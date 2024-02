La crisis en el Ayuntamiento de Nerva reaviva el malestar interno en el PSOE de Huelva

El alcalde popular, Rafael Prado, asume de forma unipersonal prácticamente todas las atribuciones de la Junta de Gobierno.

La izquierda perdió, por primera vez, la alcaldía de la localidad minera tras el «pacto de la vergüenza» del PP con «desertores» del PSOE y un edil tránsfuga de Izquierda Unida.

Veteranos socialistas responsabilizan de la actual situación política en la localidad minera onubense a las maniobras fallidas de la dirección provincial para imponer un candidato que acabó liderando la candidatura de X Nerva y provocando la pérdida de la mayoría absoluta del PSOE.

Viernes, 2 de febrero de 2024. El equipo de gobierno formado por PP y el partido X Huelva (creado por «desertores» del PSOE) en el Ayuntamiento de Nerva ha saltado por los aires este martes al hacerse público en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de la Resolución 155/2023 de avocación de competencias. Una decisión tomada en solitario por el alcalde del PP, Rafael Prado, el pasado 19 de diciembre y que (según han confirmado, con resignación, los propios concejales afectados) despoja prácticamente de toda capacidad de decisión a sus aliados en la Junta de Gobierno.

Prado asume así personalmente las principales competencias antes delegadas en las Áreas de Hacienda y Contratación, Urbanismo Obras Municipales, Viviendas y Patrimonio; y Personal, Policia Local, Protección Civil y Estadística. (Ver Resolución al final de está página). «Considerando que la delegación de determinadas competencias de la Alcaldía en la Junta de Gobierno puede retrasar el funcionamiento ordinario del Ayuntamiento y perjudicar la eficacia y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos básicos». Bajo esta premisa, Prado concluye que «es conveniente avocar el ejercicio de las competencias» detalladas en su Resolución.

Desde el PSOE local, que ha calificado este hecho como «inédito en la historia democrática de Nerva», han criticado con dureza «el desprecio y ninguneo (una vez más) que el alcalde tiene sometido a sus socios de gobierno, a quienes, ahora, priva de la capacidad de tomar decisiones en el seno de la junta de gobierno». Para los socialistas nervenses, «esta concentración de poder es desde todo punto de vista inentendible cuando se trata de un alcalde que está en superminoría con sólo tres concejales».

«Las preguntas que nos hacemos todos los y las nervenses», sostenía el PSOE de Nerva el pasado martes en una nota de prensa, «son cómo aguantan los 3 concejales de xnerva este desprecio público por parte del alcalde? ¿O es que el alcalde tiene comprado su silencio porque ha liberado a 2 de sus concejales (el otro es funcionario) con 2.000 euros al mes cada uno?».

No es una pregunta baladí para los socialistas de Nerva, ya que la candidatura X Nerva estuvo encabezada por dos «desertores» (José Luis Lozano Álbez, antiguo Secretario de Organización de la agrupación, y Juan Carlos Domínguez Cerrato, ex vicesecretario general de los socialistas nervenses y ex miembro de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva) tras fracasar en un intento de descabalgar al anterior alcalde, José Antonio Ayala, como candidato a la reelección y como secretario general del PSOE local. La maniobra, que fuentes socialistas críticas con la actual dirección provincial de PSOE consultadas por La Mar de Onuba achacan personalmente a la secretaria provincial, Mª Eugenia Limón, y a la diputada autonómica María Márquez, se saldó con la renuncia (por «motivos personales») de Ayala a repetir como cabeza de lista en las elecciones municpales del pasado 28 de mayo (siendo sustituido Ylenia Rodríguez), si bien fue reelegido sin candidaturas alernativas como secretario general del partido a nivel local.

El PSOE ganó las elecciones por más de 10 puntos de ventajas sobre la lista del PP, obteniendo 5 concejales frente a 3 de los populares. Pero la fractura interna que acabó con la creación de X Nerva, hizo perder a los socialistas tanto la mayoría absoluta como el gobierno local. Lozano, Domínguez y un tercer edil obtenido por su candidatura, a los que se sumó el concejal tránsfuga de Izquierda Unida, Fracisco Vázquez, acabaron dando la alcaldía al popular Rafael Prado, quien desde el pasado 19 de diciembre, ejerce de forma prácticamente unipersonal todo el poder de gestión del Ayuntamiento nervense.

«¡Lo que nos faltará por ver en este vergonzoso gobierno municipal!», lamenta el PSOE local.

Resolución alcaldía de Nerva Ver este documento en Scribd