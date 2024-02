El PSOE de Huelva valora la sexta subida del SMI, que sitúa en 1.134 euros el salario de 153.000 onubenses

El adjunto a Organización de la Ejecutiva Provincial y portavoz municipal en el Ayuntamiento de Huelva, Francisco Baluffo, ha alabado el “esfuerzo importante del Gobierno socialista construyendo políticas sociales tendentes a trabajar por los más desfavorecidos”.

Miércoles, 7 de febrero de 2024. El secretario adjunto de Organización del PSOE de Huelva y portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de la capital, Francisco Baluffo, ha dicho que es “un día feliz para España y para Huelva”, por la nueva subida aprobada ayer por iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En esta ocasión se trata de un incremento de 54 euros, por lo que el salario alcanza ya la cifra de 1.134 euros al mes, “lo que es -ha manifestado- una grandísima noticia para todos los que hoy cobran el SMI”.

Según ha remarcado el portavoz municipal, la medida afecta directamente “a más de 153.00 onubenses, más de un tercio son de la capital, por lo que es una noticia que viene a aseverar todas las políticas que se están poniendo en marcha en todo el territorio nacional y que afectan a las personas que peor lo están pasando, las que a través de cobrar ese SMI ven reforzada su capacidad adquisitiva y, por ello, su posición ante una vida muchísimo más digna”.

Además, esta medida incide de manera especial, según ha concretado Baluffo, a dos sectores de la población, mujeres y jóvenes, “los que más precariedad sufren a lo largo de la vida laboral”, por lo que ha alabado el “esfuerzo importante del Gobierno socialista que sigue construyendo unas políticas sociales tendentes a trabajar por los más desfavorecidos, quienes peor lo están pasando en crisis que, como la pandemia o la guerra de Ucrania, han repercutido a la capacidad adquisitiva de las familias”. En contraposición, ha recordado que el SMI con el último Gobierno del PP de Mariano Rajoy, “estaba en poco más de 700 euros, por lo que hemos logrado aumentarlo en más de 400 euros”.

La sexta subida del SMI desde que gobierna Pedro Sánchez, viene a implementar otras, “como la de las pensiones, ya que hemos aprobado una especial de un 3,8%; las no contributivas, que se incrementan casi un 7%; y las de viudedad con cargas familiares, que suben más de un 14%”, ha destacado. Francisco Baluffo ha valorado que “las personas que después de toda una vida en el mercado laboral tienen que afrontar ese periodo de retiro de su trabajo, estas mejoras hacen que no pierdan poder adquisitivo”. Ha hecho referencia al incremento también del Ingreso Mínimo Vital “en casi un 7%. Y quiero destacar cómo hemos seguido apostando para que la presión fiscal, la presión impositiva para los españoles sea cada vez menor. Hemos prorrogado las medidas que ponen en marcha las bajadas de IVA en productos básicos alimenticios o en la energía. Este Gobierno se preocupa por las personas y viene demostrando que cuando se compromete lo cumple”.

En contraposición, ha puesto el ejemplo de lo que ha ocurrido en Huelva capital desde que gobierna el PP, cuya alcaldesa, Pilar Miranda, “se presentó a las elecciones diciendo que lo primero que iba a hacer era bajar los impuestos. Seis meses después hemos visto -ha lamentado- que era mentira, no solo no los ha bajado, sino que los ha subido”. Baluffo ha hecho un recorrido y citado la “subida del agua encubierta a los que consuman más de 40 metros cúbicos al mes. Subida de los impuestos recuperando la tasa de apertura en los establecimientos públicos, que nosotros eliminamos y ella la recupera, no sabemos dónde está la ayuda a los empresarios y en qué está trabajando para que las empresas se instalen en Huelva. Se han eliminado 17 bonificaciones que habíamos puesto en marcha, lo que supone una subida encubierta de impuestos a todos y cada uno de los onubenses, como el IBI, el de circulación de vehículos, el ICIO (de construcciones) o el IAE”.

Estas subidas se decidieron “de manera voluntaria y unilateral en el último pleno, sin hablar con la oposición, como ellos hacen, sin diálogo, solo con el ordeno y mando. A pesar de estar en minoría han subido también el de la plusvalía, adaptando el impuesto que vamos a pagar al máximo legal permitido publicado por el Gobierno. Esto supone abandonar las bonificaciones y los impuestos nuestros, que eran los más bajos, pero el Partido Popular los ha subido al máximo posible”. Por tanto, para terminar, ha señalado la diferencia de “cumplir lo que se compromete, como es el caso del Gobierno central, y hacer lo contrario a lo que se dijo, que es lo que ha hecho Pilar Miranda en la capital”.

FUENTE: PSOE de Huelva