El sector del transporte se desvincula del Movimiento 6F y desconvoca las movilizaciones de apoyo al «tsunami tractor»

La Plataforma Nacional para la Defensa del Sector del Transporte por Carretera publicará este martes un vídeo para explicar la decisión de «todos los delegados provinciales».

«No se han respetado los acuerdos de coordinación», advierte el portavoz de la plataforma.

Movimiento Rural Español responsabliza a la ultra Lola Guzmán de la quiebra en la unidad de acción entre patronales agrarias y transportistas.

Lunes, 12 de febrero de 2024. «Todos los delegados que yo tengo, con su correspondientes equipos de trabajo provinciales, deciden que tenemos que levantar el paro», ha comunicado en un audio enviado a los grupos de WhatsApp del Movimiento 6F pasadas las nueve de la noche de este lunes Manuel Hernández, portavoz de la Plataforma Nacional para la Defensa del Sector del Transporte. «En estos momentos, con la realidad delante de los morros, no hay posibilidad de poder llevar a cabo todas las ideas y todas las acciones que se habían acordado».

«Señores, buenas noches. Para que no se enteren por fuera, yo se lo comunico aquí oficialmente», dice el audio de Hernández al que ha tenido acceso La Mar de Onuba. «Sabéis que Lola [Guzmán, coordinadora del Movimiento 6F] y yo hicimos un pacto el sábado y le pedimos a nuestra gente el compromiso de que toda la coordinación planeada y acordada para tener una fuerza en común y ayudarnos mutuamente se llevará a cabo y se respetara. Eso, entre ayer domingo y el lunes, no se ha respetado». «Y no ha sido ni por Lola ni por mí», puntualiza el portavoz del sector del transporte, «ha sido por la gente que ha estado en la calle y por las distintas provincias».

«Al ocurrir lo que os estoy diciendo es imposible que esa fuerza efectiva se pueda mantener y tenga prosperidad de llevar o de llegar a algo», concluye Hernández, quien ha anunciado que «mañana (por este martes) haré un vídeo y públicamente daré la cara para decir lo que considere que tengo que decir».

«Repito no culpo a nadie de que esto no haya sido posible», añade Manuel Hernández. «Yo me comprometí con Lola, y Lola se comprometió conmigo. Pero luego en la calle, señores, la gente no ha respetado ese tipo de compromisos y no nos podemos llevar engaños». Finalmente, anima al Movimiento 6F a hacer «lo que buenamente podáis» y les desea «mucha suerte».

«Pero», finaliza el audio del portavoz de la Plataforma Nacional para la Defensa del Sector del Transporte, «por parte del sector del transporte, que también tiene su problemática y también tiene sus desertores, pues la responsabilidad me obliga a acatar lo que todos mis delegados me han dicho, han votado y que irremediablemente yo tengo que llevar a cabo. Por lo tanto vamos a desconvocar y ya daremos las explicaciones que haya que dar y profundizaremos donde haya que profundizar. Pero lo comunico de primera mano para que lo sepáis».

Escucha el audio del portavoz del sector del transporte en La Mar de Onuba https://revista.lamardeonuba.es/wp-content/uploads/2024/02/WhatsApp-Audio-2024-02-12-at-22.03.15.ogg

Movimiento Rural Español responsabliza a la ultra Lola Guzmán de la quiebra en la unidad de acción entre las patronales agrarias y las de transportistas

«Lola va a ir la cárcel», anuncia Manuel Tinoco, portavoz del nuevo partido formado por empresarios agricolas.

Pocos minutos de conocerse la desconvocatoria del paro indefinido del sector del transporte en apoyo del Movimiento, 6f, Movimiento Rural Español (MRE, el nuevo partido político cuya ideología nace trufada de negacionismo climático y rechazo frontal a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y a la Agenda 2030 de la Unión Europea) ha responsabilizado directamente a la portavoz del Movimiento 6F del idilio de apenas dos días entre tractores y camiones.

Lola Guzmán, la líder del Movimiento 6F

«El problema no está en la calle, como dice Manuel Hernández falsamente», replicaba este lunes, pasadas las 22,00 horas, y también en un mensaje de audio al que ha tenido acceso La Mar de Onuba, Manuel Tinoco, portavoz MRE. «El problema está en con quién se ha juntado Manuel Hernández».

Tinoco acusa en el audio al portavoz de los trnasportistas de haber hecho «una apuesta suicida» al aliarse con la portavoz ultraderechista del Movimineto 6F Lola Guzmán, de la que anuncia que «debido a las últimas acciones de Lola desde el sábado hasta el día de ayer, probablemente sea detenida en breve y acusada de delitos de odio, de enaltecimiento del terrorismo y de algunos más«. «Eso ya se veía venir», continúa el portavoz del MRE. «Lo avisamos desde el principio, y ayer fue la última vez que lo estuvimos hablando, que esta movilización junto a plataforma del transporte podía reventar en cualquier momento».

«De hecho», puntualiza Tinoco, «os informo que la plataforma del transporte no ha apoyado hoy (por este lunes) la movilización como ayer se había comprometido en la reunión en Dos Hermanas. Así que no os coja esto con el paso cambiado, porque esto era totalmente previsible».

«La movilización del 6F tiene los días contados»

«Esta movilización del 6F tiene los días contados», lamenta Manuel Tinco en el audio que más abajo reporoduce La Mar de Onuba. «Lo que hagamos será lo que consigamos coordinar. Pero va a ser muy difícil coordinar todo esto, porque esto nació ya muerto. Ese es nuestro punto de vista, y lo estoy expresando ahora rápido, urgente aquí, saliendo al paso de este audio que envía Manuel Hernández (reproducido más arriba), porque ya está bien de tanta confusión y tanto desastre».

«No hemos querido quitarle fuerza a esta movilización agraria», continúa elaudio de Tinoco. «Pero también somos conscientes de que la falta de coordinación a nivel nacional, que es algo que ya llevamos hablando con distintas provincias y demás, intentando coordinarnos para que haya un liderazgo común y se puedan alcanzar los objetivos y defender la reivindicaciones, pues es muy complicado. Porque daos cuenta que tendríamos que hablar, si tuviéramos un representante por cada Comunidad Autónoma, tendríamos que ponernos de acuerdo 17 personas, y eso hay que organizarlo. Yo ayer sin ir más lejos, emplee más de seis horas en hablar con representantes de Jaén, de Tarancón, de Málaga, de Sevilla… coordinando el movimiento nuestro. Es muy complicado y no hay tiempo material, ni tampoco hay personas al frente con la suficiente determinación y capacidad como para liderar esto, porque a mí lo que lo que me contaban ayer es que, bueno, que estaban buscando a alguien que lo representara, que no sé qué, que no sé cuánto… Esto ahora mismo es un caos y darle orden y y coherencia este caos a nivel nacional es un reto casi casi imposible, no,por lo complicado que pueda ser, sino por el tiempo que habría que emplear, y es un tiempo que corre en nuestra contra».

«Así que no no quiero desanimar a nadie», finaliza el portavozx del MRE. Esto durará lo que tenga que durar, pero hay que hacerlo bien para que lo que consigamos de visibilización y de concienciación social sea positivo y nos pueda ayudar a seguir remando hacia los objetivos que tenemos. No vamos a conquistar nuestros objetivos a priori, pero podemos dejar sentar las bases para seguir trabajando en conseguirlo, Y eso es lo más importante a nuestro entender».

Escucha el audio del portavoz del MRE en La Mar de Onuba https://revista.lamardeonuba.es/wp-content/uploads/2024/02/WhatsApp-Ptt-2024-02-12-at-22.09.22.ogg

