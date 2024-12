Eröffnet die 24/25-Saison der „Einzelfälle“ von Grundrechtsverletzungen im Rotfruchtsektor von Huelva

Freitag, 20. Dezember 2024. Das Unternehmen Fresbejarano mit Sitz in Almonte wird zum ersten Protagonisten der 24/25-Saison der „Einzelfälle“ im Rotfruchtsektor von Huelva. Diese Episode eröffnet einen neuen Zyklus von Arbeitsunregelmäßigkeiten, die, obwohl sie als außergewöhnlich dargestellt werden, Teil einer besorgniserregenden Konstante säkularer Natur sind.

Die Beschwerden des Kollektivs Jornaleras de Huelva im Kampf gegen Fresbejarano konzentrieren sich auf die üblichen „Klassiker“, die in diesem Fall ein Dutzend oder mehr Arbeiter des Unternehmens Almonteña betreffen: monatelange Nichtzahlung der gesetzlich vorgeschriebenen Gehälter Verzögerungen bei der Lohnzahlung und ständige unerfüllte Versprechen einer baldigen Lösung. Darüber hinaus weisen sie darauf hin, dass das Unternehmen Lohn- und Gehaltsabrechnungen manipuliert, ein weiterer Klassiker, der zudem ein mutmaßliches Verbrechen der Dokumentenfälschung darstellt. Die Manipulation besteht darin, weniger Stunden als tatsächlich geleistet zu erfassen, Sonntage ausgenommen, Überstunden als Produktivitätsprämien zu verschleiern und weniger geleistete Arbeitstage zuzuordnen, um unterhalb des interprofessionellen Mindestlohns (SMI) zu zahlen. Dieser Mechanismus schadet nicht nur direkt den Arbeitnehmern, sondern führt auch zu Betrug gegenüber der Sozialversicherung und der Staatskasse, da weniger Beiträge deklariert und die Steuerbeiträge gesenkt werden.

Landwirtschaftliche Produktion Fresbejarano S.L. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Almonte und seine Tätigkeit wird unter „Andere einjährige Kulturen“ (CNAE 0119) deklariert. Die gemeinsamen Geschäftsführer Leandro Bejarano Báñez und Andrés Bejarano Báñez leiten ein Unternehmen mit einer Belegschaft zwischen 10 und 49 Personen und einem Jahresumsatz von weniger als 2 Millionen Euro.

Das Unternehmen ist Global GAP-zertifiziert, ein Siegel, das angeblich die Einhaltung guter Arbeits- und Umweltpraktiken garantiert. Beschwerden über ihre Arbeitspraktiken stellen jedoch die tatsächliche Wirksamkeit dieser Art der Zertifizierung in Frage.

Appell an die Marktverantwortung

In diesem Sinne berichtete das Kollektiv Jornaleras de Huelva en Lucha auf ausdrücklichen Wunsch der Apellando-Allianz, die in Deutschland aus den größten Supermarktketten besteht, die rote Früchte aus Huelva verkaufen, über die Unregelmäßigkeiten von Fresbejarano, einschließlich der Verzögerungen bei den Zahlungen und die anfängliche Weigerung des Unternehmens, Verträge und Gehaltsabrechnungen zu liefern. Apelando möchte sicherstellen, dass die in seinen Filialen verkauften Produkte den Arbeits- und Umweltstandards des in Deutschland geltenden Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes entsprechen. Zu seinen Aufgaben gehört die Förderung und Verwaltung von „Beschwerdemechanismen“, die es Gewerkschaftsorganisationen, Arbeitnehmern oder anderen Personen oder Organisationen ermöglichen, Unregelmäßigkeiten in der Produktions- und Lieferkette zu melden.

