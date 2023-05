Espadas: “El cuento de hadas del PP tendrá su fin el 28M porque Moreno Bonilla está decepcionando la confianza prestada que obtuvo”

El secretario general del PSOE-A mantiene que el Gobierno del PP-A genera “frustración”, niega que Andalucía sea la locomotora de España como dice la derecha y pone en evidencia su gestión de la sanidad o la sequía

Lunes, 8 de mayo de 2023. El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, que ha participado en los Encuentros Informativos de Europa Press en Sevilla, ha asegurado que el próximo 28 de mayo supone una cita importante para “revalidar” el caudal de confianza que los ciudadanos andaluces dieron a los socialistas en las anteriores elecciones municipales. “He percibido magníficas sensaciones” ha asegurado el secretario general del PSOE-A, “el partido con mayor grado de implantación y raíces más fuertes” en Andalucía, ha destacado Espadas, que ha recorrido 55.000 kilómetros en los últimos tres meses y medio por Andalucía.

En este sentido, ha asegurado que “vamos a volver a demostrar la enorme fuerza territorial del PSOE”, el único Partido, ha destacado, que se presenta en todos los pueblos de Andalucía, “y eso es algo que sólo lo puede decir el PSOE”. Espadas ha puesto en valor el trabajo realizado en este mandato que ahora concluye por los 450 alcaldes y alcaldesas socialistas “que se han dejado el alma en la pandemia y que acreditan un balance encomiable para repetir esa confianza”. “También con alternativas de gobierno ambiciosas y transformadoras, con la marca socialista, la del verdadero municipalismo” ha subrayado.

Durante su intervención, el secretario general de los socialistas andaluces ha asegurado que “el cuento de hadas del PP en Andalucía tendrá su punto de inflexión” con la derrota electoral del 28 de mayo. Después de cinco años del gobierno del PP, afirma, se ha constatado que “dijeron una cosa y han hecho otra”.

Según ha asegurado, el próximo 28M los vecinos más bien pensarán en el deterioro de la Atención Primaria, en el cierre de aulas educativas, la falta de apuesta por los jóvenes, las listas de espera de dependencia, la falta de apoyo a las residencia de mayores, falta de apoyo al empleo o para paliar la subida de precios de hipotecas. “Por mucha foto amable o vídeo en tiktok, la ciudadanía siente que te sientes por encima del bien o del mal y pasará factura” ha indicado Espadas.

En materia económica, Espadas ha subrayado que Andalucía “dista mucho de ser la locomotora de España”. Ha asegurado que “necesitaríamos gobierno autonómico con capacidad que no ha demostrado” y ha criticado que cuando la mayoría absoluta se convierte en “soberbia o rodillo parlamentario y en vez de centrarse en problemas se centra en confrontar, o en justificar su incapacidad de gestión criticando a gobiernos anteriores, empieza a generar frustración”.

A su juicio, Moreno Bonilla “ya no es el presidente moderado” a tenor de, ha dicho, su pésima gestión sanitaria o el desvío masivo, o inflado, de recursos públicos a la sanidad privada, contrataciones a dedo, su enorme error de Doñana y su confrontación cansina con el Gobierno de España. Acciones y actitudes con las que “está decepcionando a los andaluces y eso lo noto en la calle; está decepcionando la confianza prestada que obtuvo”.

Andalucía, afirma Espadas, no registra una posición de liderazgo en España, por mucho que lo repita Moreno Bonilla. “Caminamos divergente al resto de España, en el furgón de cola; la renta no crece desde 2018”, ha insistido el secretario general de los socialistas andaluces, para quien Moreno Bonilla “no acaba de percatarse de la situación”. Como ejemplos ha citado que en Andalucía se han perdido más empresas que en ninguna otra comunidad, mientras que en otras comunidades han crecido, o cómo han desaparecido casi 112.000 autónomos.

Espadas, que ha hablado de la “Andalucía de la desigualdad”, ha recalcado los 1.196 millones de regalos fiscales del PP a quien más tiene frente a la Andalucía real, que sigue avanzando en desigualdad. Tras mostrar su preocupación por el carácter neoliberal “a ultranza” de la política económica del Gobierno de Moreno Bonilla, “aunque quiera parecer otra cosa”, el secretario general de los socialistas andaluces ha asegurado que “es falso que Andalucía esté recaudando más”.

