esa misma mañana, y tras la enorme polémica generada en las redes sociales por los audios dado a conocer por esta revista, Aicha AH recibió en el alojamiento que aún comparte con otras temporeras en Frutas Airam la visita de Borja Ferrera, director del conocido Plan de Responsabilidad Ética, Laboral, Social y de Igualdad del lobby patronal Interfresa (PRELSI), un servicio de libre adscripción para la mediación entre empresarios y trabajadores. Al menos hasta el pasado martes, la empresa Frutas Airam SL no era usuaria de dicho servicio, según información facilitada ese mismo día por Interfresa a esta redacción.

Según relató después de la visita la propia Aicha al colectivo Jornaleras de Huelva en Lucha (Sindical Obrera Andaluza), Ferrera garantizó a la trabajadora su permanencia en España durante su convalecencia, el cobro de los días no trabajados desde su accidente y la continuidad como trabajadora del programa Gecco en otra finca dedicada al cultivo de arándanos.

También la agilización de trámites para la obtención de su Tarjeta Sanitaria. Y es que Aicha, como también revela el nuevo audio que a continuación hace público La Mar de Onuba, había intentando obtener asistencia médica por sus propios medios, pero esta le fue denegada en el Centro de Salud de Moguer por no estar en posesión (física) de la tarjeta que la identifica como trabajadora con derecho a ser atendida por la Sanidad Pública. Como cualquier persona, con o sin papeles, en el sistema de derecho universal a la sanidad del Reino de España.