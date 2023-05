Espadas ve a “un PP nervioso dedicado a enturbiar y confrontar” frente a las candidaturas de propuestas y proyecto municipal

El secretario general del PSOE-A garantiza en Aljaraque que “estaremos vigilantes” sobre el cumplimiento del acuerdo sanitario entre Junta y sindicatos y alerta de que resultará insuficiente desde el plan de verano del SAS para reactivar y mejorar la atención en centros de salud.

Lunes, 22 de mayo de 2023. El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha reivindicado el trabajo intenso de campaña de las candidaturas socialistas centradas en ofrecer sus propuestas y proyecto municipal para cada pueblo y ciudad de la comunidad frente a un PP “nervioso” dedicado a “enturbiar” y “confrontar” con debates nacionales alejados de la política local.

En Aljaraque junto a la secretaria general del PSOE de Huelva y presidenta de la Diputación Provincial, María Eugenia Limón, y a la candidata a la Alcaldía, Yolanda Rubio, el responsable regional socialista ha insistido en comparar el “buen trabajo” de campaña socialista para el 28 de mayo, con alcaldables y equipos que presentan a sus vecinos y vecinas “su modelo de pueblo y ciudad” con un PP “que se dedica a plantear debates completamente ajenos a la política municipal” y enfocados hacia el debate nacional, de forma que sólo aporta “desprecio al adversario”.

El líder socialista andaluz ha subrayado que el PP en Andalucía se dedica en campaña “a enfangar campo de juego”, llegando a “desbordar la normativa electoral” por el propio Moreno Bonilla, usando su cargo institucional y “pidiendo el voto como presidente de la Junta a vecinos y vecinas en una carta en sus hogares, cuando él no es candidato”. “Eso es jugar con las cartas marcadas y vulnerar las reglas del juego”, ha reiterado Espadas, incidiendo en que esta estrategia señala que “el PP está nervioso o no cree que deben ganar los y las mejores” en las elecciones municipales.

Espadas ha apuntado, además, que la última semana de campaña antes de los comicios arranca con el anuncio por el Gobierno de Moreno Bonilla de la firma de un acuerdo con sindicatos para aliviar el colapso y las protestas en la sanidad andaluza al que, en realidad, las organizaciones sanitarias han conseguido “arrastrar a la Junta” para que el PP diera “marcha atrás a su idea” de privatización de la atención primaria.

El secretario general del PSOE andaluz ha recalcado que Moreno Bonilla y su consejera de Salud “no querían” retirar su orden autonómica pero se han visto obligados “fruto de la presión” de partidos de la oposición en el Parlamento y de la representación sindical en la mesa sectorial.

Juan Espadas ha garantizado que desde el PSOE andaluz “permaneceremos vigilantes al cumplimiento” de un acuerdo que, según ha augurado, “desgraciadamente” no resolverá el deterioro de la sanidad pública. Ha señalado, para empezar, que el plan de verano que plantea el Gobierno andaluz para el SAS “no será suficiente para reactivar y mejorar la atención en centros de salud, y esto no es una buena noticia”.

Ha puesto como ejemplo el área metropolitana de Huelva, donde “llueve sobre mojado”, con el hospital Juan Ramón Jiménez en situación “crítica” y las listas de espera “muy preocupantes” en toda la provincia. “Digo a vecinos y vecinas que tengan presente qué ha ocurrido con el Gobierno del PP en sanidad, en Huelva y en Andalucía, porque un partido que gobierna algo tan esencial para la vida de la gente como la sanidad con mala gestión no merece confianza”.

“Que lo tengan presente porque también en las elecciones municipales se vota por una sanidad pública para vecinos y vecinas y el PP no ha hecho sus deberes y no merece confianza”, ha repetido Espadas, y ha remarcado que algo similar ocurre en el ámbito educativo. “En Huelva hay una preocupante situación en planificación, no hay en la Junta el objetivo de reducir la ratio sino que nos lleva a perder líneas educativas, y sigue faltando personal para mejores con necesidades especiales”, ha denunciado.

Ganar en Huelva

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Huelva se ha mostrado convencida de que el PSOE ganará en la capital onubense y en su provincia porque “hemos trabajado mucho y la gente nos dará el apoyo que merecemos”.

En Aljaraque, Limón ha denunciado que el Gobierno del PP en la Junta está “utilizando y regalando a la iniciativa privada el Edificio 7.000 del Parque Científico y Tecnológico, un centro público destinado al emprendimiento, pero donde se va a instalar una universidad privada”. Yolanda Rubio ha expresado que “las vibraciones son positivas y vamos a volver a gobernar este ayuntamiento para desarrollar nuestros proyectos, como una Casa de la Juventud, la reapertura del Hogar del Pensionista y construir un teatro para una población de 23.000 habitantes que carece de un espacio escénico y para congresos”. Además, el proyecto estrella de Rubio es exigir a la Junta que haga el desdoble de A-492 para destinar la actual carretera a la construcción de un bulevar que una Corrales con Aljaraque; y conecte el resto de núcleos por los que pasa, La Monacilla, La Dehesa y Bellavista. De este modo, según ha indicado, “atraeremos la iniciativa privada para invertir e instalar negocios, empresas y ayudar a que el apellido de ciudad dormitorio desaparezca de nuestro pueblo”.

Después, en San Bartolomé de la Torre, donde María Eugenia Limón se presenta a la reelección, van a defender los intereses de dos grandes empresas de trajes de flamenca, Manuela Macías y Ajolí, con “dos grandes empresarios que han sufrido mucho porque Moreno Bonilla ha dado la espalda a la moda flamenca y al resto de empresas andaluzas, porque el 70% de las que han cerrado en España en 2022 son andaluzas y 112.000 autónomos han cesado su actividad”.

Por la tarde, la jornada electoral de Juan Espadas en Huelva le lleva a San Juan del Puerto, a escuchar a personas mayores, y a Palos de la Frontera para ratificar el apoyo de la organización a la socialista Belén Castillo para “proporcionar el cambio que el municipio merece después de décadas de gobierno del PP”, según ha certificado la secretaria general del PSOE onubense.

FUENTE: PSOE de Andalucía