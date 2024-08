Ecologistas en Acción y la población rural afectada por el gran incendio forestal de 2020 en Almonaster la Real solicitan que la nueva consejera ejecute las incumplidas promesas de su antecesor

Aunque la Junta de Andalucía informó de la ejecución de los trabajos forestales de emergencia, las compensaciones económicas por pérdida de enseres y maquinaria agrícola previstas por las comisiones de trabajo creadas para la restauración han sido objeto de filtros y criterios imposibles de cumplir y, por tanto, el índice de recuperación de medios de vida y sustento para la población local de las aldeas afectadas por el incendio es casi cero

La brigada de investigación inició inmediatamente su trabajo para establecer la causa del incendio, delimitando y señalizando como zona de inicio el entorno del embalse del Olivargas, donde se realizaban obras con equipos de alto riesgo como maquinaria de soldadura y rotaflex. Sin embargo, no se profundizó para depurar responsabilidades y Ecologistas en Acción se pregunta por qué esa investigación cayó en saco roto

Martes, 27 de agosto de 2024. Aldeas Unidas, la Asociación Alto Alcornocoso de La Zarza y Ecologistas en Acción recuerdan que hoy hace cuatro años que se inició en Almonaster la Real el devastador incendio forestal que terminó calcinando unas 12.100 hectáreas de la Sierra de Huelva. Los diversos cuerpos y voluntarios que trabajaron para acabar con él lograron su extinción 12 días después, originandose graves daños forestales y a la biodiversidad, así como daños a la maquinaria y propiedades de las personas que pueblan estas zonas rurales.

Estas asociaciones de poblaciones rurales afectadas y la organización ecologista solicitan a Catalina García Carrasco, nueva máxima responsable de la Consejería de Sostenibilidad, Medio ambiente y Economía azul, que recupere del olvido el incendio de Almonaster la Real de 2020 y retome las incumplidas promesas realizadas por su antecesor, para impulsar su implementación y cumplimiento.

La Junta de Andalucía ha anunciado cada año, tras el incendio, la ejecución de actuaciones urgentes de restauración de los montes públicos afectados, con una inversión de más de 3,5 millones de euros, en el marco del diagnóstico previo realizado por la Mesa Técnica creada para la restauración. En efecto, la administración ambiental ha realizado una repoblación pero sin seguimiento ni restauración de marras acorde con las pérdidas, y sin planificar una gestión de los montes vinculada a las actividades rurales locales. Sin embargo, se preveía, pero no se ha ejecutado la restauración con especies nativas, como fresnos y alisos, etc, de las riveras afectadas, ni se han eliminado las especies exóticas. No se ha realizado tampoco un plan de reforestación con participación, particularmente en los montes públicos, plantando autóctonas como encina y alcornoque y eliminando los eucaliptos. De hecho, ni siquiera se ha creado la pantalla arbórea que el entonces consejero del ramo prometió a las aldeas que fueron cercadas por las llamas, y actualmente siguen viviendo en lo que denominan “un cenicero”, en alusión a la pérdida total de su paisaje y su entorno de huertos, convertidos en cenizas.

Ha habido dos actuaciones forestales impulsadas en la zona que han consistido, por una parte, en la corta de un pinar maduro de pino piñonero con 36.000 pinos por la empresa minera Sandfire Minas de Aguas Teñidas (Matsa) para la construcción de un gran dique de residuos mineros en la zona. El gran impacto de esta infraestructura minera se pretende saldar con una pantalla de eucaliptos y una medida compensatoria de repoblación de un monte público con pinos, pudiendo aprovechar su capacidad de absorción para compensar sus emisiones. Y, por otra parte, la misma empresa Matsa fue autorizada a la destrucción de un encinar maduro de unos 300 árboles centenarios para la instalación de una escombrera minera.

La Junta de Andalucía también anunció ayudas a las personas que habían perdido sus viviendas, enseres, maquinaria, etc. Para desarrollar esta promesa, creó la Oficina técnica de asesoramiento y tramitación de ayudas en las dependencias del Ayuntamiento de Almonaster la Real. Los filtros y requerimientos para recuperar las pérdidas se revelaron de inmediato obviamente incumplibles. Por ejemplo, se requería la presentación de facturas de herramientas y máquinas como desbrozadoras, motosierras y otras, que llevan muchos años siendo utilizadas en los huertos; facturas que normalmente serían en su momento de papel debido a la antigüedad y difícilmente nadie conserva más allá de la garantía. Así, se ha bloqueado el acceso a esta ayudas a los verdaderos necesitados, que no han podido recuperar sus útiles de trabajo por carecer de las facturas de compra.

Desde la Junta de Andalucía se inició un procedimiento para devolver a este territorio y sus poblaciones lo arrebatado por el incendio y se prometió transparencia, participación y gobernanza, e incluso se impulsaron órganos participativos, de los que Ecologistas en Acción de Huelva fue parte. Pero pronto fue olvidado todo y esta intención quedó en una nueva promesa incumplida. Llegamos pues al cuatro aniversario del incendio y los habitantes de las aldeas afectadas por el gran incendio no tienen noticias sobre la marcha de los trabajos, sobre una posible repesca en el acceso a las ayudas para quienes aún tienen allí su medio de vida a pesar de haberlo perdido todo en 2020 o sobre la recuperación de su paisaje y la restauración del “cenicero”.

También prometió la Junta de Andalucía, como en otros muchos incendios, determinar las causas del incendio y depurar responsabilidades. La brigada de investigación que se puso en marcha determinó el área donde se inició el incendio y la señalizó. Se declaró en el paraje del Olivargas, en un área cerca del embalse donde se realizaban en aquel momento obras con equipos de alto riesgo como maquinaria de soldadura y rotaflex. Pero no se profundizó, de hecho no se depuraron responsabilidades y la autoría ha quedado impune.

Los habitantes del entorno rural del incendio de Almonaster la Real, con el apoyo de Ecologistas en Acción de la Sierra de Huelva, exigen que no se les entierre en el olvido. Por ello, solicitan a la nueva y flamante consejera de medio ambiente que se interese por restaurar el daño a la sostenibilidad de estas poblaciones y el bloqueo a su futuro relacionado con su naturaleza y los recursos de sus montes forestales causado por el incendio forestal, y ordene las actuaciones necesarias para que enmendar el abandono, la falta de interés, transparencia y participación, cumpliendo las promesas incumplidas.

FUENTE: Ecologistas en Acción