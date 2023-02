José Ignacio García: «En algún despacho a cientos de kilómetros se ha decidido sacrificar a la provincia de Huelva»

Entrevista con el Portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamento Andaluz

Martes, 14 de febrero de 2023. Hablamos dos antitaurinos, a las cinco de la tarde, y en la Tertulia de El Litri, donde nos reúnen agendas y logística en el Barrio del Matadero de Huelva. El nuevo portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, José Ignacio García (Jerez de la Frontera, 1987), ha mantenido este lunes encuentros con diversos colectivos, y un acto en Nerva para denunciar las mentiras e incongruencias del gobierno popular de Moreno Bonilla respecto del vertedero de residuos tóxicos que ha convertido a la localidad minera onubense en el «vertedero de Europa«.

“Creo que de alguna forma en algún despacho, posiblemente a cientos de kilómetros de aquí, se ha decidido sacrificar la provincia de Huelva. En vez de poner en valor el patrimonio natural e histórico, todos los valores, la potencialidad económica que tiene, se ha decidido que sea el patio trasero del desarrollo de otros. Eso lo vemos con el vertedero de Nerva, que se ha convertido en el vertedero de Europa. Aquí vienen a dejar los residuos industriales que no se quieren ni ningún sitio de Europa, a costa del medio ambiente de Huelva, del medio ambiente de Nerva y de la propia salud de los ciudadanos”, asevera sobre este asunto José Ignacio García, el profesor que ha sustituido como portavoz en el Parlamento de Andalucía, hace apenas unas semanas, a la también gaditana Teresa Rodríguez. El propio García recuerda que «Tere» sigue siendo la Portavoz Nacional de Adelante Andalucía, aunque “desde el instituto”. En este sentido sabe que la pregunta de arranque para la entrevista es obligada; como sabe, qué remedio, la respuesta de carrerilla.

José Ignacio García, el orientador escolar que sustituye a Teresa Rodríguez en el Parlamento Andaluz José Ignacio García ha tomado el relevo de Teresa Rodríguez en el Parlamento de Andalucía. Jerezano de 35 años, es psicólogo, orientador educativo y funcionario público desde 2021, cuando tuvo que dejar su escaño parlamentario al no permitirle la Cámara la compatibilidad de ambas tareas. Cuenta que su despertar en la conciencia política estuvo muy ligado en su adolescencia al movimiento Scout, donde se formó en valores como la solidaridad y la justicia. Empezó su activismo político en el movimiento estudiantil, participando en las movilizaciones contra el Plan Bolonia en 2010, y dedicó esfuerzos en su etapa universitaria en crear una plataforma estudiantil permanente. Además, fue parte activa del movimiento 15M en Sevilla. Tras aquello, al igual que Teresa Rodríguez, formó parte de Podemos desde sus inicios, convencido de la necesidad de crear un espacio político que llevara a las instituciones las reivindicaciones de la oleada de movilizaciones tras la crisis de 2008. Fue uno de los fundadores del Círculo de Podemos en Jerez, acción política que compatibilizó con su trabajo como orientador en Utrillas (Teruel). Militante de Anticapitalistas y ahora de Adelante Andalucía, fue parlamentario por la provincia de Cádiz con Adelante Andalucía en la anterior legislatura, cuando Adelante reunía al entonces Podemos y a IU, como principales fuerzas de coalición. En la actualidad forma parte de la Dirección de Adelante Andalucía desde su refundación en la Asamblea de Granada de 2021.

José Ignacio García.- Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que yo no sustituyo a Tere, porque Tere sigue siendo la portavoz nacional de Adelante Andalucía. Yo asumo una parte de lo que hacía ella, y creo que lo importante de esto es que hemos lanzado un mensaje de coherencia al pueblo andaluz. Creo que demostramos que somos un partido que hacemos lo que decimos, ¿no? Y eso creo que es poco común en política. Entonces, pues asumo con responsabilidad, humildad y con trabajo la portavocía en el Parlamento.

La Mar de Onuba.- No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero a veces parece que los parlamentos se han convertido en espacios utilizados por los partidos para obtener uno o dos minutos que subir a Twitter -debidamente descontextualizados, a veces-, así, en plan “¡zasca!”.

