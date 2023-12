El PSOE denuncia que Huelva tiene la «peor situación sanitaria de España»

83.000 onubenses están a la espera de especialista o de una operación.

Martes, 12 de diciembre de 2023. El portavoz del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, ha lamentado este lunes que la provincia tiene «la peor situación sanitaria de España» con 83.000 onubenses «esperando que les vea un especialista o una operación», lo que «quiere decir que el 19% de la población está esperando un médico», algo que supone que «dos de cada diez onubenses están desatendidos por el sistema público de salud de Andalucía», por lo que ha pedido la dimisión de la consejera de salud y Consumo, Catalina García».

Así lo ha manifestado Gaviño en rueda de prensa, señalando que «esto se produce porque desde que Juanma Moreno es presidente de Andalucía las listas de espera han aumentado un 223% en cinco años», con «más de un millón de personas en lista de espera, un 12% de la población andaluza». «Es decir, uno de cada diez andaluces esta a la espera para ser atendidos», ha subrayado.

«Hay miles de dramas personales que están haciendo de la vida de las personas un padecimiento permanente y no se están cumpliendo en absoluto las normas. Tenemos en Andalucía un decreto de garantía que establece que para que te vea un médico especialista hay un plazo máximo de 60 días, pero el plazo real no son esos 60 días, son 123 días, y para ser operado el plazo máximo es de 120 días y en Huelva está siendo de 140 días y desde que Moreno gobierna el número de personas que esperan una operación desde hace más de un año ha crecido en los últimos tiempos un 174% en nuestra provincia», ha manifestado el socialista.

Gaviño ha criticado que «eso quiere decir que somos la provincia con peor atención sanitaria de especialistas de toda España» y que se trata de una situación que «clama al cielo», toda vez que ha señalado que esto «denota una intencionalidad». Así, ha afirmado que «hay una estrategia de la derecha que la aplica allí donde gobierna para desmontar la sanidad pública y favorecer la sanidad privada».

En este punto, ha señalado que «uno de los mantras» que «están utilizando, a través de la consejera» para «desmontar la sanidad» es el de que «faltan profesionales», lo cual ha tachado de «absoluta mentira» y le ha dicho a García que «el 31 de diciembre se van a quedar parados 6.000 enfermeros y enfermeras en Andalucía porque se les termina el contrato que les ha hecho la Junta de Andalucía» y que «hay médicos parados en Andalucía», algo que «acaba de corroborar el Colegio de Médicos de Andalucía».

«Y los Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería están en su mayoría parados porque además no se les actualiza la bolsa. Hay profesionales en Andalucía, claro que sí los hay. Lo único es que se les están concediendo condiciones laborales indignas, haciéndoles contratos mes a mes, no cubriéndose las bajas, no ofreciéndoles incentivos para quedarse en la sanidad pública, con lo cual se les está invitando a irse o de la comunidad autónoma de Andalucía o a irse a la privada. Por eso en 2022 de Andalucía se fueron 507 personas, médicos que perdimos de nuestro sistema sanitario», ha dicho.

Por ello, ha explicado que desde el PSOE piden que se realice un «plan de choque» que «tiene que empezar, en primer lugar, por cesar a la consejera de Salud, porque está siendo el principal acicate de que haya una peor salud en Andalucía», en segundo lugar el socialista ha pedido que «se pare ese plan de choque hacia la sanidad privada que planificó Moreno, destinando 734 millones de euros a arreglar los problemas de las listas de espera a través de la sanidad privada», y que este dinero se destine a la sanidad pública «para conseguir que se aumente un 25% el porcentaje de financiación de la atención primaria».

«Y con eso consigamos que nuestros centros de salud, los médicos de familia, atiendan a los ciudadanos en un plazo máximo de 24-48 horas, y aumentando también la inversión en nuestros centros sanitarios, en nuestros centros hospitalarios, consiguiendo mejores condiciones para los profesionales y atendiendo a la gran deuda que tienen en Andalucía con esta provincia. Y es igualarnos, al menos, a la situación actual de todas las provincias».

A este respecto, ha recordado que Huelva sigue siendo la única provincia andaluza sin Hospital Materno Infantil y «también la única sin centros hospitalarios de alta resolución (chares) en las comarcas», al tiempo que ha criticado que el presidente de la Junta «en su estrategia de derivar dinero a la sanidad privada, en esta provincia que no tenemos chares, tenemos también el agravio comparativo de contar con un concierto en el Hospital Virgen Bella de Lepe».

«Que no resuelve los problemas de los ciudadanos de la costa, pero que sí nos cuesta a los onubenses 40 millones de euros al año, sin haber mejorado en una sola prestación los servicios que antes se pagaban a 11 millones de euros al año. Esa es la situación, ese es el análisis, y esas son las soluciones que desde el Partido Socialista queremos ofrecer a la ciudadanía», ha concluido.

FUENTE: PSOE de Huelva