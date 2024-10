La demanda contra el Fiscal General del Estado, entre la injerencia política y las amenazas al periodismo

¿Debe dimitir el Fiscal General tras ser imputado?

Desde el plano institucional, la reciente imputación del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por presuntos delitos de infidelidad en la custodia de documentos y de revelación de secretos del artículo 417 del Código Penal plantea un dilema grave.

El Fiscal General del Estado tiene la responsabilidad de dirigir el Ministerio Público, una institución fundamental para garantizar la legalidad y la justicia en España. La imputación de García Ortiz por un delito tan serio como la revelación de secretos, que además está directamente relacionado con su gestión, pone en entredicho su capacidad para seguir ejerciendo sus funciones con la independencia y neutralidad que exige el cargo. Aunque jurídicamente no existe una obligación inmediata de dimisión tras una imputación, la pregunta clave es: ¿puede un Fiscal General seguir actuando con plena legitimidad y confianza mientras está siendo investigado por la posible comisión de un delito grave en el ámbito de su competencia?

Desde una perspectiva política, la situación es aún más compleja. El Partido Popular, que ha impulsado la querella, aprovecharía la dimisión de García Ortiz como una victoria política, vendiéndola como un "trofeo de caza". Esto encajaría dentro de su estrategia de desgaste contra el Gobierno de Pedro Sánchez, elevando la dimisión a un símbolo de la supuesta corrupción o incompetencia del Ejecutivo. Sin embargo, si el caso no prospera, como no es descartable dado lo cuestionable de las bases jurídicas, se habrá producido un daño irreparable a la imagen y la credibilidad de la Fiscalía. Dimisión o no, la imputación ya ha abierto una herida innecesaria en una de las instituciones clave del Estado.

El riesgo es doble. Desde el plano institucional, mantener en su cargo a un Fiscal General imputado por un delito grave puede erosionar la confianza pública en la justicia. Desde el plano político, su dimisión solo fortalecería una estrategia que, al final, no busca la verdad judicial, sino el desgaste del adversario político. Es una decisión que debe ser tomada con un análisis profundo de las consecuencias en ambos frentes.