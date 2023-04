El PSOE advierte de que no se va a reforzar ni sustituir al personal sanitario en Semana Santa y recomienda a los andaluces “no ponerse malos”

Férriz critica que el Gobierno de Moreno Bonilla, “borracho de mayoría absoluta”, siga haciendo oídos sordos a lo que reclama la calle y asegura que, con una “soberbia bestial”, tampoco se entera de que la sanidad pública es lo que nos hace iguales.

Sábado, 1 de abril de 2023. La vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz, ha aconsejado hoy a los andaluces y andaluzas “no ponerse malos” en esta Semana Santa “porque el Gobierno de Moreno Bonilla ha decidido que no hay que reforzar ni sustituir a los sanitarios, que tienen unas merecidas vacaciones, con lo cual tenemos problemas, más de los que teníamos, para cubrir la asistencia sanitaria”. “Si es por el Gobierno andaluz, protegidos no vamos a estar”, ha añadido Férriz.

Férriz ha puesto de manifiesto cómo continúan las listas de espera, que “siguen siendo indecentes”, ha dicho; o cómo siguen dando cita para el médico de cabecera con 14 ó 15 días de plazo. Mientras esto sucede, los profesionales sanitarios, ha asegurado la portavoz socialista, “están exhaustos” y los sindicatos mayoritarios están organizando concentraciones y huelga. A pesar de ello, ha afirmado Férriz, el Gobierno andaluz sigue “haciendo oídos sordos a lo que reclama la ciudadanía, que hace unos días salía a la calle a gritar que la sanidad pública no se vende, que la sanidad pública se defiende”.

En este sentido, la portavoz socialista ha destacado, además, que el Gobierno de Moreno Bonilla, “borracho de mayoría absoluta” y “con una “soberbia bestial, no se entera de que la sanidad pública es lo que nos hace iguales y que no vamos a parar hasta que no vuelva a ser lo que era, sobre todo en este tiempo en el que estamos viendo cómo para la sanidad pública no hay recursos, pero para la sanidad privada, todo”. Así, ha insistido en criticar cómo se está “regando con millones a clínicas y hospitales privados y abriéndole las puertas de la Atención Primaria para que puedan asaltar también los centros de salud y consultorios”.

La vicesecretaria general del PSOE-A ha realizado estas manifestaciones en Estepona (Málaga), donde ha participado en la presentación de la candidatura socialista a la Alcaldía, encabezada por Emma Molina, de la que ha asegurado que «será alcaldesa porque esta ciudad merece un cambio» capitaneado por ella. Acompañada por el secretario general del PSOE malagueño, Daniel Pérez, Férriz ha lamentado que el alcalde de Estepona haya “usado la mayoría absoluta no con responsabilidad sino como un cheque en blanco para hacer lo que le ha dado la gana».

Espadas urge a Moreno Bonilla a acordar con los sindicatos “un plan sanitario a la altura del grave problema existente “La realidad es el día a día que se vive en la comarca de los Vélez (Almería), con largas listas de espera y el cuento de hadas que Moreno lleva al Parlamento cada semana” El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha pedido a Moreno Bonilla que alcance un acuerdo con los sindicatos en la mesa de negociación ante la “grave” situación que atraviesa el servicio sanitario público andaluz y ha exigido la puesta en marcha urgente de un plan que esté “a la altura” de las necesidades existentes. Espadas ha realizado estas declaraciones ante el centro de salud de Vélez-Rubio, junto al secretario general del PSOE de Almería, Juan Antonio Lorenzo, y la candidata socialista de la localidad María Pérez, tras lo que ha visitado el Hospital Comarcal de la Concepción, en Huércal Overa (Almería). En este marco, ha abordado la realidad de una zona donde ha aumentado un 80% la espera hospitalaria desde que gobierna el PP, mientras que soportan importantes dificultades para acceder a un pediatra o tienen que esperar varios días para conseguir ser atendidos por su médico de atención primaria. “Moreno no hace más que buscar justificaciones y decir que es un bulo que el servicio sanitario esté tan mal como decimos, pero la realidad es lo que se vive día a día en Vélez-Rubio o Huércal-Overa. Ésta es la verdad que no quiere ver Moreno, mientras traslada mentiras a la ciudadanía”, ha dicho Juan Espadas. El líder socialista se ha mostrado tajante ante el problema “muy grave” que vive la sanidad pública, dejando claro que “no es posible que los pacientes que necesitan ver a su médico de atención primaria esperen días para ser atendidos o no tengan pediatra”. En este sentido, se ha preguntado “qué oculta” Moreno Bonilla al no actualizar las cifras de pacientes de las listas de espera desde junio de 2022 y ha exigido la puesta en marcha de un plan que palie las carencias de la sanidad pública con garantías. Para Juan Espadas, “Moreno tiene que ser transparente y decir por qué sigue traspasando fondos a la sanidad privada mientras en la pública no se puede prestar el servicio”. “La realidad es el día a día que se vive en la comarca de los Vélez y el cuento de hadas es el que cuenta cada semana Moreno en el Parlamento”, ha concluido. En la misma línea se ha mostrado Juan Antonio Lorenzo, que ha advertido del “desmantelamiento” de la sanidad pública que lleva a cabo Moreno Bonilla, algo que se comprueba en el hospital de Huércal- Overa. Así, ha detallado que existen 18.500 pacientes en lista de espera, un 80 por ciento más desde que gobierna el PP. Además, ha advertido del déficit de 500 profesionales médicos en la provincia, que cuenta con una ratio de enfermería de las más bajas y donde faltan 2.500 profesionales. Igualmente, la candidata socialista de Vélez- Rubio, María Pérez, ha reclamado que el centro de salud local vuelva a prestar los servicios que han sido eliminados con Moreno Bonilla, que “no haya que venir a las siete de la mañana para poder tener una cita, que se pueda contar con un pediatra y que las citas estén abiertas”. “Reivindicamos que nuestra salud sea lo principal, es lo que los vecinos y vecinas de Vélez queremos”, ha subrayado.

FUENTE: PSOE de Andalucía