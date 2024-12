La consejera de Salud lleva cuatro meses sin comparecer tras el Consejo de Gobierno

Martes, 26 de noviembre de 2024. Rocío Hernández tomó posesión el pasado 30 de julio y todavía sigue inédita en la sala de prensa del Palacio de San Telmo, donde los consejeros de la Junta de Andalucía tienen que dar cuenta de las decisiones gubernamentales más importantes que atañen a sus respectivas áreas

En cualquier consejo de gobierno regional o junta de gobierno municipal, periódicamente se tratan temas relevantes y se toman decisiones importantes en las distintas materias que afectan a la vida de la ciudadanía (educación, salud, medio ambiente, economía, fomento, vivienda, cultura…). En el caso del Gobierno de Moreno Bonilla, cada martes se reúne con los consejeros y hay un orden del día preestablecido en el que se aprueban órdenes, proyectos de ley, decretos, subvenciones, modificaciones de normas... Y el sentido común y el buen gobierno dictaminan que el tema de mayor significación sea presentado a la prensa en la rueda posterior al Consejo de Gobierno.

Así, siempre comparece la consejera portavoz, actualmente Carolina España, que debe saberse al dedillo todos los temas de actualidad que incumben al Gobierno andaluz (aunque el no sabe / no contesta lo practica bastante), y el responsable del asunto más relevante de esa semana.

Sin noticias de Rocío

Pues bien, ha habido muchos martes -por no decir casi todos en los últimos cuatro meses- en los que la sanidad pública ha sido la estrella de la rueda de prensa por diversos motivos: la gran manifestación de la Asociación Justicia por la Sanidad; concentraciones de sindicatos; apertura de la bolsa de empleo del SAS; falta de personal; centros de salud cerrados en verano; denuncias contra el Servicio Andaluz de Salud; colas insoportables a las puertas de los consultorios; datos nuevos sobre las listas de espera; ceses (Benedicto Crespo, por ejemplo, fue cesado como coordinador del Plan de Salud Mental de Andalucía) y dimisiones; las irregularidades del centro de salud de Santiponce; y, como todo el mundo sabe a estas alturas, el fraccionamiento ilegal de contratos, un tema publicado en exclusiva por EL LIBRE y que requería de forma perentoria la presencia de Rocío Hernández en el atril a la izquierda de España. Eso no ha sucedido y ya han pasado 119 días desde que tomó posesión como nueva consejera de Salud y Consumo.

Los ciudadanos tienen derecho a saber, a conocer y a sacar sus propias conclusiones

Ante el desconocimiento reiterado de Carolina España sobre temas sanitarios (Bendodo y Fernández-Pacheco se defendían algo mejor), los ciudadanos no entienden por qué esta mujer sigue escondida. Sí, es verdad que habla en canutazos (la típica rueda de prensa improvisada de pie a la salida o a la entrada de algún acto público), a través de comunicados y en las comisiones del Parlamento, pero no es lo mismo. El canutazo, por definición, es breve y el político puede largarse cuando quiera, atendiendo las preguntas que le dé la gana. Sin embargo, la comparecencia ante los periodistas que cubrimos habitualmente la actualidad del Gobierno andaluz es pausada y no hay límite de preguntas. Además, se televisa en directo tanto por Andalucía TV como por el streaming oficial de YouTube de la Junta de Andalucía.

¿A qué espera para dar la cara? La otra consejera, la nueva responsable de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que entró nueva el pasado 30 de julio, Carmen Castillo, ha comparecido ya dos veces. Los cientos de miles de usuarios del SAS quieren respuestas sobre todas las sombras y telarañas del SAS en estos momentos. Hernández no puede seguir ocultándose de los andaluces detrás de España.