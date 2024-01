El Carnaval de Cádiz arremete con furia contra la gestión de Moreno Bonilla en materia sanitaria

Viernes, 26 de enero de 2024. «Juanma Moreno es el perro faldero de Ayuso en Sevilla» o «cuando el PP en la Junta privatiza otro servicio, no piensa en tus derechos sino en sus beneficios» son algunas de las contundentes frases del pasodoble que esta agrupación ha cantado en Preliminares del COAC 2024. Y no ha sido la única en criticar con dureza al Servicio Andaluz de Salud (SAS).

¡LEVÁNTATE ANDALUCÍA POR LA SANIDAD QUE ES LA TUYA Y LA MÍA! Que bonito, duro y real pasodoble de la comparsa de republicanos ‘El paseito’ de Fran Quintana. Dando la cara por nuestra sanidad, empatizando con nuestros sanitarios y poniendo al Falla a cantar el himno de Andalucía. pic.twitter.com/wg4Ux5hPdZ — FUMATRÓN 🏴‍☠️ (@Fum4tr0n) January 22, 2024

Una vez más, ese periodismo cantado que es el Carnaval de Cádiz (sobre todo, en la modalidad de comparsa) ha hecho su magia y ha regalado al público una denuncia demoledora al ritmo del 3×4. La comparsa El Paseíto, del autor Fran Quintana, que vuelve por sus fueros tras Los buscadores y Los pacientes, le ha dedicado un pasodoble de su actuación en Preliminares a los graves problemas de la sanidad pública andaluza.

El tipo viene a representar a Paco el Relojero, que tiene la licencia de darse un paseíto por Cádiz antes de morir fusilado en agosto de 1936. La comparsa de Quintana ha regresado al Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) con una apuesta de corte clásico y un repertorio que navega entre la memoria, la crítica y el gaditanismo a partir de la novela Antes que vuelva a morir, de David de la Cruz.

Ese duro pasodoble contra el Ejecutivo andaluz dice así: cuando en Andalucía nuestra salud no es una preferencia / cuando en Andalucía se nos desbordan las listas de espera / cuando en Andalucía se nos colapsan las salas de Urgencias / cuando la cabeza estalla observando esa pantalla el turno que nunca te llega / porque dan vacaciones y en tu propio centro no hay sustituciones / y para que te atiendan vas pidiendo favores / nuestros sanitarios multiplican sus funciones / y encima son el blanco de nuestras frustraciones / cuando sientes que es más fácil apretar los dientes que automedicarte / cuando no hay nadie en la planta para darte una manta y no hay material / cuando dan escalofríos los plazos pa’ una prueba / cuando esa operación pa’ tu viejo no llega y te hierven las venas / cuando el PP en la Junta privatiza otro servicio / no piensa en tus derechos sino en sus beneficios / cuando Juanma Moreno es el perro faldero de Ayuso en Sevilla / cuando se apaga otra boca en un rincón esperando una cita / levántate, Andalucía / por la sanidad, que es la tuya y la mía, / porque en vez de cuidarnos / lo que hacen es fusilarnos.

Otras agrupaciones que han actuado en Preliminares también han criticado con determinación al Servicio Andaluz de Salud, como Los gritos de Cádiz, de Francis Sevilla Pecci y Manuel Sánchez Alba el Noly, que ha incidido en las preocupantes listas de espera a través de una paciente que espera desesperadamente la llamada del SAS para una operación quirúrgica:

La comparsa de Barcelona se llama este año El último gaditano, con letra de Débora Morón Cortes, Antonio Manuel de la Flor Fernández y Juan Carlos Cruz Cera, y música de Juan Pablo Gallardo Lago, Susana Sánchez Vela y Juan Carlos Cruz Cera. Uno de sus pasodobles puso de relieve las precarias condiciones en las que trabajan los profesionales sanitarios:

El gran referente en activo de esta fiesta, Antonio Martínez Ares, en el segundo pasodoble de La oveja negra, acordándose de la promesa incumplida de Moreno Bonilla, que aseguró que, si gobernaba, iba a construir un nuevo hospital regional… Han pasado cinco años y nada. «Ahí sigue muerto el nuevo hospital«, denuncia el Niño de Santa María.

Así, Martínez Ares le da un aviso a navegantes al nuevo alcalde de Cádiz, Bruno García, que, al ser del mismo partido que el presidente de la Junta de Andalucía, debería hacer fuerza para que se construya por fin el centro hospitalario prometido.

De todas estas agrupaciones, sólo han pasado a los cuartos de final del concurso La oveja negra y El Paseíto. Esta fase del certamen comienza este viernes.