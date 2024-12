La empresa Fresbejarano de Almonte inaugura la temporada 24/25 de ‘casos aislados’ en el sector de los frutos rojos de Huelva

Viernes, 20 de diciembre de 2024. La empresa Fresbejarano, ubicada en Almonte, se convierte en la primera protagonista de la temporada 24/25 de ‘casos aislados’ en el sector de los frutos rojos de Huelva. Este episodio abre un nuevo ciclo de irregularidades laborales que, pese a ser presentadas como excepcionales, forman parte de una preocupante constante de carácter secular.

Las denuncias del colectivo Jornaleras de Huelva en Lucha contra Fresbejarano se centran en los «clásicos» habituales que afectan, en este caso, a una decena de trabajadores o más de la empresa Almonteña: impagos de salarios según lo estipulado por la Ley, meses de retraso en el pago de las nóminas, y constantes promesas de solución inminente incumplidas. Además, señalan que la empresa manipula las nóminas, otro clásico, que, además, constituye un presunto delito de falsedad documental. La manipulación consiste en registrar menos peonadas de las efectivamente trabajadas, excluir los domingos, encubrir horas extras como pluses de productividad y asignar menos días trabajados para pagar por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Este mecanismo no sólo perjudica directamente a los trabajadores, sino que también implica un fraude paralelo a la Seguridad Social y la Hacienda Pública, ya que se declaran menos cotizaciones y se reducen las contribuciones fiscales.

Producciones Agrícolas Fresbejarano S.L. se encuentra domiciliada en Almonte, con actividad declarada en «Otros cultivos no perennes» (CNAE 0119). Sus administradores mancomunados, Leandro Bejarano Báñez y Andrés Bejarano Báñez, lideran una empresa con una plantilla que oscila entre 10 y 49 personas y una facturación anual por debajo de los 2 millones de euros.

La empresa cuenta con la certificación Global GAP, un sello que supuestamente garantiza el cumplimiento de buenas prácticas laborales y medioambientales. Sin embargo, las denuncias sobre sus prácticas laborales ponen en duda la eficacia real de este tipo de certificaciones.

Apelando a la responsabilidad del mercado

En este sentido, el colectivo Jornaleras de Huelva en Lucha, tras una petición expresa de la alianza Apellando, formada en Alemania por las principales cadenas de supermercado que venden frutos rojos procedentes de Huelva, informó sobre las irregularidades de Fresbejarano, incluidas las demoras en los pagos y la negativa inicial de la empresa a entregar contratos y nóminas. Apellando tiene como objetivo garantizar que los productos que se comercializan en sus tiendas cumplan con los estándares laborales y medioambientales establecidos por la Ley de Debida Diligencia en la Cadena de Suministro, en vigor en Alemania. Su función incluye promover y gestionar «mecanismos de queja» que permiten a las organizaciones sindicales, personas trabajadoras o cualquier persona o entidad denunciar irregularidades en la cadena de producción y suministro.

La respuesta de Apellando tras conocer el caso de Fresbejarano revela, empero, una limitación importante en su sistema de actuación: antes de intervenir, la alianza exige confirmar si la empresa denunciada suministra a supermercados alemanes, ya que sólo en Alemania está ya implementada y en vigor la Ley de Debida Diligencia en la Cadena de Suministro, una norma de rango comunitario que deberá aplicarse antes de 2027 en todos los países de la Unión Europea. Sin embargo, aunque Fresbejarano no forme parte de la alianza ni se haya confirmado que provea de frutos rojos a supermercados alemanes, la decisión de Jornaleras de Huelva en Lucha de apelar a Apellando encuentra su lógica. La razón de fondo radica en la confianza que los supermercados europeos depositan en sellos de calidad como Global GAP.

La presencia de este sello en la empresa Fresbejarano debería bastar para que Apellando actúe, ya que su propia credibilidad se ve afectada si las empresas con dicha certificación incurren en conductas irregulares. En otras palabras, aunque Apellando no tenga competencia directa sobre Fresbejarano, sí tiene interés en que el sello Global GAP cumpla con los estándares que justifiquen la confianza de los supermercados europeos. La opacidad de la trazabilidad, especialmente en el caso de pequeños productores y cooperativas, complica la identificación del destino final de las bayas, lo que refuerza la pertinencia de la denuncia. Si los supermercados no pueden confiar en el sistema de certificación, la fiabilidad del sello se tambalea.

El caso de Fresbejarano no es nuevo. La empresa, según relatan los trabajadotres consultados por La Mar de Onuba ya ha sido objeto de intervenciones de la Inspección de Trabajo. Sus responsables llegaron a responder entonces de forma despectiva a las denuncias, calificando a las personas temporeras que reclaman sus derechos como «pellejos que no cogen kilos ni quieren trabajar».

Jornaleras de Huelva en Lucha exige el pago inmediato de las nóminas a los trabajadores y que los supermercados compradores de los productos de Fresbejarano asuman su parte de responsabilidad. Con la entrada en vigor de la Ley de Debida Diligencia en la UE, especialmente en Alemania, los supermercados europeos tienen la obligación de garantizar que sus proveedores no incurren en prácticas de explotación laboral. Esta ley, sin embargo, no está vigente en España, lo que explica la respuesta de la alianza Apellando, que solo actuará cuando se confirme que la empresa provee a supermercados alemanes. No consta, exceptos en casos contados como el de la cadena Lidl, que para facilitar esta tarea se vaya a a facilitar a sindicatos y colectivos de defensa de los derechos sociolaborales y medioambientales un listado de los productores agrícolas que suministran a los supermercados alemanes.

Casos aislados

El caso de Fresbejarano dista de ser un «caso aislado». Ilustra, a las puertas de una nueva campaña de frutos rojos en la provincia de Huelva, una problemática recurrente en el sector. La existencia de «sellos de calidad» como Global GAP y de mecanismos de queja gestionados por alianzas como Apellando no garantiza la ausencia de abusos laborales. La falta de una Ley de Debida Diligencia en España, junto con la opacidad en la trazabilidad de los productos, permite que este tipo de prácticas persistan. No es descabellado aventurar, lamentablemente, que a medida que avance la temporada 24/25, sólo sea el primero de los habituales «casos aislados» conocidos.