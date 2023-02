Feijoo y la sanidad

“Hay que proteger a las buenas causas de los malos argumentos”

Daniel Innerarity (2022)

Es cierto que el Ministerio de Sanidad tiene responsabilidad, pero la está ejerciendo, formulando y publicando en el BOE la Estrategia de Atención Primaria, la Estrategia de Salud Mental, incremento de las plazas MIR en las convocatorias.

Martes, 21 de febrero de 2023.

Sr. Feijoo:

Espero que se encuentre bien y descansado, pues va al Senado y casi ni se le siente, está lo justo y, en ocasiones, ni está para votar sus propias propuestas.

Sorprenden sus declaraciones sobre la sanidad, espero que pueda ser mejor asesorado. Son declaraciones de alguien supuestamente “nuevo en esta plaza”, cuando ha sido durante 13 años Presidente de la Comunidad autónoma de Galicia, nada más y nada menos que Presidente de la Xunta de Galicia y que, por lo tanto, debiera conocer los contenidos reales de los temas que ha abordado.

Entre estos temas, sr. Feijoo, habla de la responsabilidad del Ministerio de Sanidad para convocar más plazas en las Facultades de Medicina y más plazas MIR. Permítame decirle que tiene un verdadero problema en sus asesorías en determinados temas. En economía ya decidió no hablar, porque no da una, ahora ha tomado la sanidad y ha vuelto a empezar con mal pie, quizá porque haya “olvidado” sus responsabilidades como Presidente da Xunta de Galicia con los ajetreos de la Villa y Corte.

Es importante recordar que la gestión sanitaria se encuentra totalmente transferida a las Comunidades Autónomas (CCAA) y que la partida presupuestaria que se transfiere a las CCAA no es finalista y, por lo tanto, depende de la elaboración de los presupuestos que anualmente realizan las CCAA, aunque algunas, como es el caso de la Comunidad de Madrid, no consigan aprobar sus presupuestos con todas las consecuencias que conlleva.

Si los presupuestos los elaboran cada una de las CCAA, de ellas depende el que asignan a la sanidad, tanto para los recursos humanos sean MIR o de plantilla, como para las diferentes dotaciones y desarrollo de programas. Por ello es muy importante saber y poder comparar lo que hacen las CCAA con este presupuesto en sanidad. El método más fiable es la determinación del presupuesto sanitario por habitante, ya que así se puede evaluar la sensibilidad de los diferentes gobiernos con su ciudadanía.

En los pactos de la Moncloa de 1974 se acordó que se aportaría un “salario social” para complementar el salario individual y así disminuir el incremento de los salarios. A este “salario social” es lo que se conoce como Estado de Bienestar y que supone una cuantía por ciudadano de un gran interés (ver Fig. 1). Según los presupuestos generales del Estado para 2023, se invierten más de 6.900 euros por cada hogar español, de esa cuantía más de la mitad (3862 euros) se emplea para costear la sanidad de esa familia.

Con datos del año 2020 el presupuesto sanitario fue de 1.638 euros por habitante en el conjunto de las CCAA. Andalucía con 1.398 euros y Madrid con 1.491 euros por habitante, son las dos CCAA que menos invierten en sanidad, en contraposición con las CCAA que más invierten, el País Vasco con 1948 euros y Asturias con 1.892 euros. Una diferencia de 500-600 euros por habitante supone una cuantía de gran trascendencia para realizar coberturas y adecuar los recursos a esas actividades concretas. Por cierto, sería importante que Vd. recordara quienes gobernaban en esas CCAA en 2020.

Sorprende que Vd. no haga referencia a este dato que se repite, de forma persistente, a lo largo de los años. También sorprende que la Comunidad de Madrid se vanagloria de ser la Comunidad Autónoma que es más rica y genera más riqueza en el conjunto del Estado, es la que menos invierte en sanidad para sus ciudadanos.

En la Fig. 3 se expone el gasto real en Sanidad, a nivel del Estado, según el Ministerio de Hacienda. Pues bien, los datos son pertinaces: el incremento realizado durante los gobiernos del pp estaban muy lejos de lo presupuestado en el periodo 2020-2023 con gobierno progresista, en este periodo se duplica el presupuesto en relación al gobierno del pp. Es muy importante este dato porque el gobierno actual ha conseguido recuperar que en sanidad de invierta casi el 7% del PIB, ya que durante el gobierno del pp había descendido hasta el 5,7%.

