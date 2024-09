El curso comienza en Andalucía sin solventar los problemas pendientes en Educación Infantil

CEI-A sostiene que sigue siendo «la hermana pobre del sistema educativo andaluz».

Pide a la Consejería de Desarrollo Educativo que tenga en cuenta la opinión de las escuelas a la hora de tomar decisiones

Viernes, 30 de agosto de 2024. Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía (CEI-A) afirma que el nuevo curso del primer ciclo de Educación Infantil se inicia sin haber acometido los problemas pendientes que están provocando el cierre de muchos centros y avocando a muchas familias a renunciar a la escolarización de sus hijos e hijas. “Las Escuelas Infantiles somos las hermanas pobres del sistema educativo andaluz y ha llegado el momento de tomar en serio a esta etapa educativa, que ya está más que demostrado que es crucial en el desarrollo de los bebés de 0 a 3 años”, remarca el presidente de CEI-A, José Luis Victorio, quien espera que la nueva consejera de Desarrollo Educativo y FP, María del Carmen Castillo, asuma la promesa de su predecesora de sentarse y trabajar codo con codo con las escuelas para la modificación del Decreto 149/2009 por el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil y la implantación de la gratuidad en el curso 2025/26.

La gratuidad de esta etapa educativa es una de las cuestiones principales que están pendientes de abordar. CEI-A defiende el modelo actual, en el que conviven los centros públicos, con privados y centros adheridos al Programa de Ayudas a las Familias para la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil, al que se adhieren la inmensa mayoría de los centros educativos. “Actualmente, Andalucía tiene más de 23.000 plazas sin cubrir y una tasa de escolarización del 52%. La gratuidad de esta etapa educativa permitiría incrementar esa tasa y evitaría que la economía sea un impedimento para que las familias escolaricen a sus hijos e hijas de 0 a 3 años”, afirma José Luis Victorio.

Mientras se llega a un acuerdo sobre la gratuidad de esta etapa educativa, crucial para el desarrollo integral de los y las menores, es primordial afrontar también el precio de la plaza. “Coordinadora ha solicitado en varias ocasiones la revisión del precio de la plaza escolar para el primer ciclo de Educación Infantil ante el aumento de costes laborales derivados de la subida del SMI y de otros costes de gestión y mantenimiento de los centros (electricidad, alimentación, material escolar, etc.). Sin esta revisión, muchas escuelas no pueden sufragar gastos y se ven obligadas a reducir sus estándares de calidad o, por desgracia, a cerrar sus puertas, enviando al paro a sus trabajadoras, porque no hay que olvidar que este es un sector muy feminizado, con más de 16.000 trabajadoras”, señala Victorio.

Junto a estas cuestiones, hay otros temas pendientes que están afectando de forma negativa a las escuelas. “Llevamos tiempo reclamando la modificación del Decreto 149/2009 por el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil para regular cuestiones como las aulas compartidas, los horarios en verano, o la competencia de las ludotecas, cuestiones que afectan al funcionamiento diario de los centros y tienen un importante impacto económico en los mismos, porque están provocando pérdida de inscripciones”, indica el presidente de la asociación empresarial, quien remarca “que la regulación de las aulas compartidas no tiene ningún coste económico para la administración pero sí para los centros”.

La regulación de las aulas compartidas para todo tipo de centros, una cuestión que actualmente no está regulada, está provocando agravios comparativos entre provincias, ya que cada delegación territorial aplica diferentes criterios. Sobre esta cuestión, el responsable de CEI-A recuerda que “la regulación de esta situación fue un compromiso adquirido con el sector por este Gobierno que no ha llegado a ser resuelto, y es una necesidad inmediata que puede marcar la subsistencia de muchos centros, ya que está provocando una alta desocupación de los centros y su regulación supondría una inyección económica que, insistimos, no soporta la Administración, además de mejorar la gran desocupación existente”.

La solicitud de regulación de las aulas compartidas es, junto a la de las ludotecas, una de las demandas más repetidas por las aproximadamente 2.000 escuelas infantiles de Andalucía. “Hemos denunciado a varias ludotecas en varias provincias por invadir las competencias de las escuelas infantiles, pero aunque la Consejería de Desarrollo Educativo ha apercibido a los respectivos ayuntamientos para que procedan al cierre de las instalaciones por incumplimiento de la normativa, ninguno de los ayuntamientos ha hecho nada y la Consejería no puede actuar porque las competencias sobre las ludotecas son municipales y no autonómicas”, explica José Luis Victorio, quien insiste en que “llevamos años pidiendo que la Junta promulgue un decreto en el que se dejen claras las competencias de las ludotecas y que le permita actuar en caso de incumplimiento de la normativa, no solo por el daño que se causa a las escuelas, sino a los menores y el engaño al que se lleva a muchas familias que creen que sus hijos van a recibir la misma atención que en una Escuela Infantil, cuando no es así”.

Victorio también expone la necesidad de revisar las ayudas que perciben las familias para escolarizar a sus hijos e hijas. “Vemos que muchas familias, ante la imposibilidad de asumir los costes de escolarización, optan por no llevar a sus hijos a una escuela infantil y buscar otras alternativas, lo que está provocando una inframatriculación de niños y niñas. Esto, unido a la subida de costes y a un precio por plaza insuficiente está poniendo al sector en una situación realmente complicada”, comenta el responsable de CEI-A, que también reclama que, a la hora de tramitar las ayudas a las familias se tenga en cuenta la declaración de renta del mismo año, ya que la campaña de la renta acaba en junio y la adjudicación de ayudas se realiza en julio. De esta forma, las familias recibirían las ayudas por su situación real, y no por la del año anterior o incluso dos años antes a la matriculación del niño o la niña.

Junto a estos temas pendientes, CEI-A también propone modificar los horarios de apertura de los centros en los meses de calor. “Cada año, el calor se adelanta y sufrimos más episodios de calor extremo y en una región como Andalucía, es imprescindible adaptar los horarios escolares para evitar riesgos para los y las bebés”, apunta Victorio quién recuerda que las escuelas infantiles, aunque son centros educativos, estén obligadas a permanecer abiertas hasta el mes de agosto con horario de 7.30 a 17.00 horas.

Según los últimos datos facilitados por la Consejería de Desarrollo, en Andalucía se han matriculado para el curso 2024-2025 un total de 84.134 menores de 0 a 3 años. Por provincias, Almería suma 8.812 matrículas, Cádiz 9.756, Córdoba 7.904, Granada 8.939, Huelva 5.714, Jaén 5.236, Málaga 16.096 y Sevilla 21.677.

Estas cifras suponen un descenso de la matriculación respecto al curso anterior, en el que la matriculación alcanzó los 84.790 alumnos y alumnas, aunque hay que recordar que en el primer ciclo de Educación Infantil hay periodos de matriculación extraordinaria a lo largo del curso, por lo que estas cifras pueden fluctuar a lo largo del curso.

PROVINCIA CURSO 2023/2024 CURSO 2024/2025 VARIACIÓN VARIACIÓN PORCENTUAL ALMERÍA 8.752 8.812 60 0,69% CÁDIZ 9.574 9.756 182 1,90% CÓRDOBA 7.962 7.904 -58 -0,73% GRANADA 8.869 8.939 70 0,79% HUELVA 5.946 5.714 -232 -3,90% JAÉN 5.238 5.236 -2 -0,04% MÁLAGA 16.455 16.096 -359 -2,18% SEVILLA 21.994 21.677 -317 -1,44% TOTAL ANDALUCÍA 84.790 84.134 -656 -0,77%

FUENTE: Coordinadora de Escuelas Infantiles