Die Antwort von Apelando nach der Bekanntgabe des Fresbejarano-Falls offenbart jedoch eine wichtige Einschränkung in seinem Handlungssystem: Bevor das Bündnis eingreift, verlangt es eine Bestätigung, ob das angeklagte Unternehmen deutsche Supermärkte beliefert, da dies nur in Deutschland bereits umgesetzt und in der Lieferkette fällig ist In Kraft tritt das Sorgfaltspflichtgesetz, ein gemeinschaftlicher Standard, der vor 2027 in allen Ländern der Europäischen Union angewendet werden muss. Obwohl Fresbejarano weder Teil der Allianz ist noch bestätigt wurde, dass es Beeren an deutsche Supermärkte liefert, ist die Entscheidung von Jornaleras de Huelva en Lucha, sich an Apellando zu wenden, logisch. Der Grund liegt im Vertrauen europäischer Supermärkte in Qualitätssiegel wie Global GAP.

Das Vorhandensein dieses Siegels im Fresbejarano-Unternehmen sollte Apelando zum Handeln ausreichen, da seine eigene Glaubwürdigkeit beeinträchtigt wird, wenn Unternehmen mit dieser Zertifizierung rechtswidriges Verhalten an den Tag legen. Mit anderen Worten: Obwohl Apellando nicht in direkter Konkurrenz zu Fresbejarano steht, hat es ein Interesse daran, dass das Global GAP-Siegel den Standards entspricht, die das Vertrauen europäischer Supermärkte rechtfertigen. Die Undurchsichtigkeit der Rückverfolgbarkeit, insbesondere bei Kleinerzeugern und Genossenschaften, erschwert die Identifizierung des endgültigen Bestimmungsorts der Beeren, was die Relevanz der Beschwerde verstärkt. Wenn Supermärkte dem Zertifizierungssystem nicht vertrauen können, gerät die Zuverlässigkeit des Siegels ins Wanken.

Der Fall Fresbejarano ist nicht neu. Nach Angaben der drei von La Mar de Onuba befragten Arbeitnehmer war das Unternehmen bereits Gegenstand von Interventionen der Arbeitsaufsicht. Die Verantwortlichen reagierten daraufhin abfällig auf die Beschwerden und bezeichneten die Saisonarbeiter, die ihre Rechte einfordern, als „Dreckskerle, die keine Pfunde zulegen und nicht arbeiten wollen“.

Jornaleras de Huelva en Lucha fordert die sofortige Auszahlung der Löhne an die Arbeiter und dass die Supermärkte, die Fresbejarano-Produkte kaufen, ihren Teil der Verantwortung übernehmen. Mit Inkrafttreten des Sorgfaltspflichtgesetzes in der EU, insbesondere in Deutschland, sind europäische Supermärkte verpflichtet, zu gewährleisten, dass ihre Lieferanten keine Praktiken der Arbeitsausbeutung anwenden. In Spanien ist dieses Gesetz jedoch nicht in Kraft, was die Reaktion der Apellando-Allianz erklärt, die erst tätig wird, wenn bestätigt ist, dass das Unternehmen deutsche Supermärkte beliefert. Außer in seltenen Fällen wie dem der Lidl-Kette gibt es keine Hinweise darauf, dass zur Erleichterung dieser Aufgabe Gewerkschaften und Gruppen, die sich für Sozial-, Arbeits- und Umweltrechte einsetzen, eine Liste von Agrarproduzenten zur Verfügung gestellt wird, die deutsche Supermärkte beliefern.

Einzelfälle

Der Fall Fresbejarano ist alles andere als ein „Einzelfall“. Es veranschaulicht an der Schwelle einer neuen Rotfruchtkampagne in der Provinz Huelva ein wiederkehrendes Problem in diesem Sektor. Das Vorhandensein von „Gütesiegeln“ wie Global GAP und Beschwerdemechanismen, die von Allianzen wie Apelando verwaltet werden, garantiert nicht, dass es zu keinem Arbeitsrechtsmissbrauch kommt. Das Fehlen eines Sorgfaltspflichtgesetzes in Spanien sowie die Undurchsichtigkeit bei der Rückverfolgbarkeit von Produkten führen dazu, dass diese Art von Praktiken fortbestehen. Es ist leider nicht abwegig, davon auszugehen, dass es sich im weiteren Verlauf der 24/25-Saison nur um den ersten der üblichen bekannten „Einzelfälle“ handeln wird.