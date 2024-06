El consejero Antonio Sanz ignoraba que José Manuel Soto ya había cobrado la subvención concedida en 2023 sin haber presentado ninguna memoria justificativa

Martes, 6 de junio de 2024. Una pregunta de EL LIBRE en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno hizo saltar la liebre de un asunto que parecía olvidado desde enero de 2024: ¿por qué el cantante de ‘Déjate querer’ no presenta la documentación pertinente y el dossier de actividades realizadas en su fundación para la promoción de El Rocío como destino turístico en 2023 que justifican la recepción de 275.000 euros?

En un primer momento, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, explicó este martes que ha supeditado el abono pendiente del segundo plazo de la subvención concedida a la Fundación Destino Rocío, que recibió 275.000 euros de este departamento para su supuesta labor de promoción de las rutas que llevan a la aldea de El Rocío en Almonte, hasta que «no tengamos el aval de la Intervención General de la Junta de Andalucía«, ya que está pendiente la presentación de la documentación justificativa.

Pero, minutos después y seguramente tras recibir un mensaje de algún asesor, rectificó esa afirmación de que el pago estaba pendiente y reconoció que la ayuda económica a Soto ya está hecha. «Se hacen los pagos, pero lógicamente se quedan pendientes de justificación. Si no se justifican, es cuando se pedirá el reintegro de las cuantías abonadas», subraya Sanz.

Sanz ha argumentado que esta fundación que creara el cantante José Manuel Soto está sujeta a «los mismos procedimientos que cualquier subvención», al tiempo que ha reivindicado que «estamos en plazo» cuando EL LIBRE ha preguntado cuál era el periodo límite para entregar la documentación. El consejero no ha concretado cuándo acaba ese plazo.

¿Dónde está la memoria justificativa de 2023?

¿Por qué José Manuel Soto no presenta la memoria justificativa de este proyecto? ¿Quizá porque no tiene nada que presentar? La página web sí tiene contenido ahora, pero porque, en enero de este año, la Junta tuvo que tomar las riendas del proyecto: el Consejo de Gobierno acordó la creación del Comisionado de Senderos del Rocío, del que Antonio Sanz remarcó que «es una estructura parecida a la que tiene el Camino de Santiago» y, con ello, «se eleva a iniciativa pública este proyecto, que era un objetivo que siempre habíamos defendido». «No va a tener un coste porque va a ser dirigido por un técnico, un funcionario», argumentó entonces Sanz, que añadió que «no va a significar la creación de ninguna estructura paralela». En cuanto a la ubicación administrativa de esta nueva figura precisó que dependerá de la Dirección General de Andalucía Global.

«Es una subvención que está avalada por los presupuestos, aprobada en la Ley de Presupuestos», ha recordado Sanz, que incluyó una partida de 275.000 de euros en las cuentas de su departamento para 2023, según ha indicado este martes en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno.

La historia de una polémica subvención

El 10 de mayo de 2022 una resolución de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local acordó la inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía la Fundación Destino Rocío, cuyos estatutos reflejan como aspiración «promocionar el patrimonio cultural, artístico, histórico y la defensa del medioambiente, promoviendo el desarrollo local, social y económico, en el marco de las distintas rutas que, partiendo de todos los rincones de Andalucía, e incluso de otros puntos de España y Europa, converjan en la Aldea del Rocío, en la provincia de Huelva, impulsando su expansión nacional e internacional».

El 24 de enero de este año una Resolución de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública acordó inscribir una modificación estatutaria de la Fundación Destino Rocío en el Registro de Fundaciones de Andalucía «sobre la ausencia de prohibición por parte de la persona fundadora para proceder a la modificación de estatutos acordada por el patronato».

«Cuando él vino a traerme esa idea no venía con maleta ni con mochila ni con grandes proyectos ni con maquetas, ni cosas de esas… Pero venía como él viene: con las ideas muy claras, mirándote a los ojos, muy vehemente en lo que cree y además, con la inteligencia natural que él tiene para explicarte las cosas», dijo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla acerca de José Manuel Soto en la presentación de la Fundación Destino Rocío. Con sus palabras, el dirigente malagueño parecía dejar claro que no hacían falta papeles ni burocracia para obtener la ayuda.

Los objetivos de Destino Rocío, reflejados en el dossier, son tan etéreos que la ciudadanía no sabe cómo podrá Soto justificar que los ha conseguido en el ejercicio de 2023. Incrementar el interés por las actividades de interior; generar experiencias y contenidos altamente compatibles en redes sociales; promover el boca a boca digital; ofrecer una experiencia cultural, lúdica, saludable y sostenible; proporcionar una vivencia que sea cultural, recreativa, saludable y respetuosa con el medio ambiente… Todo bonitas palabras, pero sin memoria justificativa… y con los 275.000 euros concedidos.