La Casa Colón acoge la entrega de medallas, títulos y distinciones municipales en el marco de las fiestas de San Sebastián

Sábado, 21 de enero de 2023. El Gran Teatro ha acogido hoy el acto de entrega de las Medallas, Títulos y Distinciones de la ciudad con motivo de la celebración del ‘Día de Huelva’ en el marco de las fiestas del Patrón San Sebastián, congregando a instituciones, colectivos sociales y culturales y agentes económicos. Esa esperanza en una Huelva mejor, en una ciudad para las personas, en la que podamos vivir y cumplir nuestros sueños

Este año, han otorgado 14 Medallas para reconocer a Luciano Gómez, MariPaqui, John Conde, Feafes, Paco Alloza, Luis de Vega, Carmen Santacruz, Ubaldo López, Sixto Romero y la Banda Sinfónica Municipal, además de a la Virgen de la Amargura, el Cristo del Amor, La Soledad del Santo Entierro y el Cristo del Calvario. Asimismo, en este acto se ha concedido el título de Hijo Predilecto a José Luis Camacho Malo, mientras que las nuevas incorporaciones al callejero de la ciudad están dedicadas a la periodista María de los Ángeles Puente, Vicente Toti, Manolo Romeu y Amos Sabrás.

El alcalde ha destacado en su discurso los logros conquistados en los últimos años, en los que se ha conseguido convertir a Huelva en “un espacio abierto, acogedor, donde todo comienza y donde todo tiene cabida, donde interaccionan gustos, creencias, aspiraciones, costumbres… Esa ciudad industrial, sostenible, verde, con historia. Decana. Sencilla. Conservadora y progresista. A veces tímida, pero con impronta y personalidad”.

Se enorgulle sus siete años de gobierno municipal, destacando grandes hitos en el crecimiento de la ciudad como la construcción de más espacios peatonales para convivir como el Paseo del entorno del Santuario de la Cinta o la Plaza de la Escuela de Arte León Ortega, el nuevo transporte público “moderno y sostenible” con la renovada flota de autobuses, el también renovado parque de viviendas municipales que garantiza que las personas tengan “no solo un techo, si no un techo decente” o la apuesta contundente e innovadora por la cultura, el deporte y la gastronomía que ha convertido a la ciudad en sede de eventos de relevancia internacional durante los últimos tiempos.

Cruz apelaba al orgullo de todos los onubenses alegando que “lo que para nosotros es trivial para otros es sublime, ahí está la clave”, y afirmaba con rotundidad que “Huelva está en el mapa, ya nos basta de menospreciar una ciudad que es admirada y reconocida en el mundo por infinidad de elementos”.

Así, se reiteraba expresando que “Huelva está en el mapa por su industria, un ejemplo de sostenibilidad y empleo de calidad. Huelva está en el mapa por su cultura, por estrechar lazos con Iberoamérica con uno de los Festivales de Cines más antiguos de España, por crear un Festival Flamenco de prestigio, un carnaval emergente, una Semana Santa con un patrimonio cada vez más rico. Por ser sede de grandes eventos deportivos como un Mundial de Badminton, Campeonatos Europeos de Duatlón, Triatlón, partidos de la Selección Española de Baloncesto y de Fútbol o su centenaria Copa del Rey de Tenis. Huelva está en el mapa por su gastronomía, por haber sido Capital Gastronómica y por un acontecimiento que hemos puesto en marcha y que en tan sólo dos años se ha convertido en una referencia de la cocina de un lado y otro del Atlántico, Binómico”.

Además, el alcalde ha hecho una oda a la esperanza de la construcción de un futuro aún mejor para la ciudad, siempre desde el trabajo y la reivindicación, y también desde el conocimiento de esa potencialidad que ya posee la capital onubense. “La carencia de infraestructuras no puede ensombrecer nuestro espíritu de emprendimiento ni instalarnos en el hastío. Lo hablaba estos días con los empresarios del sector turístico en Fitur, lo hemos abordo en reuniones con la Foe, con la Cámara de Comercio. Tenemos un bloqueo histórico en esta materia y nos tenemos que organizar con sentido común para exigir compromiso y responsabilidad a quienes tienen las competencias directas en esta materia: Gobierno de España, pero también Gobierno Andaluz” afirmaba rotundamente el alcalde.

