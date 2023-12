El PP saca la ley de amnistía en su negativa a cambiar los plenos municipales para que Cruz pueda compatibilizar su labor como edil y diputado nacional

Baluffo (PSOE) considera «lamentable» el «boicot de Pilar Miranda y el Partido Popular a la legítima labor de oposición que tiene que hacer el Partido Socialista».

El PP modificó la celebración de plenos cuando el ex alcade Perico Rodri fue elegido también diputado autonómico.

Martes, 129 de junio de 2023. «Trabajar por Huelva en Madrid no es votar a favor de la amnistía ni de un acuerdo que regala 15.000 millones a Cataluña mientras se condena a nuestra provincia», o «Gabriel Cruz se ha convertido en cómplice de las medidas de un Gobierno que castiga a nuestra provincia».

Son algunas de los argumentos esgrimidos este martes por el portavoz del equipo de gobierno popular de Pilar Miranda, Felipe Arias, en su anuncio del no rotundo de la Alcadesa a cambiar el día de celebración de los plenos munipales, y facilitar así la participación del ex alcalde y actual líder de la oposición socialista en el consistorio onubense, Gabriel Cruz, quien desde las elecciones generales del pasado 23 de julio, ostenta también la condición de parlamentario en el Congreso de los Diputados por la Provincia de Huelva. Cruz había solicitado dicho cambio en una carta remitida a Miranda para, de este modo, poder compatibilizar su trabajo como edil con el del Congreso. En su misiva, el edil y diputado socialista rocordaba a Pilar Miranda que «es el alcalde o alcaldesa», o sea ella, «quien tiene la potestad para aprobar este cambio de los plenos».

Asimismo, Cruz recordaba a Miranda que ambas responsabilidades son compatibles y responden al mandato del voto ciudadano en las últimas elecciones municipales y generales. «Creo que la modificación del día de la celebración de los plenos es factible», planteaba el ex alcalde. Y es que no sería la primera vez que el Ayuntamiento de Huelva modifica el día de sus plenos munipales por una circunstancia similar. Se hizo hace algunos años cuando el entonces alcalde popular Pedro Rodríguez fue elegido también como diputado en el Parlamento Andaluz. Durante ese tiempo, Rodríguez compatibilizó las dos funciones y se cambió el día del pleno para permitir su asistencia a ambas cámaras.

«Espero», finalizaba -en vano- la carta de Gabriel Cruz, «que haga todo lo posible para que, como siempre, la normalidad democrática sea la que impere en esta administración»,

Carta que este mismo lunes fue respondida a través de los medios de comunicación por el número dos de la Alcaldesa, Felipe Arias, quien se ha permitido cuestionar la labor del ex alcalde onubense con afirmaciones fuera de lugar como que «trabajar por Huelva en Madrid no es votar a favor de la amnistía» o que Cruz debe «elegir si prefiere estar en Huelva o en Madrid, con los onubenses o con Pedro Sánchez». Para el PP de Huelva, lo que valía hace unos años con su antiguo jefe de filas, es hoy un imposible porque «la fecha de celebración de los plenos quedó fijada el pasado mes de junio en el pleno orgánico» y entonces «el Grupo Municipal Socialista no puso ninguna objeción a la celebración de los plenos el último miércoles de cada mes».

Punto y final. Con dosis de amnistía y mención a Pedro Sánchez.

'Lamentable boicot' de Pilar Miranda y el Partido Popular a la 'legítima labor de oposición del PSOE' Gabriel Cruz no tiene que elegir nada porque ha elegido Huelva En un comuicado remitido a los medios por el portavoz del grupo muncipal socialista en el Ayuntamiento de Huelva, Francisco Baluffo ha calificado como "absolutamente lamentable el boicot a la legítima labor de oposición que tiene que hacer en este caso el Partido Socialista por parte de la señora Miranda y del Partido Popular al negarse a cambiar el día de pleno como se ha hecho multitud de administraciones y en multitud de ocasiones en el propio Ayuntamiento de Huelva". "Tenemos que preguntarnos a qué temen", ha añadido Baluffo. "Tenemos que denunciar el uso de esta administración como si fuera su propiedad privada, tenemos que denunciar cómo no quieren ahora dar ese paso que ya se dio en 2008 para permitir que el señor Rodríguez pudiera acudir a los plenos cuando alternaba la labor de alcalde con la de parlamentario andaluz. "Y tenemos que pedirle a la señora Miranda y al Partido Popular de Huelva que reflexionen", finaliza Baluffo. "Que reflexionen, que abandonen la soberbia y que no intenten boicotear a la oposición usando el poder que tienen ahora mismo gobernando en el Ayuntamiento de Huelva". Por último, el portavoz socialistas en el consistorio onubense ha reivinidcado que "Gabriel Cruz no tiene que elegir nada porque ha elegido Huelva. Ha elegido ser concejal de este Ayuntamiento, y ser diputado por nuestra provincia.