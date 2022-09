Ecologistas y Greenpeace revelan a la ciudadanía el informe que «el Ayuntamiento de Huelva esconde» y que rechaza la idoneidad del proyecto de Fertiberia para los fosfoyesos

🗞️ Las organizaciones medioambientales denuncian la falta de transparencia del consistorio onubense y hace público el informe para que sea conocido por la ciudadanía (VER EN ESTA PÁGINA).

🗞️ El documento constata que en la actualidad existen filtraciones y vertidos desde las balsas situadas en el estuario del Río Tinto hacia las aguas de la Ría.

🗞️ Las organizaciones ecologistas y el Comité de Expertos coinciden en que el proyecto de sellado de las balsas presentado por Fertiberia no es una solución viable debido a las características del terreno.

Lunes, 5 de septiembre de 2022– Las organizaciones Ecologistas en Acción y Greenpeace han denunciado la falta de transparencia del Ayuntamiento de Huelva a la hora de poner en conocimiento las conclusiones del estudio encargado al Comité de Expertos de la Universidad de Huelva (UHU) sobre el proyecto de sellado de las balsas de Fosfoyesos situadas a escasos 500 metros de algunos barrios de la ciudad. Este Comité presentó dicho informe al alcalde de la capital onubense hace meses y, viendo que no se hacían públicos sus trabajos, ha manifestado su hartazgo a lo largo del pasado mes de agosto.

Las organizaciones ecologistas han señalado además, que tampoco se ha convocado a la Mesa de participación de los Fosfoyesos y han denunciado la opacidad municipal que limita el debate y conocimiento ciudadano sobre la situación de las balsas de fosfoyesos y las propuestas de posibles soluciones, lo cual era la principal razón por la que se encargaron los citados estudios al Comité de Expertos de la UHU.

En este sentido, Ecologistas en Acción y Greenpeace han puesto a disposición pública el documento Informe Técnico sobre la idoneidad del proyecto RESTORE 20/30 como solución al problema de las balsas de fosfoyesos y para la recuperación de las Marismas del estuario del río Tinto, elaborado por el Comité de Expertos, así como los Anexos y estudios sectoriales que lo sustentan, para que puedan ser conocidos por toda la ciudadanía y sus colectivos e instituciones.

Las organizaciones insisten en la importancia de que exista plena transparencia para abordar el futuro de esta importante zona de marisma del municipio de Huelva ocupada por la tremenda carga de contaminantes de las balsas de fosfoyesos. Por ello, instan al alcalde de la capital a que convoque cuanto antes a la Mesa Ciudadana de Participación, para favorecer el necesario debate abierto y las conclusiones que genere.

Los resultados del citado informe, vienen a constatar las reclamaciones que ambas organizaciones ecologistas vienen demandando desde hace años. El proyecto presentado por Fertiberia no puede ser considerado como una solución definitiva para la restauración y recuperación de las marismas afectadas por las balsas de fosfoyesos. El estudio confirma la falta de estabilidad del fosfoyeso, por lo que el sellado de las mismas no debería considerarse una solución definitiva. Lo mismo podría afirmarse de la necesaria actuación en las tres zonas de las balsas, con importantes problemas de vertidos a la Ría, cuya solución no se ha tomado en consideración en el proyecto presentado por Fertiberia.

No obstante, tal y como concluye el informe del Comité, el proyecto presentado por Fertiberia sí que puede ser considerado como una intervención de urgencia para minimizar los riesgos asociados a los residuos apilados en las balsas de fosfoyesos. Es por ello que las organizaciones ecologistas instan a que se pongan en marcha las medidas de urgencia, coincidentes en algunos casos con las sugeridas por la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) dictada desde el Ministerio de Transición Ecológica y cuya aplicación es responsabilidad de la Junta de Andalucía. Así pues, las organizaciones reclaman al Gobierno andaluz que exija de una vez a Fertiberia el estudio y la concreción del taponamiento urgente de la multitud de conexiones y vertidos entre las balsas de fosfoyesos y las aguas de la Ría y la presentación de una alternativa a los muros exteriores de las balsas. Por otro lado, consideran necesario solicitar una nueva DIA al Ministerio de Transición Ecológica. Basándose en los estudios ahora publicados, que avanzan significativamente sobre lo valorado para la realización de la DIA de octubre de 2020, se demuestra que la evaluación queda obsoleta en algunos de sus apartados.

Por último, las organizaciones ecologistas han declarado, tal y como resume el citado informe del Comité, que se debe iniciar un nuevo proceso para buscar propuestas de restauración y recuperación de las marismas afectadas por las balsas de fosfoyesos que cumplan con la legislación vigente y reduzcan al máximo posible el impacto sobre el medio ambiente, garantizando la seguridad de la población a largo plazo.

FUENTE: Ecologistas en Acción y Greenpeace

EL INFORME DE LOS EXPERTOS Informe Técnico sobre la idoneidad del proyecto RESTORE 20/30 como solución al problema de las Balsas de fosfoyeso y para la recuperación de las Marismas del estuario del río Tinto