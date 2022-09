El PP se vale de la Junta para «blindar» la tauromaquia frente al creciente rechazo a la ‘fiesta nacional’

Según datos del Ministerio de Cultura, los festejos taurinos se redujeron prácticamente a la mitad en la década previa a la pandemia, cuando pasaron de 2.684 a 1.425, con un descenso constante y prácticamente paralelo al que experimentaron de forma específica las corridas, que cayeron de 648 a 349 al año, un 46%.

Jueves, 8 de septiembre de 2022. El Partido Popular de Andalucía, consciente de la decadencia de la tauromaquia, ha decidido echarle un capote, reflejando un auge en su inversión.

El Gobierno andaluz ya optó por aumentar en sus presupuestos las partidas para el sector. Entre subvenciones a fundaciones y asociaciones taurinas la Junta destinó más de 400.000 euros al mundo del toro en sus últimos presupuestos.

Pese a ello, en plena campaña, Vox mostró su descontento al manifestar tras la votación en un pleno municipal de Algeciras que las medidas del Gobierno de PP y Ciudadanos durante la legislatura no habían sido suficientes.

Ahora pretenden aprobar un decreto para crear Red de Municipios Taurinos para «blindar y proteger a la Fiesta de los ataques políticos e institucionales que sufre y también de las dificultades que sufre el sector por la crisis derivada por la pandemia», según el consejero de Presidencia, Antonio Sanz.

Además de este decreto, el Gobierno andaluz también pretende crear unos Premios Andalucía de Tauromaquia que tendrá varias categorías para «resaltar cada año las figuras o iniciativas que destaquen por la promoción de la tauromaquia».

De hecho, el programa electoral de los populares así lo establece, «para garantizar el mantenimiento y crecimiento de la fiesta nacional mediante la regulación del desarrollo de espectáculos taurinos en cualquier de sus modalidades y ofreciendo tanto a los promotores, los profesionales como al público resortes para fortalecer el sector taurino».

«Es la tauromaquia una de las señas de identidad de Andalucía; está en el ADN de esta tierra desde tiempos inmemoriales. Desde el Partido Popular Andaluz y Juanma Moreno entendemos que la defensa de la tauromaquia es una expresión de libertad, además de un reclamo turístico con una repercusión económica considerable y un factor de protección medioambiental de la dehesa mediterránea. El Partido Popular Andaluz y Juanma Moreno consideramos que la fiesta de los toros debe ser protegida, fomentada y difundida», expone el programa electoral de los populares.

«Los festejos taurinos van a desaparecer porque no le gustan a casi nadie»

@Pombeitor ha relatado en Twitter el porqué desaparecerá la tauromaquia, ya que encuentra que «el lobby taurino está últimamente un poco subidito».

«Dicen que queremos prohibirlos. No, no hace falta. Van a desaparecer porque no le gustan a casi nadie y tengo pruebas. Visto el ruido que hacen cualquiera pensaría que tienen mucho público, aunque sean los que por ideología lo defienden pero no. En 2018-2019 sólo ha ido a algún tipo de festejo taurino el 8% de la población. 3 millones de personas. Hay más gente que escribe (8,7%) que taurinos. La asistencia es ridícula comparada con opciones de ocio como los conciertos o museos pero además camufla la realidad porque incluye las novilladas y otros festejos populares. De hecho los eventos en plaza han descendido un 61% en 15 años (2007-2019)», ha señalado.

Bilbao: menos de la mitad de la plaza ocupada durante los cuatro días de la feria

Un ejemplo reciente han sido las corridas de toros en Bilbao, que constatan la decadencia de la tauromaquia en España, ya que no hay público, menos de la mitad de la plaza ocupada durante los cuatro días de la feria.

Los organizadores reconocen un completo fracaso que ha impactado incluso a los críticos de esta tradición, quienes ya califican de alarmante la situación en la que se encuentra el gremio.

«La entrada en Bilbao, por cuarta tarde consecutiva, es una absoluta ruina», pronunciaba un seguidor taurino en palabras recogidas por Público. En las redes sociales muchos usuarios han celebrado la ruina de la empresa de la BIVA por la escasa recaudación y los animalistas, por su parte, han agradecido a los bilbaínos su desinterés por eventos en los que se ejerce «el maltrato animal».

«La tauromaquia no interesa. Es una cruel antigualla que desprestigia a nuestro país y que se sostiene sólo gracias al dinero público»

«La tauromaquia no interesa. Es una cruel antigualla que desprestigia a nuestro país y que se sostiene sólo gracias al dinero público», sostiene Hugo Martínez Abarca, diputado por Más Madrid.

Según los datos del Anuario de Estadísticas Culturales que edita el Ministerio de Cultura, el número de festejos taurinos organizados en España se redujo prácticamente a la mitad en la década previa a la pandemia, cuando pasaron de 2.684 a 1.425, con un descenso constante y prácticamente paralelo al que experimentaron de forma específica las corridas, que cayeron de 648 a 349 al año, un 46%.

Al autor del hilo le advirtieron sobre las capeas en pueblos, pero este prosiguió: «Me dicen que en algunas zonas las capeas en los pueblos son muy populares. Es cierto pero con matices. Para empezar esos eventos son gratuitos y accesibles a los ayuntamientos por las subvenciones a las ganaderías y a la propia fiesta. Ya hemos visto que pasa si hay que pagar».

«Luego hay otro dato importante. El rechazo, pese a lo que pueda parecer viendo multitudes en vaquillas, es cada vez mayor. Hasta en las encuestas de periódicos de derechas los datos son elocuentes. Son cada vez menos. He usado impropiamente encierros antes y en las estadísticas separan lo que son estos festejos populares (bous al carrera, vaquillas..) del resto. Los populares crecieron hasta 2017 (de 14.200 en 2011 a 17.900) empezando a disminuir en 2018 y 2019 (16.900). Ya se verá. Luego de la opinión sobre los toros sólo podemos tener clara la aptitud hacia ellos. La última vez que se preguntó en una estadística oficial fue en el 95, ganaba el apoyo con poca diferencia. En las que han hecho los medios los últimos años son minoría», sentencia.

