Juanma ya no sonríe tanto (y III)

Martes, 20 de febrero de 2024. Claro que entre tanta perfección en el manejo de la comunicación, como se ha dicho aspecto clave para este gobierno de solo cinco añitos, no siempre pueden controlarse los efectos perversos de muchas decisiones más que discutibles que toma (o deja de tomar) el ejecutivo. Son cuestiones que difícilmente pueden ocultarse en el armario.

Los muchos viajes a Europa de este gobierno, a estas alturas, no pueden aportar un balance tangible de beneficios para Andalucía y sus habitantes. Palabras, palabras, palabras. En todo caso sí pueden mostrar una extensa colada de ropa sucia que han intentado lavar en la capital europea contra el gobierno de España, dentro de los típicos gestos internacionales de la derecha ‘patriota’ española. Pero lo que el ciudadano nunca entiende es como un gobierno debe devolver dinero para inversiones por su incapacidad para gestionarlo y distribuirlo en proyectos necesarios y largamente ansiados. Y eso también le está ocurriendo a la Junta de Andalucía, empujada por la propia dinámica del tiempo y el surrealista calendario político general que padecemos en España, lo que revela entre otras cosas que Bonilla y su gobierno deben echarle a pié de tajo más horas de trabajo a los problemas reales de Andalucía, que a lo que suceda en el Congreso con la amnistía para Puigdemont.

Cuando la propaganda no funciona

Que la «moderación» de @JuanMa_Moreno es solo fachada, lo demuestran cositas como la de abrir expedientes a 11 coles del Valle de los Pedroches, porque sus alumnos escribieron una carta a los Reyes Magos pidiendo agua corriente… (requeteconfirmado)@Pepe_Fdez @MistralS pic.twitter.com/RpebU4W1Xa — Agustín Martínez 🔻🇪🇦 (@Agus_Martinez58) January 28, 2024

Los millones del Bono Joven enviados por Madrid a Sevilla y no repartidos entre los jóvenes andaluces por “problemas técnicos” habla por sí mismo y clama al cielo ante una juventud campeona nacional del paro y sin demasiadas esperanzas de poder organizarse sus vidas.

A lo que sucede en la preocupante parcela sanitaria hay que sumar Educación, donde las cosas no parecen mejorar a tenor del descontento generalizado de padres, profesores y alumnos. Por no hablar de la universidad pública andaluza cuyos rectores llevan tiempo dando voz de7 alarma ante la creación de universidades privadas como churros y es que en los ‘masters‘ hay un gran filón. Y para acabarlo de arreglar estallan sucedidos, aparentemente nimios, pero que nos muestran cosas curiosas, pequeñas lucecitas de El Pardo que se encienden aquí y allá. Como mandar a los inspectores a colegios de Los Pedroches porque sus alumnos, en una carta a los Reyes Magos, pedían agua potable, ausente de sus grifos desde antes del verano del 23. O lo de adoctrinar en los colegios el Día de la Paz contra Eta y ni tan siquiera una sola referencia a lo que sucede hoy mismo en Palestina, con miles de criaturas inocentes asesinadas y masacradas.

Más meteduras de pata: no suspender el riego de los campos de golf, lobby malagueño muy respetado por el gobierno; la Cámara de Cuentas sacándoles los colores por la valoración de personas con discapacidad; un circuito de velocidad para Carmona que creará ¡dos puestos de trabajo! por 800 mil euros públicos invertidos; privatizar los accesos naturales al río Chíllar o jugar al escondite con el Algarrobico, juego eterno del PP con esta patata caliente que, gracias al PSOE, tenemos todos los andaluces en el Parque Natural del Cabo de Gata desde hace décadas.

Sumen a todo eso el entregarle al cantante melódico José Manuel Soto casi 300.000 euros para su proyecto de caminos rocieros con solo ‘mirarle a los ojos’. Sí, con estas palabras lo explicó el propio Moreno Bonilla: “Cuando él (Soto) vino a traerme esa idea no venía con maleta, ni con mochila, ni con grandes proyectos, ni con maquetas, ni cosas de esas… pero venía como él viene: con las ideas muy claras, mirándote a los ojos, muy vehemente en lo que cree y además, con la inteligencia natural que él tiene para explicarte las cosas».

No deja de resultar irónico y grotesco oír estas cosas en boca de quien se desgañitaba escandalizado cuando lo de los Eres del PSOE-A, exigiendo entonces pulcritud y decencia en el manejo de los procedimientos administrativos legales establecidos. Su partido personado en la Causa acabaría pidiendo penas de cárcel para los responsables políticos. ¿Seguirá pidiendo prisión ahora que le preguntan para los indultos?

Otro presidente con insomnio

Moreno Bonilla ha confesado públicamente que hay dos cosas que le quitan el sueño y, añado, la sonrisa. Una es el caos sanitario con el que no sabe qué hacer pese a definirlo como un “cuello de botella” y el otro la sequía o lo que es lo mismo, la ruina inminente que se avecina si la lluvia no nos llega suficiente en febrero o marzo. “A mí me quitan el sueño dos cosas: la falta de agua, que es un problema serio no, tremendo, para nuestra economía y nuestro progreso, y vemos pasar las semanas y no llueve. Y lo segundo, evidentemente, el problema, el cuello de botella que se ha generado en nuestra sanidad, que se ha generado también en el resto de modelos públicos. Yo les pido algo sencillo: rigor, rigor, rigor y honestidad”. La sequía y la sanidad, mal de muchos consuelo de los andaluces.

