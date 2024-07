El 78,2% de las residencias de mayores de Andalucía incumplen las ratios mínimas para el personal de atención directa

Miércoles, 3 de julio de 2024. La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO Andalucía) ha elaborado un análisis sobre el grado de cumplimiento de las residencias de mayores en relación con las ratios de profesionales y usuarios que evidencia que hay un gerocultor por cada 13,5 residentes en turno de mañana, uno por cada 18,8 en turno de tarde y uno por cada 43,43 en turno de noche, cuando debe asegurarse una por cada 3,3 residentes

Además, el 61,6% de las residencias estudiadas no cumple la ratio mínima para el personal de enfermería y un 84,7% no cuenta directamente con este colectivo por las noches. Ante esta situación, CCOO exige a la Junta de Andalucía que las residencias de mayores cumplan la Orden de requisitos de 2007 y que las ratios mínimas se establezcan por turnos de trabajo.

En Andalucía conviven actualmente dos normas de requisitos para las residencias de personas mayores, una de 1997 y otra de 2007, en vigor, que regulan de manera diferente los centros de la comunidad. «La primera debió desaparecer en 2013 y aún se sigue aplicando, por lo que es una clara señal de que la Administración andaluza no tiene ningún tipo de interés en mejorar la ratio de profesionales-usuarios porque debería aumentar el precio/plaza a unas cantidades que hicieran al sector sostenible. Si a esto sumamos que la Junta de Andalucía está continuamente disminuyendo el porcentaje de su aportación a la Dependencia, nos encontramos con una inevitable disminución de la calidad ofertada y un deterioro de las condiciones de trabajo de las profesionales de este sector«, ha explicado el secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO Andalucía), José-Pelayo, en rueda de prensa.

Incumplimientos

Del informe, con datos de un centenar de residencias, se constata que el 78,2% de los centros analizados incumplen las ratios mínimas para el personal de atención directa. De hecho, las citadas órdenes hacen referencia a la ratio total y las residencias no tienen en cuenta las ratios por turno de trabajo sino en cómputo total de personas contratadas por plazas ocupadas. Según la información que maneja esta organización sindical, la realidad del personal disponible para la atención directa en el 100% de los casos estudiados con categoría de gerocultor sería de una profesional por cada 13,5 residentes en turno de mañana, una por cada 18,8 en turno de tarde y uno por cada 43,43 en turno de noche, cuando debería asegurarse un gerocultor por cada 3,3 residentes. Además, el 61,6% de las residencias no cumple la ratio mínima para el personal de enfermería -uno por cada 25 usuarios- y un 84,7% no cuenta con este colectivo por las noches, debiendo asumir sus funciones los gerocultores.

«No se cubre al personal cuando hay una ausencia»

Esta falta de personal suficiente para atender las necesidades de las personas usuarias está repercutiendo directamente en la calidad asistencial de las mismas y en la salud de las trabajadoras que las atienden. «No se cumplen las ratios de enfermería, no se cubre al personal cuando hay una ausencia y al poco personal de atención directa que existe se les obliga a realizar otras tareas que nada tienen que ver con las actividades básicas de la vida diaria de las personas residentes», ha asegurado la secretaria de Mujeres de la FSS-CCOO Andalucía, Políticas LGTBI+ e Igualdad, Paula Sáenz.

Los resultados del informe evidencian que «es de suma importancia» exigir a la Junta «el efectivo cumplimiento» de la orden de requisitos en vigor, es decir, la de 2007, por parte de los centros residenciales para, posteriormente, actualizarla y que las ratios mínimas tengan que cumplirse por turnos de trabajo.

Planes Individuales de Atención (PIA)

«Por eso, es muy importante la actualización de los Planes Individuales de Atención (PIA), documento en el que, entre otras cuestiones, se consignan el grado de autonomía de la persona y sus necesidades de atención. Estos PIA deberían revisarse con la evolución del usuario; sin embargo, la mayoría permanece con el PIA inicial de forma permanente«, ha señalado el responsable del Área de Acción Sindical Sectores No SAS de la FSS-CCOO Andalucía, Javier Ordóñez, que ha afirmado que ha comenzado a solicitar, en las residencias donde esta organización sindical tiene representación, la revisión de oficio de las resoluciones de acreditación de estos centros por parte de la Dirección General de Personas Mayores, Participación Activa y Soledad No Deseada de la Junta de Andalucía.

Igualmente, tras comprobar los resultados del informe, va a solicitar «de manera inmediata» una reunión con la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad para abordar esta situación.