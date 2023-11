El PSOE de Huelva pregunta a Moreno Bonilla a quién pretende vender la sanidad pública en la provincia y por cuánto dinero

El senador Amaro Huelva pide explicaciones a los dirigentes onubenses del PP de por qué votan a favor de unas cuentas que recogen “cero euros” para el Materno Infantil.

Lunes, 20 de noviembre de 2023. El secretario de Relaciones Institucionales de la Ejecutiva Provincial del PSOE y senador, Amaro Huelva, ha preguntado hoy al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, “a quién pretende vender la sanidad pública en la provincia y por cuánto dinero”; Hay dinero para sanidad privada, para el hospital Virgen Bella de Lepe, pero no para la sanidad pública, no hay para puntos de urgencias, para centros de salud, para el materno. Hasta cuándo va a estar maltratándonos el presidente y qué piensa, qué tiene en su cabeza. Lo que tiene en su cabeza -ha sostenido-es venderla, pero por cuánto y a quién se la va a vender”.

Asimismo, ha pedido explicaciones a los dirigentes del PP de Huelva sobre su voto favorable a unos presupuestos que “recogen cero euros para la construcción del Hospital Materno Infantil y cero euros para mejorar la situación sanitaria general”.

El senador ha querido mostrar su preocupación “por la deriva a la que está llevando la sanidad pública onubense y andaluza el presidente de la Junta. Estamos muy preocupados porque algo con lo que él quería hacer bandera y que lo tenía relativamente fácil, el Materno Infantil, al final no aparece absolutamente nada en los presupuestos, un proyecto que prácticamente el PSOE dejó hecho”. Ha recordado que ese plan hablaba de “21.000 metros cuadrados que ahora reducen a 10.000; de 107 camas que se quedan en 65”. Con todo “son cosas -ha comentado- que ellos dicen, porque la realidad es que no hay constancia de nada” en las cuentas para 2024.

Una muestra de ello es, según ha afirmado, que “no nos dan datos de las esperas que padecemos para un especialista o una operación, lo últimos datos son de 2021 o 2022”. Según un informe que ha dado a conocer recientemente el sindicato CCOO, “la realidad de estos momentos es que más de un millón de andaluces, un 12,13%, estamos en listas de espera para operación o para un especialista”.

Por tanto, “¿qué piensa hacer para que eso deje de estar así?, le preguntamos al presidente. Si tan preocupado estaba por la sanidad cuando gobernaba el PSOE, ahora no hay nada y no está preocupado”. Mientras tanto, Amaro Huelva ha lamentado que haya 60.000 onubenses en lista de espera, de ellos, 30.000 llevan más de un mes y medio esperando su operación o su consulta con el especialista”. Por el contrario, el senador socialista ha lamentado que el Gobierno de la Junta se haya gastado “38 millones de euros en un solo spot publicitario, una cifra nada desdeñable, mientras que para el Materno Infantil hay cero euros”. Con este dato, “se confirma nuestra agonía, el presidente está más pendiente y más preocupado de su imagen, de su falacia, que de darnos a los onubenses y andaluces una sanidad pública”.

Desde el PSOE se pide un pronunciamiento a los dirigentes del PP de Huelva sobre estos hechos. Amaro Huelva ha dicho no entender que “voten a favor de ese desprecio solo por seguir las directrices de su presidente, no sé a quién tienen miedo -se ha preguntado- o, lo que es peor, no sabemos si saben a quienes se le está vendiendo la sanidad en nuestra provincia, si algo tienen que ver en eso, nos merecemos una respuesta lógica y certera”, ha terminado.

FUENTE: PSOE de Huelva