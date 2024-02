El sector del transporte sanitario, en pie de guerra contra el SAS: «No somos marionetas de fondos de inversión alineados con los políticos más rancios»

Lunes, 12 de febrero de 2024. El pasado 8 de febrero tuvo lugar la primera marcha-manifestación de protesta organizada por el colectivo del transporte sanitario andaluz, representado por UGT, USO y CCOO. Denuncian que los contratos del transporte sanitario de las provincias andaluzas de Sevilla y Málaga «van a cumplir 10 años sin actualizarse»

La unión de las tres fuerzas sindicales mayoritarias tuvieron el apoyo del resto de las provincias andaluzas que más problemas tienen con sus pliegos y con los licitadores que gestionan el transporte sanitario. Plantillas de Cádiz, Córdoba, Málaga, Almería y Granada se unieron a la primera marcha-manifestación organizada en Sevilla (UGT-USO-CCOO) para mostrar ante la Administración sanitaria de Andalucía su descontento y preocupación por los retrasos de esta y «los incumplimientos de convenio de la empresa protegida por el Gobierno andaluz», según comentan desde USO Andalucía Transporte Sanitario.

«El SAS nos ha recibido después de ver cómo la familia del transporte sanitario se une para recriminar su retraso y falta de eficiencia. Los contratos del transporte sanitario de las provincias andaluzas de Sevilla y Málaga van a cumplir 10 años sin actualizarse. La Junta de Andalucía informa de los avances realizados por Plataforma después de pasar tres meses de la última reunión. Conclusión: la salud de los andaluces no les importa a los gobernantes andaluces«, añaden.

«Monopolio encubierto»

«Aparte del retraso en las licitaciones que no avanzan y que tenemos que seguir esperando, se nos une el monopolio encubierto que está haciendo el SAS con su empresa amiga SSG que, recientemente, ha sido comprada por el fondo de inversión Asterion. El que espera, desespera», agregan desde la organización sindical.

El próximo día 20 de febrero tienen previsto manifestarse de nuevo. «No vamos a parar hasta conseguir que el transporte sanitario andaluz sea reconocido y defendido como se merece. Somos sanitarios y no marionetas de fondos de inversión alineados con los políticos más rancios. Estos señores andaluces no se dan cuenta de que no llegamos a fin de mes, mientras ellos se suben el sueldo sin contemplaciones», apostillan desde USO.