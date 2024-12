Insensibilidad institucional tras un nuevo y devastador incendio en los asentamientos de la vergüenza de Huelva

Alrededor de un centenar de personas quedan sin hogar ni alternativas en la zona conocida como El sevillano.

La Carpa denuncia amenazas del Ayuntamiento a las personas afectadas frente a la ausencia de ayuda de emergencia tras ser victimas del fuego.

Cuarenta colectivos sociales y ecologistas exigen soluciones inmediatas y dignas para las personas jornaleras que sostienen la economía agrícola de Huelva

Domingo, 29 de diciembre de 2024. El asentamiento «El Bosque Nº 2» de Lucena del Puerto ha quedado reducido a cenizas tras un nuevo incendio que ha arrasado más de 120 chabolas en las primeras horas de este sábado, 28 de diciembre. Las llamas han dejado sin hogar ni pertenencias a entre 80 y 120 personas trabajadoras del sector agrícola, según datos recabados in situ por las organizaciones y colectivos independientes, como La Carpa de Sevilla, que se desplazaron a la zona. Aunque no ha habido que lamentar daños personales, las pérdidas materiales y humanas son irreparables para quienes ya viven en la máxima precariedad.

El incendio es un nuevo recordatorio de las condiciones insostenibles que soportan miles de trabajadores agrícolas en la provincia de Huelva, donde los asentamientos chabolistas proliferan sin que las administraciones públicas responsables ofrezcan soluciones habitacionales dignas.

El ciclo de la precariedad

YA DE VUELTA DEL ASENTAMIENTO QUE HA ARDIDO ESTA MAÑANA (28.12.2024) El fuego ha arrasado la totalidad del asentamiento… Publicada por Alfonso Romera Piñero en Sábado, 28 de diciembre de 2024

Como ha ocurrido en episodios anteriores, las personas afectadas no han recibido ninguna propuesta de alternativa habitacional o acogida por parte de las administraciones públicas, cuya única propuesta, según testigos presenciales consultados por La Mar de Onuba, fue que ocuparan chabolas actualmente vacías que no hayan sido arrasadas por las llamas, o redistribuirse en otros asentamientos del entorno, igualmente precarios y con una sobre población creciente. Una forma de proceder que refuerza un ciclo de precariedad que la Administración Pública no sabe o no quiere romper.

El caso guarda paralelismos evidentes con la gestión del incendio forestal de 2023 en Lucena del Puerto y Bonares, cuando los planes de emergencia ofrecieron acogida temporal en un centro deportivo municipal a personas vecinas de ambas localidades ante la posibilidad, finalmente no sucedida, de que aquel fuego afectara sus viviendas. Pero se excluyó a quienes residían en asentamientos chabolistas, que quedaron abandonadas a su suerte, sin acceso a los recursos de emergencia. Exclusión que refleja un patrón estructural que perpetúa, como acredita la ausencia de respuesta institucional este mismo sábado, la discriminación hacia quienes soportan las condiciones más duras en el sector agrícola de la provincia de Huelva.

Declaraciones y omisiones: insensibilidad en el terreno

En este sentido, el presidente de La Carpa de Sevilla, Alfonso Romera, ha denunciado públicamente en la red social Facebook la actitud de la Delegada de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Lucena del Puerto. Según su testimonio, la delegada llegó a reprender a los temporeros con frases como «como tiréis papeles al suelo no voy a volver a traeros nada y tampoco voy a dejar que entre nadie aquí a traeros nada». Palabras, pronunciadas entre montones de basura que el propio Ayuntamiento no recoge y en un lugar donde previamente se ha cortado el acceso al único grifo de agua potable, que evidencian la falta de empatía hacia personas que forman parte de la estructura económica local, y que, una vez más, lo han perdido todo pasto de las llamas.

Mientras tanto, organizaciones y colectivos solidarios -como La Carpa- movilizaron recursos para entregar más de 1.000 litros de agua y 200 kilos de alimentos a los afectados, además de otros artículos de primera necesidad, gracias a donaciones y a iniciativas como la «Carrera Solidaria de Navidad» promovida por la Concejalía de Deportes de Valverde del Camino. Este contraste entre la solidaridad ciudadana y la desidia institucional no puede ser más evidente.