Es por eso que ha referenciado la responsabilidad de los gobernantes a la hora de realizar su labor como garantes del porvenir de la ciudad, afirmando que “Huelva tiene futuro, ese futuro ya está trazado, una ciudad más inteligente, ecoeficiente, que recupera su patrimonio y que tiene potencial. Huelva es y va ser un espacio para ser feliz y esa es la más ambiciosa de las aspiraciones que debemos de tener como seres humanos”

HONORES Y DISTINCIONES DE LA CIUDAD

El alcalde ha recordado que con este homenaje la ciudad reconoce “el talento, la trayectoria, la dedicación y el compromiso de personas y colectivos que con su trabajo hacen que Huelva sea una ciudad viva, inconformista, solidaria, competitiva y con enormes posibilidades”

Por esto se ha distinguido con la medalla de Huelva a Luciano Gómez, por su compromiso cívico en la defensa de los derechos de los trabajadores, como sindicalista de UGT y también por su conocida su labor como ministro de culto evangélico y responsable del trabajo asistencial que desde la Iglesia Evangélica de Huelva ‘Renacer en Jesucristo’. “Luciano es un hombre honesto, desplegado de humanidad, provisto de la lucidez de saber mirar al otro. Con un corazón enorme, generoso. Es un ejemplo de amar al prójimo como asimismo” afirmaba el alcalde”.

También a Francisca de los Santos, MariPaqui, emprendedora y empresaria onubense, que el alcalde ha calificado como “una mujer adelantada a su tiempo, valiente, de ideas claras, de paso firme”

Tras más de tres décadas grabando y girando con bandas y artistas nacionales e internacionales, el músico onubense John Conde, que lleva al frente desde hace doce años del Proyecto ComboRock, recibía esta medalla por ser un ejemplo por “como transmite su pasión a chicos y chicas para que cumplan sus sueños a través de la música”.

La Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Huelva (FEAFES-HUELVA) ha celebrado en 2022 sus 30 años de trayectoria en la ciudad con un proyecto de calidad, y recibe su medalla como “reconocimiento a más de tres décadas de trabajo difícil, en momentos donde las enfermedades mentales eran un tabú, sobre las que había un gran desconocimiento”.

También distinguido el árbitro de boxeo Francisco Alloza tras más de 50 años de trayectoria. Un reconocimiento al primer árbitro español que fue a unas olimpiadas como “un hombre excepcional y ha sido reconocido a nivel mundial, nacional”.

El reportero Luis de Vega Hernández lleva más de un cuarto de siglo trabajando como periodista y fotógrafo. Actualmente, trabaja en el diario El País y durante dos décadas lo hizo en el periódico ABC. Hoy era reconocido por “su particular estilo de humanizar el conflicto reflejando la realidad social de sus víctimas y haciéndonos llegar sus sentimientos y emociones”.

También recibía la medalla la modelo e influencer Carmen Santacruz, que “tiene 25 años y una madurez aplastante, las ideas claras, mucha disciplina y talento, mucho talento. Su firma Satela, con fabricación en España, es un ejemplo de ello”.

Ubaldo López García, y su empresa de moda flamenca Revuelo, desde el señero barrio del Matadero, era reconocido por haber sabido adaptarse al cambiante mercado de este sector durante sus más de 50 años de trayectoria, calificándolo el alcalde como un hombre “discreto, emprendedor y comprometido”.

El profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería en el Departamento de Ciencias Integradas de la Universidad de Huelva, Sixto Romero ha sido también reconocido como “un Investigador de ciencias, interesado en cualquier disciplina para avanzar en el conocimiento y en la transmisión del mismo a futuras generaciones”.

Mucha emoción en el reconocimiento a la Banda Sinfónica Municipal de Huelva, que constituye una de las grandes señas de identidad de la ciudad por su fundamental aportación cultural a lo largo de todo el año y es parte fundamental de las tradiciones onubenses y de los momentos más importantes que se celebran en la capital. “Son uno de los grandes atractivos del calendario musical que se desarrolla en el Palacio de Congresos de la Casa Colón, donde mensualmente sus conciertos reúnen a numerosos aficionados al género clásico y sinfónico, y donde su contribución para recaudar fondos para asociaciones onubenses sin ánimo de lucro también ha convertido a esta agrupación en claro referente de solidaridad”

Por otro lado, María Santísima de la Amargura ha recibido la Medalla de la Ciudad de Huelva en el año de su coronación canónica, que se celebrará el próximo 17 de junio, “un día que pasará a la historia de la Huelva cofrade ya que se trata de una de las devociones más antiguas de las que se profesan en la ciudad de Huelva, pues existen indicios que señalan que procesionaba con anterioridad a 1826”.

