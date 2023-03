Hosteleros de Málaga apuestan por mano de obra ‘esclava’ importada de África para seguir explotando a los trabajadores y aumentando sus beneficios

Comisiones Obreras (CCOO) responde al vicepresidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (MAHOS), que asegura que “la gente no quiere trabajar”: “Más que falta de personal hay un problema de condiciones de trabajo”.

Lola Villalba, secretaria general del Sindicato de Servicios de CCOO: “Aquí no falta mano de obra, aquí faltan mejores condiciones de trabajo, donde se pueda compatibilizar la vida laboral y familiar, donde se reciba un salario digno, donde tengas dos días de descanso, donde puedas organizar tus turnos…”.



Viernes, 17 de marzo de 2023. El vicepresidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), Fernando Martínez, ha asegurado que están buscando trabajadores en Marruecos, Gambia o Sudamérica ya que falta personal cualificado y aquí “la gente no quiere trabajar”. Desde Comisiones Obreras (CCOO) le recuerdan que “trabajadores hay, lo que faltan son condiciones dignas”.

Según publica el diario La Opinión de Málaga (AQUÍ), el vicepresidente de Mahos, Fernando Martínez, ha confirmado que buscan trabajadores en “Marruecos, Gambia o Sudamérica, en definitiva en todos lados del mundo». Y es que según Martínez los hosteleros no encuentran personal cualificado, y están sufriendo «una gran problemática en nuestro gremio, lo que está claro es que la gente no quiere trabajar».

En este sentido Martínez cree que “la pandemia ha hecho mucho daño, porque ya ha cambiado la mentalidad de la gente joven. Ahora buscan vivir, calidad de vida. Eso lo entiendo, pero ¿a costa de quién?».

Además Martínez descarta que la escasez de personal se deba a condiciones laborales precarias. «Es mentira. Siempre se habla de sueldos precarios, pero el sueldo base de un camarero suele ser de 1.400 euros, además la inmensa mayoría cumple con el convenio».

Trabajadores hay, lo que faltan son condiciones dignas

Por su parte Lola Villalba, secretaria general del Sindicato de Servicios de CCOO, mantiene que “aquí no falta mano de obra, aquí faltan mejores condiciones de trabajo, donde se pueda compatibilizar la vida laboral y familiar, donde se reciba un salario digno, donde tengas dos días de descanso, donde puedas organizar tus turnos, donde tengas un turno seguido y no estés durante todo el día en el puesto de trabajo, entonces más que falta de personal hay un problema de condiciones de trabajo”.

Respecto a las quejas de la patronal sobre la falta de trabajadores cualificados, Villalba recuerda que “hay que hacer un ejercicio de responsabilidad en invierno, a la gente hay que formarla, y mejorando las condiciones y los salarios encontrarán gente, que muchos empresarios creen que la formación es un gasto y no una inversión”.

Así, Villalba mantiene que “tenemos que hacer que el sector servicios y la hostelería sea un refugio de muchos trabajadores, donde se pueda hacer futuro. Con las nuevas contrataciones y la reforma laboral los contratos son fijos-discontinuos, que les permite tener esa vinculación y esa fidelidad con las empresas”.

Por lo que para Villalba el problema reside en “las condiciones en las que se trabaja sobre todo en la restauración, porque en los hoteles hay mayor representación sindical, se cumple con el convenio con más normalidad. Pero en los bares y en los chiringuitos es más raro que se descanse dos días consecutivos, que se avisen los turnos con tiempo suficiente, que sean 8 horas de trabajo y no 11 o 12 horas, pasa también que se hacen contratos de menos de 8 horas pero el horario es de 8 horas o más… trabajadores hay y lo que faltan son condiciones dignas”.

En cuanto a los 1.400 euros que asegura Martínez es el sueldo base de un camarero, Villalba lo confirma “siempre que se cumpla el convenio, el problema es que no se cumple el convenio en muchos sitios, porque si le pagan 1400 euros no trabajan 8 horas, trabajan más, y no cotizan las horas extras, y todos perdemos, porque son millones de horas que no se cotizan”.

Villalba recela de la iniciativa de traer mano de obra extranjera, y se pregunta “¿cómo es posible que alguien venga de Marruecos, o de otras partes del mundo, como está el tema de la vivienda aquí? Eso es imposible, con alquileres entre 800 y 1000 euros, eso no se puede pagar porque el salario no da para eso, a no ser que le busque el alojamiento la patronal”.

Por esto Villalba cree “que la solución no es traerse a los trabajadores de Marruecos, sería un problema añadido. Lo hemos visto en las islas la temporada pasada que necesitaban trabajadores pero no tenían donde alojarlos”.

Además los tiempos han cambiado para bien, tal y como explica Villalba, ya que “hace 30 años los temporeros trabajaban todo el día, no descansaban, y se buscaban la fórmula para ahorrar todo el dinero posible. Pero hoy eso no se puede, porque los convenios de hostelería están para cumplirlos, y no se puede tener a gente sin horarios”.

En cualquier caso, Villalba entiende que “si aquí no encuentran trabajadores, tendrán que buscar fuera, pero que sepan las patronales que es para cumplir el convenio, no para traer temporeros, como antiguamente que era para trabajar 24 prácticamente, porque vivían en los establecimientos. Eso ya se ha acabado, tenemos un convenio digno y hay que cumplirlo”.