Asimismo, ha criticado el escaso nivel de ejecución del Gobierno andaluz y ha subrayado que lo que no se ejecuta “queda sobre la mesa y son empleos que se pierden”. En este sentido, ha afirmado que Moreno Bonilla no ha ejecutado el 60% del presupuesto de inversiones y solo lo ha hecho con el 10% de fondos Next Generation, pese a ser la comunidad que más fondos ha recibido del Gobierno de España. “El problema está en la gestión, que no hay proyecto de qué hacer y cómo hacerlo para favorecer la cohesión social”, ha asegurado Espadas, que ha indicado que “no sé si no lo tiene o pretende hacer de esto también un problema de confrontación que al final nos costará caro”. “Vamos a tener que devolver mucho dinero de fondos europeos al ritmo que vamos y no es bueno para Andalucía”, ha subrayado.

En referencia al estado de la sanidad andaluza, Espadas ha recordado que el personal sanitario lleva semanas movilizándose para alcalzar un acuerdo y ha mostrado su confianza en que finalmente se logre, aunque ha subrayado que lo importante es su cumplimiento porque, ha dicho, “hasta el momento, lo que se ha firmado no se ha cumplido”.

En estos dos años, ha indicado el secretario general de los socialistas andaluces, ha habido una deriva clara de funcionamiento “al margen de la legalidad”, ya que la Junta “se está saltando todos los procedimientos públicos a la hora de hacer conciertos sanitarios”. “Que digan qué marco legal justifica los contratos a dedo, pero es que siguen, con absoluta opacidad”, ha subrayado Espadas, que ha criticado, además, cómo se está pagando de más. Así, ha puesto como ejemplos, que se está pagando el doble por una extirpación de tiroides, dos veces más por un implante mamario, o 1.300 euros más por reparación de hombro. “Esto sin orden que lo ampare y sin concurrencia pública. Que lo explique. Ya veremos qué dirá el Tribunal de Cuentas”, ha añadido.

Por otra parte, ha asegurado que el problema de la sequía es de “enorme magnitud” y ha recordado al PP que a él se enfrenta “todo el país”. “No hay agua en ningún lado”, ha subrayado Espadas, quien ha criticado que con este tema la derecha pretende desviar la atención sobre su falta de gestion en aguas para las que tiene plenas competencias, “que las tiene”.

En este sentido ha contrapuesto la acción del Gobierno de Pedro Sánchez en la actualidad con la inacción del Ejecutivo de Rajoy. “A qué se dedicó durante siete años”, se ha preguntado Espadas, que ha hecho hincapié en que la sequía se combate cuando no hay.

Frente a la falta de compromiso de la derecha con las obras hidráulicas en Andalucía. Espadas ha recordado cómo el Gobierno de Pedro Sánchez ha reactivado, por ejemplo, la desaladora de bajo Almanzora, o las conducciones de la presa de Rules.

Asimismo, ha criticado también la escasa inversion del Gobierno de Moreno Bonilla en esta materia y se ha preguntado “dónde están los 1.500 millones que dice que ejecuta. Tengo la teoría de que suma los prespuestos de 2019-20-21-22. No son 1.500 millones, sino que son los que se llevan poniendo cuatro años en los presupuestos, de los que sólo ha ejecutado un 39 por ciento”, ha explicado Espadas que ha pedido “humildad” a Moreno Bonilla, a la vez que “responsabilidad y rigor” para hablar de este tema.

Espadas, ha reclamado planes de adaptación contra el cambio climático, “que da alergia a la derecha” y ha destacado que con la actuación que está teniendo Moreno Bonilla en este asunto se evidencia que “su preocupación por el medio ambiente era una impostura electoral”.

Asimismo, ha reiterado sus críticas a la proposición de ley para la ampliación de regadíos en Doñana y ha vuelto a rechazar los argumentos de la derecha de que no afecta al humedal. “Ya solo falta que Arenas defienda la carretera otra vez y estaremos ante el PP de toda la vida”, ha ironizado.

Por último, ha instado a la Junta a trazar una nueva estrategia de relación con los ayuntamientos basada en tres grandes pilares: fiscalidad local, vivienda y políticas sociales.

FUENTE: PSOE de Andalucía