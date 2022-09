Espadas reprocha a Moreno Bonilla que sea “más voraz que Ayuso” y busque “evasores fiscales” en lugar de inversores

“Moreno Bonilla es un gobernante de derechas y muy de derechas que engorda el bolsillo de los más ricos en detrimento de los servicios públicos”, asevera el líder de los socialistas andaluces.

Espadas recuerda que “ser patriota hoy es saber que toca pagar impuestos, sobre todo los que más renta tienen”.

Jueves, 29 de septiembre de 2022. El presidente del Grupo Socialista en el Parlamento y secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha recriminado hoy a Moreno Bonilla que su primera medida ante el aumento de precios no se dirija a ayudar a las familias andaluzas sino que suponga “regalar 5.500 euros a cada uno de los 20.000 andaluces más ricos”. “¿Está buscando evasores fiscales o inversores en Andalucía? Su mensaje es que venga a ahorrarse impuestos, pero no es para aquellos que quieren invertir y crear empleo”, ha advertido, lamentando que esté ayudando a las rentas más altas que no lo necesitan, el 0,2% de la población, y dé “migajas” para el 99,8% de las y los andaluces.

Durante su intervención en la sesión de control del Parlamento de Andalucía, Juan Espadas ha lamentado que se esté “engordando” el bolsillo de los más ricos en detrimento de los servicios públicos de todos y ha dejado claro que “ser patriota hoy es saber que toca pagar impuestos, sobre todo los que más renta tienen”, justificando así el principio de “progresividad fiscal del que emana la Constitución”.

Ha recordado que el gobierno de Moreno Bonilla tiene “plenas competencias” para tomar medidas, teniendo en cuenta que rechazó la batería de propuestas planteada por el PSOE, con 13 medidas destinadas a ayudar a las clases medias y trabajadoras, con bonificaciones en IRPF para las 200.000 familias a las que les sube la hipoteca, ayudas para la guardería, para personas vulnerables, autónomos y ampliación de descuentos en el transporte, entre otros. Al hilo de ello, ha puesto como ejemplo que la ayuda del Gobierno en transporte supone que una persona que viaja en tres de Utrera a Sevilla se ahorra una media de 80 euros al mes.

“Esto no va de ser el más popular de la clase sino de tomar medidas para que las y los ciudadanos superen la situación. Están molestos las y los andaluces que depositaron su confianza en Moreno Bonilla pensando que iba a gobernar para todos y no sólo para el 0,2 al que le hará el regalo fiscal”, ha incido.

Juan Espadas ha lamentado que Moreno Bonilla haya demostrado una vez más que “es lo mismo de siempre, un gobernante de derechas y muy de derechas”. “Compite en tener medidas más de derechas que los de su partido, compite por ser más voraz que Ayuso”, ha criticado el líder socialista, que insta a Moreno Bonilla a explicar si es que “ya no necesita más recursos para Andalucía” tras anunciar esta rebaja fiscal de 120 millones para las rentas más altas.

“No sé si se ha pasado a tesis de Ayuso de sálvese quien pueda”, se pregunta Espadas, que ha exigido a Moreno Bonilla “responsabilidad” ante la situación que viven las familias en Andalucía.

FUENTE: PSOE de Andalucía