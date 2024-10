Gabriel Cruz carga contra la inacción en vivienda de la Junta y el Ayuntamiento de Huelva

El líder socialista onubense critica el enfoque especulativo del gobierno andaluz y pide que se priorice el acceso a la vivienda como derecho, no como negocio.

Viernes, 25 de octubre de 2024. Gabriel Cruz, ex alcalde, diputado en el Congreso y líder del PSOE de Huelva, ha lanzado este viernes duras críticas hacia el Partido Popular, tanto en la Junta de Andalucía como en el Ayuntamiento de Huelva, acusándolos de ignorar la emergencia habitacional y priorizar un modelo de vivienda especulativo en lugar de atender las necesidades reales de la ciudadanía.

“Estamos ante una crisis que convierte el acceso a una vivienda digna en un objetivo imposible para gran parte de la población, especialmente los jóvenes”, ha afirmado el edil socialista, quien ha destacado que desde el Gobierno central se está trabajando para garantizar el acceso a la vivienda como un derecho fundamental.

Vivienda, “quinto pilar” del Estado del Bienestar

El diputado por Huelva ha hecho hincapié en la importancia de considerar la vivienda como un derecho social, igual de relevante que la sanidad o la educación. En este sentido, ha recordado que, bajo el actual gobierno progresista, se ha multiplicado por ocho el presupuesto para vivienda respecto a la última etapa del PP. Según Cruz, los fondos buscan facilitar el acceso a la vivienda y poner fin a la subida descontrolada de los alquileres en zonas tensionadas, una medida que comunidades autónomas como Cataluña y el País Vasco ya han comenzado a aplicar.

“El PSOE ha marcado un hito con la primera Ley de Vivienda, que debería ser una herramienta de apoyo para todas las comunidades autónomas. Sin embargo, en Andalucía, el gobierno de Moreno Bonilla parece haber tomado el camino opuesto, favoreciendo a los grandes propietarios sobre las familias que más lo necesitan”, ha asegurado Cruz quien ha destacado algunas de las medidas que el Gobierno de España ha puesto en marcha, como los avales ICO para jóvenes, el bono joven de alquiler y los planes de rehabilitación energética.

Sin embargo, el ex alcalde ha lamentado que en Huelva, donde el Ayuntamiento tiene competencias compartidas en la rehabilitación y promoción de vivienda pública, no se están aprovechando estas iniciativas. “Aquí hay familias que se ven obligadas a vivir en condiciones de insalubridad, en edificios sin ascensor, mientras el Ayuntamiento se lava las manos y no se coordina con otras administraciones para rehabilitar viviendas”, ha señalado con dureza, refiriéndose a los proyectos de vivienda pública paralizados en la ciudad.

El “modelo especulativo” de la Junta y el auge de pisos turísticos

Gabriel Cruz ha acusado al gobierno autonómico de Juan Moreno Bonilla de fomentar un modelo rentista que incentiva la acumulación de viviendas en manos de grandes propietarios. Según sus palabras, esta práctica ha convertido la vivienda en un lujo inasequible para muchos, desplazando a los residentes de bajos ingresos y jóvenes de las zonas céntricas hacia periferias mal comunicadas o, directamente, sin posibilidad de acceso a una vivienda. También ha subrayado la permisividad hacia el auge de pisos turísticos, que, a su juicio, agravan aún más la escasez de vivienda en alquiler asequible.

El líder socialista en el Ayuntamiento de Huelva ha concluido con un llamamiento a que la Junta de Andalucía asuma sus competencias y aplique la Ley de Vivienda, una herramienta que podría proteger a la as familias y limitar el coste del alquiler en zonas tensionadas. Según sus palabras, el gobierno autonómico debe abandonar el modelo especulativo y enfocar la vivienda desde una perspectiva de responsabilidad social, para que ninguna familia tenga que destinar más del 40% de sus ingresos al alquiler. “Los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía merecen una política de vivienda que esté de su lado, que les permita construir un proyecto de vida sin que la vivienda se convierta en un obstáculo insalvable”, ha afirmado en el cierre de su intervención de este viernes ante los medios de comunicación.