También reconocido el Santísimo Cristo del Amor, de la Hermandad de la Sagrada Cena con motivo del 75 aniversario de la fundación de la cofradía del Domingo de Ramos. Una corporación pionera que forma parte de la historia misma de la ciudad, al ser la primera de las hermandades de penitencia de Huelva en obtener el título de Sacramental, en el año 1978. “La Cena marcó el camino del resto de las hermandades penitenciales onubenses al ser también la primera en abrir su Casa Hermandad, lugar de encuentro y convivencia que marcó un antes y un después en el modo de concebir la vida de las cofradías en Huelva”.

Concedida la medalla de la ciudad a Soledad de María, la titular mariana de la Hermandad del Santo Entierro, que en el año 2022 ha celebrado 450 años de devoción. “Se trata del aniversario del testimonio más antiguo que se tiene de la que es una de las devociones más longevas de la ciudad de Huelva” declaraba el alcalde.

La última de las imágenes reconocidas ha sido la de Nuestro Padre Jesús del Calvario, con motivo de la conmemoración el pasado año 2022 de su 50 aniversario fundacional, que como apuntaba el alcalde “La fundación de esta cofradía supuso un antes y un después en la historia de la Semana Santa onubense, con una identidad única y un importante aporte patrimonial y cultural a la ciudad”.

Junto a estas catorce distinciones, el alcalde ha entregado reo nuevo título de hijo predilecto, así como los reconocimientos a las nuevas incorporaciones al callejero de la ciudad, señalando que “el nombre de una calle es mucho más que la placa colocada sobre una fachada, porque con ellas estamos escribiendo nuestra historia, reflejando el alma de Huelva”.

En este sentido, se ha concedido una calle a la periodista María de los Ángeles Puente, Vicente Toti, Manolo Romeu y Amos Sabrás. María de los Ángeles Rodríguez Puente ha sido una de las periodistas más carismáticas de Huelva. Una profesional que comenzó su carrera en el antiguo Odiel Información y que pasó por diferentes medios de comunicación y gabinetes de prensa en los que dejó una huella imborrable. Vicente Toti ha sido uno de las creadores y artistas más significativos de Huelva, que ha dejado un importante legado en el mundo de la cultura en general y del arte y el periodismo en particular. Manuel Roméu Martín es un onubense muy querido, que a lo largo de su vida representó a la Huelva de las tradiciones. Dedicó su vida profesional al Colegio de Farmacéuticos y su vida personal a su ciudad. Por último, Amós Sabrás fue el primer alcalde republicano de Huelva. Doctor en Matemáticas ganó la cátedra del Instituto de Segunda Enseñanza de Huelva, ejerciendo de profesor del Instituto La Rábida hasta que en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 fue elegido concejal por el Distrito Colón de la capital y proclamado alcalde presidente del Ayuntamiento de Huelva.

Por último, con la concesión del título de Hijo Adoptivo se ha convertido en ilustre onubense José Luis Camacho Malo, nacido en Constantina (Sevilla) en 1951. Un comunicador que ha trabajado en todos los frentes y en todos los medios, cubriendo prensa, radio y televisión, además de las redes sociales que tampoco se le resisten. “Yo creo que no existe disciplina que se le resista a José Luis Camacho Malo, hoy recibe el título de Hijo Adoptivo pero hace muchos años que ya Huelva lo adoptó. José Luis no para, siempre ideando, pensando, está en todo y para todos. Carnavalero, cofrade, rociero, recreativista, apasionado del motor. Comunicador, escritor… querido, muy querido por Huelva. Estábamos en deuda contigo, José Luis, tú nos da mucho y nosotros no podemos más que devolverte un poco de ese cariño con este título” expresaba emocionado el alcalde.

FUENTE: Ayuntamiento de Huelva