JIG.- Sí, yo creo que hay que huir un poco de la cultura del zasca. La cultura del zasca nos lleva a poco análisis político y crea dinámicas más efectistas que otra cosa. Para nosotros lo interesante es conectar el Parlamento con la vida real de la gente. Yo creo que el Parlamento es un lugar en el que la inmensa mayoría de las diputadas y diputados han desconectado de las preocupaciones reales de los andaluces y las andaluzas, y que están más pensando en atender a las dinámicas internas de sus partidos. Y nosotros creemos que tenemos que huir de eso y conectar la política con la vida real de la gente. La política es mucho más. La política es abordar por qué los precios están subiendo, por qué el alquiler está por las nubes. Por qué los bancos anuncian beneficios históricos en el último año y por qué Moreno Bonilla va a presentar mañana [por hoy] un recurso al impuesto a las grandes fortunas. Esa es la política que afecta en el día a día de la gente. De la gente corriente. Sin embargo, nos quieren hacer pensar que la política es una cosa de la que solo hablan los políticos, y eso no es verdad.

LAMDO.- En una entrevista reciente me llamó la atención que decías textualmente: “Tenemos que dejar de pensar que Moreno Bonilla es buena gente”. Es un poco heavy, ¿no?

JIG.- Es que yo creo que Moreno Bonilla no es buena gente. Es un señor que ha eliminado los impuestos al 0,1% más rico de los andaluces. A los andaluces que tienen más dinero les elimina impuestos, y a la vez nos está diciendo que no hay dinero para atender a los otros andaluces. Para que haya citas médicas en los centros de salud o para bajar el número de alumnos y alumnas por clase en los colegios. Eso no lo hace alguien que es «buena gente». Lo hace quien simplemente gobierna pensando en el 0,1% de la población. Lo que pasa que lo hacen con esa cara de media sonrisa, que ya lleva una enorme carga de cinismo, y con un aparato de propaganda muy fuerte. Hay que empezar a rascar un poco desde detrás para ver qué es lo que hay detrás de esa media sonrisa cínica de Moreno Bonilla y ver que lo que hay es política para una minoría.

LAMDO.- Sí, pero lo cierto es que al final Moreno Bonilla se ha presentado a unas elecciones tras su primer mandato y lo que ha ‘rascado’ ha sido una mayoría absoluta.

JIG.- Exactamente. Lo que pasa que yo tengo la sensación de que la mayoría absoluta que tiene Moreno Bonilla en el Parlamento empieza a no representar a la mayoría absoluta que puede haber en la calle. Porque creo que hay una dinámica parlamentaria de rodillo, de hegemonía, de número de escaños… Sin embargo, esa hegemonía se está resquebrajando en la calle. Cada vez hay más gente más preocupada por la sanidad. Cada vez hay más gente más preocupada porque tenemos unos peores servicios públicos, con el precio del alquiler de la vivienda o con la inflación de los alimentos. Por ejemplo, el precio de los alimentos ya está un 17% más caro que hace un año y los sueldos no han subido eso, ni muchísimo menos. Entonces creo que cada vez los números del Parlamento se parecen menos a las preocupaciones de la gente.

«Creemos que llevamos demasiados años en los que Andalucía está relegada en cuestión de paro, de infraestructuras, de financiación, de pobreza… Siempre, cada vez que sale el mapa de cualquier cuestión negativa, siempre Andalucía está la cabeza»

LAMDO.- De alguna forma, y sobre todo pensando en cómo se van a resolver los retos electorales más inmediatos, y aunque planteáis abiertamente que si depende de Adelante Andalucía habrá siempre un diálogo para impedir gobiernos de la derecha, del PP o de Vox, vuestro partido también se ve como una nueva división de la izquierda, esa división secular a la izquierda del PSOE. Ahora que casi estamos en el funeral de Ciudadanos y la derecha puede reagrupar sus votos en solo dos partidos, ¿esta división no dificulta una mayoría alternativa?

