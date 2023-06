La conferencia ‘Viajar por la vida con optimismo, esperanza e ilusión’ del empresario Emilio Duró abre en Huelva el 8º Congreso Internacional de Frutos Rojos

El ex Secretario de Estado Fernando Moraleda protagoniza el martes el debate Boicot a la fresa: Claves para la gestión reputacional.

Martes, 20 de junio de 2023. El 8º Congreso Internacional de Frutos Rojos, organizado por la patronal agrícola Freshuelva, arranca este marttes en la Casa Colón de Huelva con la conferencia ‘Viajar por la vida con optimismo, esperanza e ilusión’ del empresario y conferenciante Emilio Duró.

Según ha explicado Freshuelva en un comunicado, con la elección del conocido empresario «la organización del Congreso ha apostado por poner en valor la importancia de la felicidad y el optimismo para la consecución de los objetivos de vida en general y económicos centrados en el sector de los frutos rojos en particular, lo cual centrará la inauguración del Congreso». Duró ahondará en el aumento de la esperanza de vida, que se ha duplicado en los últimos años y continúa creciendo, lo que conlleva también un incremento espectacular de la población. El conferenciante mostrará que, como individuos, contamos ahora más de 40 años adicionales de vida, en los que la búsqueda del placer no basta para ser felices, con lo que el reto está en «vivir» y no solo “sobrevivir”. “Esta situación hace que en el futuro tengamos el reto de llenar de contenido nuestra vida para encontrar un equilibrio entre nuestro desarrollo físico, emocional, intelectual y espiritual”, defenderá Emilio Duró en una interesante intervención que tendrá lugar el día 20 a partir de las 9.30 horas.

Emilio Duró es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Barcelona y por la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (Esade), en la que también tiene el Máster en Administración de Empresas. Es socio fundador de Iter Consultores S.L., ex directivo de empresas nacionales e internacionales y miembros del consejo de administración de varias empresas. Ha colaborado y colabora como invitado externo en distintas universidades y escuelas de negocio de ámbitos nacional e internacional. En la actualidad y desde hace más de 40 años, el empresario trabaja como asesor, consultor y formador en las primeras empresas del país. Además, es autor de múltiples artículos exponiendo sus teorías en publicaciones empresariales y de difusión general. Ello le ha valido, para obtener, entre otros el Premio Emilio Castelar a la categoría de Compromiso Empresarial, el Premio Jean-Baptiste Say a la Excelencia Empresarial o el Premio Jóvenes Líderes como Referente de la Humanidad.

8 º Congreso Internacional de Frutos Rojos

Tras la conferencia inaugural, tendrá lugar la inauguración oficial del Congreso a cargo de los representantes de las instituciones patrocinadoras del evento, que en esta octava edición también protagonizarán un acto de apertura de la zona expositiva, en la que participan más de medio centenar de empresas proveedoras al sector de los frutos rojos de la provincia de Huelva.

El congreso vuelve a contar con la Fundación Caja Rural del Sur como patrocinador principal exclusivo. También repiten como patrocinadores institucionales el Ayuntamiento de Huelva, la Diputación Provincial, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera.

Además, el Congreso contará también con sus ‘Media Partners’, que englobará a medios de comunicación especializados que contribuirán a su difusión, crecimiento y una mayor proyección, al tratarse de medios de ámbito nacional e internacional. En concreto, Huelva Información, Agrodiario Huelva, Grupo Editorial Agrícola, Frutas & Hortalizas, Fruit Today, Fruticultura, Interempresas, Revista Mercados, Siete Agromarketing, Tecnología Hortícola, Valencia Fruits, Marketing4Food, Freshplaza y Vida Rural estarán presentes en la Casa Colón.

El programa del 8º Congreso Internacional de Frutos Rojos contempla conferencias técnicas que se desarrollarán con presentaciones a cargo de las empresas Symborg, Brandt, SP Soluciones Agrícolas, Garrigues, Vertech, Agrofresas, Atens, Asfert Global y Molari. La Autoridad Portuaria de Huelva también intervendrá en con la presentación Puerto de Huelva: Nodo logístico Multimodal al servicio del sector de los frutos rojos, mientras que Interfresa protagonizará la ponencia Prelsi 2.0: implantación del nuevo Canal Ético.

La jornada del miércoles estará protagonizada por la ponencia Boicot a la fresa: Claves para la gestión reputacional a cargo de los representantes de la consultora Llorente y Cuenca Carlos Ruiz Mateos y el ex Secretario de Estado de Comunicación Fernando Moraleda, quienes presentarán un avance de un reportaje audiovisual sobre el sector de los frutos rojos.

Durante la segunda y última jornada del congreso tendrá lugar también la intervención del CEO de la empresa importadora de frutas y hortalizas suiza PPO Services, Daniel Buchmüller, que analizará los nuevos mercados internacionales para el sector de los frutos rojos. A continuación, tendrá lugar la presentación de la Fundación de la Buena Cultura del Agua y los Regadíos en Huelva, a cargo del presidente de la asociación de Comunidades de Regantes de Huelva, Juan Antonio Millán.

La clausura del 8º Congreso Internacional de Frutos Rojos correrá a cargo del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y el viceconsejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Vicente Pérez.

FUENTE: Freshuelva