Plan EASEN: promesas vacías frente a emergencias reales

El incendio también pone en entredicho el alcance del I Plan Estratégico para la Erradicación de Asentamientos Informales (Plan EASEN), anunciado en 2023 por la Junta de Andalucía. Este plan fue diseñado para abordar de manera estructural la problemática de los asentamientos, pero no contempla medidas específicas para emergencias como la ocurrida, otra vez, en Lucena del Puerto.

La falta de protocolos concretos para afrontar crisis de esta magnitud es una omisión grave que refuerza la desprotección de estas comunidades. Sin alternativas habitacionales dignas ni estrategias claras para gestionar emergencias, las personas afectadas continúan siendo relegadas a la periferia del sistema, tanto física como políticamente.

Este incendio se suma a una larga lista de tragedias evitables que exigen una acción real por parte de las Administraciones. Las palabras y los planes vacíos no bastan; es imprescindible garantizar derechos fundamentales como el acceso a una vivienda digna y una gestión de emergencias que no discrimine ni excluya a quienes trabajan en las peores condiciones posibles.

Jornaleras migrantes pasarán el fin de año al raso y entre cenizas tras un nuevo incendio en los asentamientos ante la inacción de las distintas Administraciones Públicas Cuarenta colectivos sociales y ecologistas exigen soluciones inmediatas y dignas para las personas jornaleras que sostienen la economía agrícola de Huelva. Denuncian el abandono institucional de los ayuntamientos, que vienen negando sistemáticamente el empadronamiento a estas personas y la Junta de Andalucía que solo ofrece promesas vacías. Domingo, 29 de diciembre de 2024. A primera hora de la mañana del pasado sábado, un incendio devastador ha arrasado el asentamiento de chabolas conocido como "El Sevillano" en Lucena del Puerto (Huelva), dejando a decenas de jornaleras y jornaleros migrantes sin hogar. El fuego ha destruido cerca de 120 chabolas y, afortunadamente, no se han reportado víctimas. Según declaraciones de las propias personas afectadas en torno a 100 personas se verán obligadas a pasar los últimos días del año al raso ante la falta de alternativa habitacional. Los colectivos sociales condenan especialmente la falta de acción del consistorio de Lucena del Puerto, cuyo alcalde se ha negado a habilitar instalaciones municipales para el realojo de emergencia de las personas afectadas. Asimismo, denuncian que la única propuesta ofrecida por el consistorio ha sido que estas personas “ocupen chabolas vacías”. Por su parte, voluntarios de la Asociación ‘La Carpa’, quienes estuvieron repartiendo agua embotellada durante la mañana del sábado, expresaron su indignación ante la actitud de la delegada de Asuntos Sociales del ayuntamiento. Según los voluntarios, la delegada recriminó a las personas afectadas diciendo: “como tiréis los papeles al suelo no voy a volver a traeros nada y tampoco voy a dejar que entre nadie aquí a traeros nada”. En la provincia de Huelva existen más de 40 asentamientos como este, donde malviven entre 2000 y 4.000 personas dependiendo de la estación del año. A pesar de las reiteradas denuncias de las organizaciones sociales sobre las condiciones infrahumanas en estos asentamientos, las Administraciones Públicas siguen sin actuar de manera efectiva. Los ayuntamientos continúan negando el derecho a empadronamiento de estas personas mientras que la Junta de Andalucía lleva meses difundiendo un plan para “la erradicación de asentamientos” que no está aún elaborado y del que solo se conocen declaraciones en prensa. Abandono institucional y empresarial en una crisis humanitaria Las organizaciones sociales, ONG y colectivos firmantes denuncian: - Falta de responsabilidad y humanidad: las instituciones y el sector empresarial han demostrado una falta de empatía, humanidad y responsabilidad hacia las personas migrantes que sostienen la economía de la región. Estas personas jornaleras