JIG.- Nosotros tenemos claro que no vamos a permitir, si echamos nuestra mano, ningún gobierno de las derechas. Pero sería ingenuo pensar, y creo que además es algo que piensa la inmensa mayoría de la gente, que el PSOE es una cosa muy muy diferente al PP. Yo creo que todos sabemos que la situación actual es fruto de gobiernos del PSOE del PP. Nosotros, creemos que la alternativa es un cambio que verdaderamente mejore la vida de la gente, y que no pasa ni por el PSOE ni por el PP. Lo que pasa que nosotros no somos ingenuos, y sabemos que un gobierno del PP sería ir a peor de manera más rápida, y, por tanto, no vamos a permitir gobiernos del PP.

Pero también creemos que los cambios en positivo no pasan ni por el uno ni por el otro. Siempre pongo el ejemplo ahora mismo con respecto al Gobierno central. Estoy convencido de que hay miles de personas, millones de personas incluso, que se ilusionaron lógicamente con el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que ahora están decepcionados y que ven que la única alternativa son las derechas. Yo creo que hay millones de personas decepcionadas con este Gobierno porque esperaban más cosas, a las que nosotros le ofrecemos una alternativa de izquierda.

LAMDO.- Bueno, también debe haber muchas personas, no sé si miles o millones, que no estén tan decepcionadas y sí vean con agrado lo sucedido desde la expulsión del PP del Gobierno central y los pactos que permitieron el actual gobierno de coalición.

JIG– Por supuesto, y a esa gente tendemos la mano para colaborar. Es decir, nosotros, si en nuestra mano está impedir que gobierne la derecha en cualquier ayuntamiento, no van a pasar ni 24 horas para ponernos de acuerdo. Ni 24 horas. Nosotros vamos a colaborar. Pero creemos que hace falta una fuerza política que sea independiente del PSOE, y al final vemos que Podemos e Izquierda Unida están cada vez más ligados para convertirse en una muleta del PSOE. Y después hay un elemento más encima de la mesa. Y es que, por primera vez en muchos años, vamos a presentar una papeleta que ponga en el centro los intereses de Andalucía.

Creemos que llevamos demasiados años en los que Andalucía está relegada en cuestión de paro, de infraestructuras, de financiación, de pobreza… Siempre, cada vez que sale el mapa de cualquier cuestión negativa, siempre Andalucía está la cabeza. Y creemos que, de alguna forma, hace falta por una vez una papeleta que diga, oye, Andalucía no puede estar a la cola de todas las cuestiones sociales, de todas las cuestiones económicas. Tenemos que poner encima la mesa los intereses de la mayoría de las andaluzas y los andaluces. Combinando esas dos cosas hace falta esa izquierda andalucista.

LAMDO.- El mensaje de que hace falta una fuerza andalucista de izquierdas sin dependencias más allá de Despeñaperros es nítido. Pero si nos centramos en el territorio, en Andalucía, y por ejemplo de cara a las municipales, no va dejar de haber personas que teman que hasta dos o tres papeletas a la izquierda del PSOE puedan acabar beneficiando a la derecha en los ayuntamientos.

JIG.- Pues yo creo que no. ¿Por qué? Estoy seguro de que hay mucha gente decepcionada con el PSOE que simplemente se va a quedar en su casa. Y nosotros nos queremos disputarle el voto a PSOE, a Podemos o a Izquierda Unida. Nosotros queremos llamar a toda esa gente que está pensando quedarse en su casa y que se va a abstener, y decirle que votarnos a nosotros no solo es una forma de que no gobierne el PP, sino que es una forma también de plantear un cambio mucho más valiente del que plantea el PSOE.

LAMDO.- Me gustaría preguntarte, respecto de tu toma de posesión al volver al Parlamento Andaluz, en la que utilizaste la coletilla “por imperativo legal” al prometer acatar el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Se entiende que eso es porque hay cosas que te desagradan, que echas en falta o de más en la norma fundamental andaluza.

