Espadas exige a Moreno Bonilla un sistema de gestión sanitario que funcione bien porque “está en peligro la vida” de los ciudadanos

El secretario general del PSOE de Andalucía afirma que no es cuestión de tener más recursos si no de invertirlos en la sanidad pública y no derivarlos a la privada

Martes, 11 de abril de 2023. El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha manifestado su absoluta decepción por la falta de acuerdo entre el Gobierno andaluz y la mesa sectorial por la sanidad pública y ha destacado que ya no se puede esperar más a solucionar este problema “porque cada vez que lo aplazamos se pone en peligro la vida de la gente”. Así, ha lamentado la falta de interés de la consejera ante lo que pide el personal sanitario y lamenta que vuelva a posponer a mayo una solución.

Espadas ha pedido a Moreno Bonilla que “reflexione, que baje al suelo y resuelva los problemas de la gente” y ha destacado que no por tener más recursos se solucionan las cosas, porque como no hay acuerdo con los representantes sanitarios, los ciudadanos se sienten más molestos con los servicios y tienen que irse a la sanidad privada. Según Espadas, Moreno Bonilla aprovecha para entregar más recursos a la privada “lo que se llama privatizar la sanidad”. “O se arregla pronto, o te operan en la privada con recursos públicos o habrá que sacarse un seguro privado para que te atiendan” ha lamentado.

En este sentido, Juan Espadas ha afirmado que durante la sesión plenaria de esta semana el Grupo Socialista va a pedir explicaciones a la consejera, “no de la gripe que es para lo que comparece, si no para preguntar si su gobierno está gripado” y por qué no atiende a los problemas de los ciudadanos. Espadas ha recordado que la consejera de Salud llegó a acuerdo con los sindicatos y no ha cumplido, por eso se plantean nuevas movilizaciones. “Con una foto y firmar un documento no se resuelve el problema, se resuelve trabajando” ya que “no basta con tener presupuesto, hay que gestionarlo bien”. “Hay una mala gestión del presupuesto porque le interesa que no funcione bien la sanidad pública para trasladarla a la privada” ha afirmado.

El secretario general del PSOE andaluz ha visitado la localidad sevillana de Alcolea del Río donde ha afirmado que los socialistas atienden el requerimiento de los alcaldes y alcaldesas que nos trasladan que “la Junta no escucha”. En el caso de Alcolea, Espadas ha lamentado que llevan mucho tiempo denunciando esta situación porque los vecinos tardan dos semanas en ser atendidos, sus urgencias no funcionan y tienen que irse al municipio de Lora del Río para poder ver a un médico y “esto no es de recibo”. Además, ha lamentado que la Junta de Andalucía no acaba de encontrar la fórmula para que podamos tener pediatras y se ha preguntado si se han tenido que marchar a otras comunidades autónomas o a la privada porque no tienen buenas ofertas laborales en la sanidad pública andaluza.

Espadas ha afirmado que Moreno Bonilla tiene que dar muchas explicaciones a los alcaldes de por qué se trasladan servicios de pueblos gobernados por el PSOE a otros gobernados el PP. “A ver si va a ser verdad lo que decía Moreno de que si se votaba a los suyos sería más fácil la interlocución con la Junta”.

FUENTE: PSOE de Andalucía