En el periodo 2019-2021 el gasto dedicado a sanidad se incrementa el 3,49%, pero en la Comunidad de Madrid disminuye en un 9,96%, frente a Castilla-Mancha que se incrementa en un 23,1%. Una vez más la Comunidad de Madrid siendo la Comunidad más rica, es la que menos invierte y más decremento realiza en los presupuestos dedicados a la sanidad.

Es importante señalar que estos datos son claves para entender lo que corresponde a las CCAA, sobre todo en este campo de la sanidad. Es relevante porque de ello va a depender la dotación que se dedica a los recursos humanos en la sanidad, ya que es la partida presupuestaria de mayor relevancia.

Sr. Feijoo, Vd. sabe que las convocatorias de profesionales sanitarios dependen de cada CCAA y que la gestión de la Universidad también se encuentra transferida a las CCAA. En alguna de estas CCAA se ha aprobado un incremento de Facultades de Medicina en las Universidades privadas, en contra de la opinión de la Conferencia de Decanos de Facultades de Medicina.

La Conferencia Estatal de Decanos de Medicina se ha pronunciado de forma reiterada en que no se creen más Facultades de Medicina, ya que en la última década se ha pasado de 28 facultades de medicina a 46 en el momento actual con un incremento del 43% de egresados de medicina, sobre todo de universidades privadas, por ello los decanos solicitan que no se incrementen las plazas disponibles para alumnado. La mayor parte de este incremento de facultades de Medicina ha sido a base de la dotación de Universidades privadas. Permítame hacer una reflexión poniendo en relación tres variables: incremento de facultades privadas de medicina donde no se necesita media académica de entrada, costes muy altos de los estudios de medicina y exigencia académica elevada para ingresar en las facultades públicas; la interacción de estos factores nos aproxima a una conclusión: los alumnos de las facultades de medicina privadas se nutren de alumnos de la clase social acomodada y con ingresos económicos familiares de nivel medio-alto.

España, según la OCDE, es el quinto país del mundo en número de médicos (Fig. 5) y el segundo con más facultades por población (solo superado por Corea del Sur), pero este incremento de facultades no ha sido parejo con el incremento del profesorado de medicina en total y, en muchos casos, se ha realizado sin acreditación, habida cuenta que la ANECA no incluía, hasta época reciente, los perfiles de la experiencia profesional como valor de acreditación del profesorado, lo que repercute en que la rama sanitaria se sitúa en la zona más baja de informes favorables de acreditación docente, ello quiere decir que los criterios empleados para evaluar al profesorado obviamente no funcionan en el caso de las ciencias de la salud. Este punto ha supuesto una prioridad para ser abordado en conjunto por los Ministerios de Sanidad y de Universidades, la ANECA ha modificado, por fin, sus criterios de evaluación del profesorado en el caso de las ciencias de la salud.

En el curso 2005-2006 se graduaron en las facultades de medicina 4.343 licenciados y en el curso 2020-2021 lo hicieron 7.264, lo que equivale a 14,5 graduados por 100.000 habitantes, superando los 11,9 del periodo 2006-2008, muy por encima del promedio de la OCDE (13.1) y de países europeos como Italia (13.3), UK (12.9), Alemania (12) y Francia (9.5).

Existen dos distorsiones muy importantes: la primera es en lo que respecta a la distribución de esos profesionales de medicina, con concentración en determinadas ciudades y carencia en las zonas rurales y, en segundo lugar, existe una segunda distorsión en cuanto a las especialidades médicas, mientras algunas se encuentran sobredimensionadas (endocrinología, cardiología), existen otras totalmente infradotadas (medicina de familia, psiquiatría).

En la Fig. 6 se puede contemplar el número de médicos colegiados en el Estado Español y su evolución desde 2006. Se contempla que se incrementa el número de médicos colegiados y que es una profesión que se ha ido feminizando, hasta que en la actualidad las mujeres superan el 53% de los médicos colegiados. Este dato también tiene su importancia por la conciliación del ejercicio profesional con la vida laboral, otra variable que se le olvida a Vd.

De esos médicos el 54% de los profesionales médicos están adscritos a los centros hospitalarios (representa una ratio de 1,83 por mil habitantes), un 27,1% a la Atención Primaria (ratio de 0,8 por mil) y el 16,8% se encuentran en la etapa MIR. En Atención primaria hay CCAA por debajo de la media del conjunto de España que hemos referido como son Baleares, Canarias, Madrid, Ceuta y Melilla. En las CCAA Navarra, Asturias, País Vasco y Aragón se encuentran por encima de la media del estado, mientras que Rioja, Andalucía, Ceuta y Melilla se encuentran por debajo de esa media, la comunidad de Madrid se sitúa en el 2 por mil, lejos del 2,8 de Navarra o Asturias. Observe que la Comunidad de Madrid siempre se encuentra en los rangos bajos en relación al resto de las CCAA.

