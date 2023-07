Izquierda Unida denuncia la «opacidad» del Equipo de Gobierno de Nerva respecto a los galardones “Torres de Nerva”

Sábado, 29 de julio de 2023. Como viene siendo habitual, el próximo 7 de agosto se otorgarán los galardones “Torre de Nerva”, mediante las que el consistorio minero reconoce los méritos a personas o asociaciones especialmente vinculados al municipio nervense. Hasta ahora, este tipo de distinciones se otorgaban después de que los distintos grupos políticos presentes en el consistorio alcanzaran un acuerdo, en el seno de la Comisión Informativa Especial creada a tal efecto, y aprobaran la propuesta en un Pleno. No obstante, este año no se ha seguido dicho procedimiento porque el actual equipo de gobierno convocó la reunión para seleccionar a las personas galardonadas antes de la constitución oficial de los grupos municipales, de las comisiones informativas y antes de que se hicieran públicas las delegaciones de las concejalías. Por tanto, Izquierda Unida se negó a asistir por considerarla ilegítima.

A este respecto, la portavoz de IU en el Ayuntamiento de Nerva, Carmen Contreras Castellano, ha recordado “que la asignación de las “Torres de Nerva” estaba regulada por el Reglamento de Honores y Distinciones, aprobado durante la legislatura 2011-2015 por iniciativa de Juan Carlos Domínguez Cerrato, el actual concejal de Educación y Memoria Democrática. Es decir, que el actual equipo de gobierno no puede alegar desconocimiento, simplemente, porque fue uno de sus componentes quien impulsó la institucionalización de este tipo de reconocimientos cuando ejercía labores de gobierno en nombre del PSOE.”

“Esta ausencia de respeto a la institución municipal, -continúa la edil de Izquierda Unida- nos llevó a negarnos a participar en la reunión de principios de mes y a que el día de hoy, cuando hemos sido requeridos para firmar la propuesta salida de una Comisión que no existía cuando se convocó, tengamos que persistir en nuestra negativa a participar en una pantomima en la que los más perjudicados son, precisamente, las personas que deberían ser homenajeadas el día que celebramos nuestra emancipación de Zalamea la Real.”

Por su parte, el Coordinador de la Asamblea Local de Izquierda Unida de Nerva, Francisco Javier Moreno Mateo, ha dicho que “no me sorprende que un equipo de gobierno que da cabida a un tránsfuga actúe de esta forma y después de lavar su imagen requiriendo nuestra firma para legitimar sus decisiones, aunque sí que me entristece porque somos quienes vivimos en Nerva los que ya estamos padeciendo unos modos de proceder totalmente opacos y antidemocráticos. No en vano, ya hace una semana desde que X Nerva anunció que suspendía el pacto de gobierno con el PP y el tránsfuga Francisco José Domínguez y ni ellos ni el alcalde han aclarado qué es lo que va a pasar con el Ayuntamiento de Nerva.”

Finalmente, tanto Carmen Contreras como el coordinador de IU en Nerva han coincidido en que “quienes han confiado en nosotros pueden estar seguros de que vamos a estar enfrente de quienes gobiernan de espaldas a Nerva y en base a sus propios intereses, vamos a seguir denunciando su opacidad y vamos a trabajar intensamente para que dentro de cuatro años podamos tener un gobierno que realmente ponga a Nerva en el centro.”

FUENTE. IU Huelva