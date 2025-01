La dura revelación de una enfermera del SAS: «He decidido irme al paro de forma voluntaria porque estoy hasta las narices de contratos de un mes o 23 días»

«Los supervisores de enfermería de los hospitales contentan a los cargos intermedios agachando la cabeza ante sus ocurrencias descabelladas»

Martes, 7 de enero de 2025. Esta sanitaria granadina cuenta en EL LIBRE que está harta: «Nos están asqueando tanto con sus maltratos, los pésimos contratos, con esa falta de estabilidad, el estrés que eso nos supone y el ‘robo’ de nuestros sueldos que muchos estamos decidiendo cambiar de profesión». Por otro lado, un enfermero denuncia las malas prácticas de los supervisores de algunos centros hospitalarios

La enfermera denuncia cómo algunos supervisores abusan del poder que tienen en los centros hospitalarios: «Qué asco de superiores. Eso me pasó a mí, pero sin amenazas, me sacaron del servicio de Oncología después de dos años y medio. Son unos cabrones, pero a mí no me van a callar ni con amenazas. De hecho, he decidido irme al paro de forma voluntaria porque estoy hasta las narices de contratos de un mes o 23 días, como el último que he tenido, y que luego te llamen para cubrir las Fiestas de Navidad… Que les den».

«Se están cargando a los sanitarios, nos están asqueando tanto con sus maltratos, los pésimos contratos, con esa falta de estabilidad, el estrés que eso nos supone y el robo de nuestros sueldos que muchos estamos decidiendo cambiar de profesión, aunque sea vocacional. Estamos hartos del puñetero sistema«, incidió.

Por su parte, un enfermero granadino se muestra muy crítico con los supervisores de enfermería de los centros hospitalarios del SAS: «En vez de preocuparse por contratar personal, o por las necesidades de los enfermeros y los usuarios, los supervisores de enfermería de los hospitales contentan a los cargos intermedios agachando la cabeza ante sus ocurrencias descabelladas sin cuestionar la utilidad de sus prácticas por temor a caer en desgracia, haciendo que cada vez más enfermeros odien su trabajo».

«A pesar de las reducciones de personal, el trabajo sigue saliendo adelante para cumplir ratios impuestas por alguien que trabaja en un despacho desconectado de la realidad y que tiene la mente puesta en cobrar una productividad inmerecida por un trabajo que no ha realizado», denuncia este profesional sanitario.