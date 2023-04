HOAC convoca concentraciones en las delegaciones de empleo de Andalucía y Canarias para reclamar que «el trabajo sea digno»

Manifiesto:“TRABAJO DIGNO PARA UNA SOCIEDAD DECENTE”

Con el lema: “TRABAJO DIGNO PARA UNA SOCIEDAD DECENTE”, la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) hemos venido desarrollando una CAMPAÑA en estos últimos años, con multitud de actos y concentraciones en las diócesis de Andalucía y Canarias; siempre con la pretensión de “ayudar a construir una vida personal y social más humana y fraterna”.

La forma en que se organiza el TRABAJO es determinante para la PERSONA, la FAMILIA y la SOCIEDAD. La relación entre estas tres realidades está condicionada, moldeada por el trabajo, por cómo éste se organiza, por los derechos y obligaciones asociados a él. En definitiva, la forma de entender y organizar el trabajo da lugar a una manera de vivir determinada. Ésta puede ser digna, saludable, justa… o, todo lo contrario.

Teniendo esto en cuenta, la realidad social, lejos de mejorar, no hace más que empeorar. Las medidas llevadas a cabo en los últimos años, como ERTE’s, Ingreso Mínimo Vital, Reforma Laboral etc., no son suficientes para revertir esta situación.

La realidad laboral, vital, de las personas del mundo obrero debe cambiar radicalmente. Para eso, exigimos a las administraciones públicas, servidoras del Bien Común, que impulsen actuaciones para que:

1. Sitúen la lucha contra la pobreza y la exclusión en el centro de la actuación política. Es esencial que nuestros servicios públicos sean expresión palpable del bien común, y hagan posible que todas las personas, todas las familias, puedan disfrutar de un nivel de vida digno.

2. Trabajen contra la desigualdad y el empobrecimiento desde la centralidad del trabajo. Las políticas económicas, laborales y de empresa son esenciales para afirmar, o negar, la dignidad de la persona. Construir una sociedad humanizada y humanizadora depende de la orientación de esas medidas.

3. Afronten la dura realidad de las personas migrantes y refugiadas, desde la perspectiva de la fraternidad universal.

4. Aborden la crisis eco-social desde la perspectiva de una ecología integral. Esa que une las necesidades de las personas empobrecidas y el cuidado de la casa común.

5. Afronten la injusta desigualdad que sufre la mujer y acojan las aportaciones de los feminismos, con especial atención a las mujeres empobrecidas.

6. Presten especial atención a la precariedad y desigualdad juvenil en el mundo del trabajo.

“Con el Trabajo no se juega… [ ] Estamos llamados al trabajo desde nuestra creación… … [ ] El trabajo es una necesidad, parte del sentido de la vida en esta tierra, camino de maduración, de desarrollo humano y de realización personal” (Papa Francisco).

La HOAC de Andalucía y Canarias, Iglesia de nuestra tierra inserta en el mundo del trabajo, vuelve a gritar que el TRABAJO ES DIGNO, O NO ES TRABAJO… Que la sociedad, o procura la dignidad en el trabajo, o no es decente.

Por eso, apelamos a la responsabilidad de todos y todas: ciudadanía, administración y organizaciones del Mundo Obrero para alumbrar un TRABAJO DECENTE, acorde a la DIGNIDAD DE LA PERSONA, creada a imagen de Dios, o lo que es lo mismo: La persona, valor absoluto hacia la que todo lo demás, incluida la economía, debe plegarse.

La HOAC y sus militantes nos comprometemos a seguir trabajando, con otras personas y organizaciones, por una realidad obrera más justa y a seguir acompañando a las personas que sufren estas injusticias.

HERMANDAD OBRERA DE ACCIÓN CATÓLICA

DIÓCESIS DE ANDALUCÍA Y CANARIAS, ABRIL 2023