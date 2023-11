El pequeño comercio y asociaciones de autónomos piden que las compras del ‘Black Friday’ se realicen en el comercio local

Considera estos hábitos como ‘poco rentables’ para el comercio de proximidad

Si se adelantan las compras navideñas, lo ideal es hacerlo en el pequeño comercio

Exigen medidas para proteger al comercio de los barrios y del medio rural

Miércoles, 22 de noviembre de 2023. La Unión de Comercio CNAC ha pedido sensibilización para que las compras que se produzcan durante el ‘Black Friday’ se realicen en el comercio local. La organización considera que “el ‘Black Friday’ es poco rentable para nuestros comercios tradicionales, que no pueden competir contra las ingentes campañas publicitarias de grandes superficies y plataformas digitales, y que resultan perjudicados por estas prácticas comerciales impuestas”. Pero, en caso de que se quieran aprovechar estos días, “las compras deben hacerse en el comercio de cercanía, para que el valor añadido se quede en el barrio y en los pueblos, beneficiando a toda la sociedad”. En esta petición ha recibido el apoyo de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores UATAE, que considera necesaria la protección al pequeño comercio.

Pepe Galván, Presidente de CNAC, opina que “la imposición de métodos como el ‘Black Friday’ son perjudiciales para el pequeño comercio, que queda en una situación de supeditación a costumbres foráneas que benefician fundamentalmente a otras fórmulas comerciales”. De esta manera, “los comerciantes luchan de nuevo de forma desigual porque no pueden rebajar más los precios y porque les rompe el ritmo que vendrá en pocos días, con las compras navideñas”.

Por ello, lanzan el slogan ‘No te REBAJES a las grandes plataformas’, con el que pretenden concienciar de que “la compra exclusiva en estas empresas multinacionales no deja beneficio en nuestra sociedad, ya que se trata de corporaciones que no tributan lo debido en España, que no crean las ventajas que se derivan del comercio local”. Galván cree, no obstante, que “nuestro comercio está preparado para participar en este período de ofertas, ya que se está digitalizando y afrontando nuevos retos, ampliando el tiempo de devoluciones, ocupando un hueco en las ofertas, haciendo un gran esfuerzo para actualizarse”. En este sentido, piden que “en caso de adelantarse las compras navideñas a finales de noviembre, se tenga en cuenta la necesidad de favorecer al pequeño comercio, que está todos los días al pie del cañón, con multitud de problemas para mantenerse a flote compitiendo con gigantes que tienen su sede en Francia, en Estados Unidos o en paraísos fiscales”.

Para poder hacer frente a esta problemática, CNAC y UATAE piden “protección para el comercio de proximidad frente a la feroz competencia, frente a las campañas multimillonarias y las ofertas con las que operadores externos a nuestros barrios y pueblos nos bombardean con motivo del ‘Black Friday’”. En este sentido, exige de las instituciones “una implicación firme en la defensa del tejido productivo local, que paga impuestos, que fija población al territorio y que reinvierte sus beneficios en el entorno”.

Las dos entidades de autónomos han incorporado también a su campaña en redes sociales una serie de lemas o hashtags como #blackfridaycomerciolocal, #blackfridaylocal, #yocomproenmibarrio o #yoelijocomerciolocal, para ligar las compras que se produzcan en estos días a la fórmula comercial más cercana al ciudadano.

Los valores que incluyen en esta apuesta van desde el trato cercano y personalizado, a la apuesta por el barrio y por el pueblo, la sostenibilidad o el apoyo a los emprendedores de la zona.

Se trata de conceptos que ya están incorporando asociaciones que pertenecen a CNAC y también ayuntamientos de toda España que ven en la protección al comercio de pueblo y de barrio una medida indispensable para impulsar el tejido productivo local y salvaguardar sus poblaciones.