Médicos hay, si no se presentan para cubrir plazas del SNS debe buscarse otro tipo de razones, siendo la principal de todas, la deficiente gestión de recursos humanos por parte de las CCAA que tienen un mayor déficit. Un dato fundamental es lo referente a los MIR.

En la Fig. 7 se muestra la evolución de las plazas de MIR convocadas a nivel estatal. Se comprueba que en el periodo 2012-2018 existe un claro descenso de las plazas MIR convocadas y que desde 2019 se incrementa de forma manifiesta, hasta llegar la convocatoria del presente año que se incrementa en casi el 40% en relación a las plazas de MIR convocadas en el periodo de gobierno del pp. Es importante este dato porque en la actualidad los especialistas disponibles son de la época del gobierno del pp, época en la que consiguieron la cifra más baja de las convocatorias MIR.

También se puede aportar Fig. 8 las plazas MIR que no fueron ofertadas por las CCAA, a pesar de estar acreditadas.

Sr. Feijoo, las plazas MIR se solicitan por las Diferentes Comisiones de cada especialidad, según las condiciones requeridas para acreditación de servicios docentes de postgrado, pero la convocatoria definitiva de plazas corresponde a las plazas que dota cada comunidad autónoma. De hecho, la Fig. 8 es demostrativa: plazas acreditadas para formar MIR y que la comunidad autónoma no las oferta, en Madrid no se ofertaron 418 y, curiosidad, en Galicia durante su mandato no se ofertaron 1055 plazas que su gobierno podría haber convocado. Hay un matiz: plazas MIR acreditadas, en efecto existen unos criterios claros para la acreditación de plazas de MIR (número de profesionales de plantilla, unidades y servicios asistenciales desarrollados, organización de las guardias, plan docente teórico-práctico, ejercicio real de la supervisión, servicios centrales, biblioteca,…) son datos fundamentales que debe implementar cada CCAA, cuando son acreditadas las plazas, entonces cada una de las CCAA debe dotar económicamente las plazas de MIR. Ese es el proceso, sr. Feijoo, debe solicitar que le asesoren mejor.

Debe darse cuenta, sr. Feijoo, que formar a un médico especialista lleva un tiempo de, al menos, 10 años (grado de 6 años, 1-2 años de preparación del acceso al MIR y 4-5 años de duración del programa MIR). Todos estos datos, sr. Feijoo, demuestra que el déficit de médicos actuales viene determinado por la política de recortes que los sucesivos gobiernos del pp realizaron y, especialmente, en la sanidad y de la vd participó cuando gobernó en Galicia, como aquí está demostrado con datos concretos oficiales.

Sr. Feijoo, no mienta ni manipule, la responsabilidad de las CCAA en la gestión sanitaria es determinante. Hacer que más del 50% de los profesionales sean interinos o con contratos temporales solo favorece la precariedad, si además se les denigra e insulta, caso de lo que hace la presidenta de la Comunidad de Madrid, además se les paga tarde, mal y nunca, a lo que contribuye la acción directa del Consejero de Hacienda de la comunidad de Madrid, sr. Lasquetty, a la sazón ex-consejero de sanidad al que las movilizaciones sanitarias consiguieron hacer dimitir y le ha quedado resquemor y ganas de venganza. Se puede comprender que los profesionales se dirijan a otros lugares (otras CCAA, trabajos fuera de España, el ejercicio privado) para tener su trabajo reconocido.

Sr. Feijoo,, vuelve a ser “cachado” en su nivel de desconocimiento, de falta de asesoría, de tal suerte que es preciso y pertinente hacerse una pregunta ¿lo suyo es incompetencia o mala fe?

Por cierto, Sr. Feijoo, todo lo anterior es planificación política, lo decide un gobierno formado por políticos, en el seno de sus actividades políticas, pueden tener apoyos científico-técnicos, pero la decisión es política. Es por aclarar.

Recordos.

El Dr. José Luis Pedreira Massa, Don Galimatías en La Mar de Onuba , es Vocal del Consejo Asesor de Sanidad y Servicios Sociales del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Psiquiatra y psicoterapeuta de infancia y adolescencia. Prof. de Psicopatología, Grado de Criminología (UNED).