son fundamentales para el éxito de unas campañas agrícolas que genera millones de euros anualmente y que se considera "el motor económico" de Huelva y Andalucía. - Vulneración de derechos humanos y laborales: durante más de 25 años, miles de personas trabajadoras han habitado chabolas insalubres sin agua, sin electricidad ni recogida de basura, perpetuando un ciclo de exclusión social incompatible con un estado de derecho. - La situación de las mujeres jornaleras: Llama la atención que en este incendio se han quedado sin techo decenas de mujeres. La mayoría de ellas cuentan que han estado trabajando varios años bajo la Orden GECCO. Sin embargo, todas ellas decidieron quedarse de forma irregular en España porque el salario que ganaban no era lo que les prometían. Es decir, ese contrato en origen, que las autoridades venden como una forma de migración ordenada, deja en la estacada a unas trabajadoras que terminan en los asentamientos de la vergüenza como única salida para poder mantener a sus familias. Exigencias urgentes Las asociaciones firmantes instan a las autoridades a tomar medidas inmediatas: Alojamiento de emergencia: las administraciones competentes y, en especial el Ayuntamiento de Lucena del Puerto, deben garantizar una alternativa habitacional inmediata para las personas afectadas, ya que se encuentran ante una situación de emergencia humanitaria y proporcionar una solución habitacional digna a largo plazo. Erradicación del chabolismo: Es imprescindible implementar un plan serio para acabar con los asentamientos y ofrecer alternativas habitacionales adecuadas para las trabajadoras y trabajadores que sostienen el sector agrícola. Compromiso institucional: Las administraciones deben abandonar el racismo institucional y priorizar políticas que respeten los derechos humanos y laborales de estas personas. Este incendio es una prueba más de la desidia institucional ante una situación que se prolonga desde hace décadas. Las organizaciones sociales no cesarán en su lucha por la dignidad y los derechos de las personas jornaleras migrantes, quienes con su trabajo diario contribuyen al desarrollo económico de la región, mientras enfrentan condiciones de vida inaceptables impropias de un estado de derecho. Organizaciones firmantes: Asociación Multicultural de Mazagón, Ecologistas en Acción Huelva, La Carpa, Jornaleras de Huelva en Lucha, Asociación de Mujeres Migrantes en Acción, Hermandad Obrera de Acción Católica, Secretariado de Migraciones de Huelva, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Sindicato Unitario, Fundación SAVIA, Sindicato Andaluz de Trabajadores/as, La Plaza asociación, Frontera cero, Movimiento cooperativo de Escuelas Populares se adhiere, Plataforma Somos Migrantes, Mujeres supervivientes, Plataforma Ciudadana de Camas de Acogida Humanitaria, Fundación Nueva Cultura del Agua, Iniciativa Cambio Personal Justicia Global, Mairena Solidaria, Plataforma de Solidaridad con Palestina de Sevilla, Marea Blanca Sevilla, Ateneo Republicano de Andalucía, Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz, Mujeres de Negro Contra la Guerra Isbilya, Solidaridad Internacional Andalucía, Claver, Asociación de amistad con el pueblo saharaui de Sevilla, Asociación de Mujeres migrantes y refugiadas Tierramatria en Málaga, Traperos de Emaús Huelva, Mujeres 24H Huelva, Revista La Mar de Onuba , Asamblea Feminista Unitaria de Sevilla, Nación Andaluza, Alianza por la Solidaridad, Ecologistas en Acción Sevilla, SOC - SAT Almería, Asociación de Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad, Iniciativa del Pueblo Andaluz - Por Andalucía, Federación Linense de Asociaciones Vecinales Inmaculada (FLAVI), Plataforma en la defensa del Patrimonio de Sevilla, Asociación por la Memoria Histórica del Partido del Trabajo de Andalucía y Joven Guardia Roja, Rebelión o Extinción Sevilla, Acción en Red, Ayre Solidario, Movimiento Democratico de Mujeres de Sevilla, Coordinadora CIE NO en Cádiz.