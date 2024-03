La crueldad del SAS: «La gente no puede estar esperando dos años y medio a que la vea un neurólogo»

Lunes, 11 de marzo de 2024. El médico intensivista del Hospital Juan Ramón Jiménez y presidente de Onusap, Diego Mora, denuncia la saturación y las carencias que padece la sanidad pública en la provincia onubense. Unas 2.000 personas se concentraron el pasado jueves en el centro de Huelva (justo donde está ubicada la Delegación Territorial del SAS) para revindicar la construcción del Hospital Materno-Infantil, entre otras cosas

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, debe reflexionar sobre el motivo por el que más de 2.000 personas se concentran una tarde de jueves, bajo la lluvia, para exigir una sanidad pública digna. Aquí la propaganda se diluye, como una cita en papel con el especialista -para dentro de un año- caída en el asfalto mojado, para darse de bruces con la despiadada realidad del quebranto de la Atención Primaria y de la Hospitalaria.

El clima fue desapacible, como las largas colas en el centro de salud del Molino de la Vega o de la Casa del Mar. Pero eso no arredró a esos miles de onubenses que salieron en la calle para demostrar que no se creen las mentiras y medias verdades del Gobierno andaluz, con Catalina García como principal ejecutora de una estrategia que beneficia a unas pocas empresas sanitarias privadas en detrimento del sistema público.

Es un agravio flagrante que Huelva sea la única provincia de Andalucía que no tenga Hospital Materno-Infantil… Y la consejera sigue sin darle máxima prioridad a esta terrible carencia. Por eso los onubenses no se lo piensan a la hora de protestar, porque no pueden soportar tanto olvido y tanta indiferencia.

La Atención Primaria y la Especializada están bajo mínimos. Si hay problemas en todas las provincias andaluzas, Huelva es de las que están peor. «Los especialistas se nos van del hospital día sí, día no. Despedimos a un compañero casi a diario; se van buscando un futuro mejor. Los compañeros me dicen: «Para un contrato de mierda, de un mes, me quedo en Sevilla y me ahorro el alquiler y el coche. Porque los caseros no aceptan a inquilinos con ese nivel de temporalidad», revela Mora.

«Llevamos 20 años reivindicando que los contratos en Huelva tienen que tener un plus. Si quieres que la gente se quede, ofrece contratos más largos o más puntos en la bolsa. ¿Cuál es la respuesta del SAS? Que siguen ofreciendo a día de hoy contratos de mes a mes, en marzo de 2024. ¿No se van a ir las criaturas? Ahora mismo, hay casi más anestesistas de Huelva cruzando la frontera en Portugal que en Huelva. Y no por dinero, sino por las condiciones, por la seguridad laboral», asevera el intensivista.

«Las listas de espera son muy peligrosas, inhumanas y degradantes»

Todo esto se traduce en que Huelva es la provincia donde más han subido las listas de espera de toda Andalucía. «La gente no puede estar esperando dos años y medio a que la vea un neurólogo. En ese tiempo, el dolor de cabeza se ha podido convertir en un tumor como una sandía. En ese tiempo, tu proceso degenerativo se ha podido convertir en un alzheimer irreversible. Las listas de espera son muy peligrosas, inhumanas y degradantes. Cada euro que se invierte en la sanidad privada se deja de invertir en la pública. Nosotros, con números, hemos demostrado que podemos quitar las listas de espera por la mitad de dinero, pero para ello necesitamos recursos: más personal, más quirófanos, que el hospital crezca, la construcción del Materno-Infantil… Les costaría la mitad de dinero, pero Moreno Bonilla sigue erre que erre con el plan de choque para inyectar dinero en la privada«, añade Mora.

El presidente de Onusap ofreció un dato demoledor: hay 400.000 andaluces esperando, ahora mismo, una operación en el Servicio Andaluz de Salud. Mientras tanto, Moreno Bonilla y los suyos se van a celebrar el Día de Andalucía en Madrid en un acto que se llevará a cabo mañana con todo el glamur y todo el boato, por el cual incluso han tenido que adelantar el Consejo de Gobierno a hoy lunes.

En Urgencias del Hospital Juan Ramón Jiménez se dieron recientemente casos aberrantes, como una mujer de 82 años que tuvo que estar esperando 30 horas en un pasillo a que la pudieran ingresar.

«El dinero se está escapando por el sumidero de la privatización»

El discurso oficial habla de «inversión histórica», pero Diego Mora se pregunta: «¿Por qué, con esa inversión histórica, los resultados son peores que nunca? ¿Dónde está ese dinero? ¿Quién está gestionando esto, un chimpancé borracho? El dinero se está escapando por el sumidero de la privatización».