«Quiero una Andalucía soberana que tenga herramientas para que el desarrollo llegue a todos los rincones de Andalucía y a toda la gente normal y corriente. Y eso creo que no pasa por una mera reforma de las instituciones actuales, sino por construir unas nuevas»

JIG.- El acto de la promesa de un cargo está lleno de símbolos. Es un acto simbólico y está lleno de símbolos en realidad. Tenemos al Presidente del Parlamento, está el Estatuto, esta la Constitución… Hay toda una una escenificación, necesaria, ¿vale?, para darle un carácter simbólico a ese acto. Y la cuestión de por “imperativo legal” es también un símbolo, porque yo quiero dejar constancia de que, si te fijas además en el redactado de la pregunta, o sea “prometo por mi honor cumplir todas las funciones como diputado…” y meto «por imperativo legal” al acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía… ¿Por qué? Porque yo no estoy de acuerdo con la Constitución Española, que una constitución monárquica, que pone negro sobre blanco… que garantiza los privilegios de los ricos. Y, por tanto, yo no estoy de acuerdo.

LAMDO.- ¿Y con el Estatuto de Autonomía?

JIG.- Es un Estatuto que no da suficientes herramientas de autogobierno a Andalucía para que Andalucía salga del subdesarrollo. Es un Estatuto que nos deja en un en una situación dependiente, y donde siempre salen perdiendo las clases populares de Andalucía. Yo estoy en contra de la arquitectura institucional de Andalucía y del Estado español, y quiero una Andalucía soberana y una Andalucía que tenga herramientas para que el desarrollo llegue a todos los rincones de Andalucía y a toda la la gente normal y corriente. Y eso creo que no pasa por una mera reforma de las instituciones actuales, sino por construir unas nuevas. Por eso yo no puedo prometer de forma cómoda ni la Constitución ni el Estatuto.

LAMDO.- Está explicado, Vamos con la provincia de Huelva. ¿Qué tal esta visita de hoy [por el lunes]?

JIG.- Hemos estado en Nerva, en Berrocal y en La Palma del Condado, y luego tenemos encuentros encuentros aquí en la capital.

LAMDO.- ¿Y qué impresión te llevas?

JIG.- Yo creo que, de alguna forma, lo que pasa aquí es una constante, y que aunque posiblemente los puntos más visible sean Nerva y el tema del vertedero, o la cuestión aquí de los fosfoyesos, creo que, de alguna forma, en algún despacho, posiblemente a cientos de kilómetros de aquí, se ha decidido sacrificar a la provincia de Huelva, y en vez de poner en valor el patrimonio natural, el patrimonio histórico, todos sus valores y la potencialidad económica de la provincia de Huelva, se ha decidido que sea el patio trasero del desarrollo de otros. Eso lo vemos con el vertedero de Nerva, que se ha convertido en el vertedero de Europa, y donde se viene a dejar los residuos industriales que no se quieren en ningún otro sitio. Y se viene aquí a costa del medio ambiente de Nerva, del medio ambiente de Huelva, y de la salud de todos los ciudadanos. Entonces creemos que hace falta explicar fuera de Huelva lo que en Huelva sabe todo el mundo, pero posiblemente fuera de Huelva no sabe tanta gente.

«Se está condenando a la ciudadanía de Huelva a tener menos posibilidades de sobrevivir a un ictus que si vives en Sevilla. Eso no lo hace un gobierno de alguien ‘buena gente’. Eso lo hace alguien que está pensando sola y exclusivamente en que la gente se haga un seguro privado médico privado»

LAMDO.- Si es que se llega a saber. El gobierno andaluz no para de decir que trabaja para eso que llaman “cierre ordenado del vertedero” y la noticia más reciente es que está en trámite una licencia para su ampliación, y que además ya se están recibiendo nuevos vertidos.

JIG.- Es que el gobierno andaluz ha mentido. El Partido Popular ha mentido a la ciudadanía de Nerva y de Huelva. Ha prometido no sé cuántas veces en la Oposición, y ya en el gobierno, que iban a cerrar el vertedero de Nerva, y lo que están haciendo es ampliarlo. Entonces aquí hay dos opciones, o el señor Moreno Bonilla sabe que esto es tóxico y peligroso para Huelva, y aún así está ampliando este vertedero, por lo cual no es buena gente, no es buena persona, como decíamos, o a lo mejor cree firmemente que este vertedero es inocuo y no tiene ningún problema. Y entonces, nosotros lo que pedimos es que se lo ponga a 100 metros de su casa. Y eso es lo que vamos a llevar al Parlamento; si está de acuerdo, si cree que es bueno, que se lo ponga en su casa. Tiene dos opciones. llevarse el vertedero a su casa, o que se mude a vivir a 100 metros del vertedero. A ver qué tal.