Para sustentar su gran preocupación por el alarmante nivel de los pantanos, Moreno Bonilla se ha prodigado en declaraciones explicando lo mucho y bueno que ha hecho su previsor gobierno en materia hidrológica y culpando al gobierno central de no haber cumplido con sus compromisos vitales en la materia. Según Moreno “Hemos trabajado con previsión y con planificación, hemos realizado más de mil actuaciones, mil obras, más de mil obras en materia de agua y hemos estado auxiliando al Estado en 76 de ellas. Estamos ejecutando el Plan de obras contra la sequía, con 4.000 millones de euros de inversión hasta el año 2027, exclusivamente en el ámbito de la comunidad autónoma”.

Fue la vicepresidenta Teresa Ribera la que tuvo que salir al paso afirmando justo lo contrario y culpando a la Junta de tener paralizados o a medio gas infinidad de proyectos de su estricta competencia. También explicó la vicepresidenta el sinsentido de acudir a Bruselas para pedir fondos contra la sequía de un presupuesto comunitario reservado por la Unión solo para casos de catástrofe.

¿Quién tiene razón? De momento la Junta de Andalucía ha guardado un sospechoso silencio y no ha replicado a la madrina del “espíritu Doñana” del que Moreno fue el padrino.

El acuerdo final sobre Doñana ha sido uno de los pocos momentos dulces de este lustro en los que Madrid y Sevilla han dialogado y pactado soluciones, aunque con el plan de regadíos planteado en su momento por el PP ya habían logrado su botín político: la Diputación de Huelva, históricamente un fortín socialista. La jugada les ha salido redonda y sin desgaste, “el Gobierno andaluz, dijo Bonilla, se compromete a desarrollar actuaciones por valor de 728 millones de euros, y el Gobierno de España actuará con otros 706 millones de euros. Un total de 1.434 millones para garantizar el desarrollo sostenible del entorno del Parque Nacional hasta el año 2027”.

Y dos regalos de cumple

El presidente andaluz ha decidido, para conmemorar su quinto año triunfal en San Telmo, tirar la casa por la ventana y hacerse merecedor de un par de regalitos de cumple.

El primero ha consistido en la creación de la Oficina de Expresidentes para cuando se jubile o lo jubilen. Un chiringuito que al limitar a los 75 años su uso y disfrute queda solo a disposición de Susana Díaz (50) y del propio Moreno Bonilla (53) para cuando deje la Junta. Que se sepa Susana no ha dicho ni mú al respecto, señal para quienes la conocen que no renunciará a la regalía y a una paguita de la Junta durante los próximos 25 años de su vida. Pero claro, el presidente habrá pensado que esa oficina que ha creado – ¿de verdad era un clamor de la calle?- no es un beneficio a corto plazo para él. ¿Como resolverlo? Responder a esa pregunta le ha supuesto a Moreno Bonilla posiblemente el patinazo más incómodo y sonoro dado en este su primer lustro de presidente. Subirse el sueldo más de un 21% por la cara y de tapadillo en plena algarada navideña. Estos dos titulares de El País resumen informativamente la cuestión:

–Moreno se sube el sueldo un 21,8% para equipararse a la media del resto de presidentes de Comunidades Autónomas.

-El incremento también se aplica al resto de altos cargos de la Junta de Andalucía, la que goza de mayor presupuesto tras el Gobierno central, para “ser más competitiva” respecto de la empresa privada y otras administraciones.

Sin embargo, San Telmo TV -oficialmente Canal Sur TV- despachó la noticia, dentro de un bloque con solo con 18 palabras, acompañadas de imágenes de quirófanos y grandes máquinas sanitarias:

-“El Consejo de Gobierno ha aprobado la equiparación salarial del presidente de la Junta con otros ejecutivos autonómicos”. Punto.

Los que decían que llegaban al gobierno para servir y no servirse, han acabado dando el cante, especialmente cuando les ha llegado la hora de garantizar subidas de sueldos o prebendas para ellos mismos o los suyos y sin complejos. Por no hablar de la colocación de amigos, parientes y añadidos sentimentales, por cierto placeados con inocente descaro por las rrss. Voracidad por el dinero que no debiera sorprender dados los antecedentes gubernamentales en materia fiscal, un aspecto que el líder de la oposición socialista se encargó de remachar en el Parlamento:

–“¿Usted considera que hay un tratamiento fiscal justo en Andalucía? ¿Puede decirme si alguna de las grandes fortunas a las que usted beneficia —que, por cierto, viven en Madrid, me enteré el otro día, ninguna vive aquí— ha invertido más aquí por sus regalos fiscales? La cuestión no es si usted rebaja los impuestos a todos y cada uno de los andaluces, como ha dicho hoy otra vez, es cuánto rebaja a cada uno, porque mientras rebaja a unos cinco mil, a otros les rebaja cinco. Esta es la cuestión”.

Juan Manuel Moreno Bonilla puede presumir tras cinco años de presidente de ser un hombre al que la suerte le ha acompañado hasta ahora en su vida política. Cae de pié como los gatos. De hecho su llegada al sillón de San Telmo fue un golpe de suerte, el más rentable de su vida.

Superado el Ecuador de sus dos legislaturas empieza a padecer la diferencia que existe entre predicar y dar trigo, oponerse y gobernar. Moreno debiera recordar cada día más que los andaluces le votaron para que gobernase Andalucía, no para ejercer de oposición a Sánchez en Madrid, que para eso ya está su partido. Y también habrá aprendido que un usuario de la sanidad pública solo aspira a que lo atiendan y le curen, no a que Canal Sur le enseñe sofisticados y caros artefactos sanitarios que, de entrada, nadie sabe manejar.

De momento la consejera Lina García parece que ha empezado a aficionarse a la moda y asistir a desfiles o pasarelas. Enhorabuena a los diseñadores andaluces.

Pepe Fernández es periodista. Editor y director de Confidencial Andaluz