LAMDO.- Nos enfrentamos en mayo a las municipales ¿Cuáles son los compromisos principales de Adelante Andalucía con esta provincia?

JIG.- Yo creo que hay un dato que es llamativo. La provincia de Huelva ha obtenido obtenido datos records de exportación en el último año, y, sin embargo, también hay datos records de precariedad, de pobreza, de barrios en los que hay mucha gente que no tiene lo mínimo para tener una vida con dignidad. Creo que ambas cosas no casan. ¿Por qué? Porque de esta situación se está beneficiando una minoría privilegiada de Huelva. Eso es un elemento central.

Segundo elemento muy importante, Huelva tiene que dejar dejar de ser el vertedero de Europa para convertirse en una ciudad y una provincia donde se ponga en valor el patrimonio natural, histórico, cultural… Fíjate en la cuestión ahora de los restos arqueológicos de Tartessos. Creo que eso es un ejemplo de cosas que se podrían hacer si hubiera voluntad política. Después otro elemento central para nosotros va a ser defender una sanidad pública de calidad en Huelva. Las últimas noticias sobre el cierre de la Unidad de la Unidad de Ictus en el Hospital Juan Ramón Jiménez…

LAMDO.- Asusta, sí.

JIG.- Es que se está condenando a la ciudadanía de Huelva a tener menos posibilidades de sobrevivir a un ictus que si vives en Sevilla. ¿Y cuál es la razón? Eso no lo hace un gobierno de alguien «buena gente». Eso lo hace alguien que está pensando sola y exclusivamente en que la gente se haga un seguro privado médico privado. Solo piensan en una minoría de la población, que es con la que ellos se relacionan porque ellos forman parte de esa minoría, y además viven en condiciones muy diferente a la mayoría de la gente. Entonces gobiernan solo para una minoría. Esa es la gran tragedia. De este gobierno y de los gobiernos que hemos tenido anteriormente. Que gobiernan para una minoría.

Otra cuestión muy importante en Huelva, las conexiones ferroviarias. Tenemos una gran provincia donde que no tiene un tren digno para conectarse con el resto de Andalucía y con el resto del Estado. Después hay otros elementos que son comunes y que nos preocupan. Cómo está subiendo el precio del alquiler de una manera abusiva, el precio de los alimentos básicos. En una provincia de exportación hortofrutícola tan importante como Huelva, han subido los precios de una manera indecente. Y nos preocupa especialmente también las condiciones laborales en determinados sectores en general, pero sobre todo en sectores como como el campo, donde se dan situaciones de explotación diaria.

Yo creo que en Huelva sobran las razones para plantear una alternativa que plantee un cambio a mejor, y que además lo haga en clave andalucista. Creo que en todo eso Huelva es un ejemplo de los sitios donde hace falta Adelante Andalucía.

LAMDO. Y centrándonos, para terminar, en la capital, la militancia de Adelante Andalucía ha vuelto a confiar en Jesús Amador para encabezar la candidatura de las municipales.

JIG.- Sí. El otro día salió un vídeo muy interesante en el que anunciamos la presentación de Jesús, y a mí me emocionó un poco, porque no era un vídeo solo de presentación de Jesús, sino que era un vídeo en el que se demostraba que Jesús es el concejal que más propuestas ha hecho para mejorar la vida de los vecinos y vecinas de Huelva. Para mí, la gran virtud de Jesús es que no habla como un político. Habla como un vecino de Huelva, al que le duele Huelva, y que plantea soluciones posibles realizables y verdaderamente transformadoras para Huelva. Hay muy poquita gente que en política lo haga, que no habla el idioma político, y yo creo que eso hay que ponerlo en valor.

