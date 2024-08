Palparking defenderá en los tribunales la legalidad de sus concesiones en precario frente a las mentiras de Felipe Arias en el Pleno del Ayuntamiento

El Ayuntamiento aún no ha notificado a la empresa la decisión del Pleno Municipal

La documentación a la que ha tenido acceso La Mar de Onuba descarta las presuntas irregularidades esgrimidas por el hombre fuerte del PP en el Ayuntamiento de Huelva

La cesión “en precario” (sin contraprestación económica y por tiempo limitado) de los terrenos fue acordada por la Junta de Compensación dentro de sus facultades legales

La actividad cuenta con licencia municipal en vigor

Palparking devolverá el espacio a su estado original cuando finalice la concesión en precario.

El Ayuntamiento no ha sido titular único de los terrenos hasta el pasado mes de julio

Lunes, 19 de agosto de 2024. La empresa Palparking solicitará medidas cautelares contra la decisión del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huelva de paralizar de forma inmediata la actividad de sus aparcamientos en la Avenida de Italia y Escultora Miss Wihtney, ratificada en un Pleno Extraordinario con los votos del PP y los dos concejales de la extrema derecha. En contra de los manifestado por el Primer Teniente de Alcalde y Concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Felipe Arias, considerado como el «hombre fuerte del PP» en el Consistorio onubense, la empresa defiende la absoluta legalidad de sus concesiones, que Arias calificó ante el Pleno municipal de «irregulares», por lo ejercitará acciones ante los tribunales en cuanto el equipo de gobierno les notifique la orden desalojo.

A pesar de la aparente urgencia por tomar el control de los terrenos afectados, al punto de convocar un Pleno Extraordinario cuyo único punto en el orden del día era el tema Palparking, a día de hoy la empresa no ha recibido ninguna notificación al respecto. En su intervención ante el Pleno, celebrado a dos días del inicio de las vacaciones de verano, Felipe Arias aseguró que el desalojo se produciría «en los próximos treinta días».

Casus belli para el PP

«Parece que no hubiera problemas que solucionar en Huelva». Los propietarios de Palparking, lamentan que (Felipe) Arias no haya dejado de atacar a Palparking desde que el PP se hizo con el equipo de gobierno municipal. Y también que en su cruzada esté difundiendo información falsa y sembrando dudas sobre la legalidad de su concesiones en la Avenida de Italia y Escultora Miss Wihtney.

En su intervención del pasado 29 de julio, Arias sostuvo ante el Pleno que «este equipo de gobierno se ha encontrado un expediente donde vimos irregularidades que hay subsanar». Así, según el responsable de Urbanismo, estaríamos ante «la ocupación de unos terrenos municipales con un procedimiento nada reglado en el que este Ayuntamiento y los ciudadanos de Huelva no obtienen ninguna contraprestación del uso y explotación de unos terrenos que, además, han sido adjudicados a dedo». Para sostener su afirmación, Arias añadía que «este Ayuntamiento no ha hecho ningún concurso para el uso de esos terrenos».

Ahí radicaría la cuestión sobre la legitimidad de Palparking para ocupar los terrenos en los que explota, mediante una concesión en precario (es decir, sin contraprestación y por tiempo limitado), los aparcamientos de Avenida de Italia y Escultora Miss Wihtney. La empresa sostiene que esta fue autorizada por la Junta de Compensación del Ensanche Sur, y Arias que esta no tenía competencias para ello y que el único legitimado para ceder el uso era el Ayuntamiento de Huelva.

Documentos oficiales desmienten a Felipe Arias

Sin embargo, la documentación a la que ha tenido acceso La Mar de Onuba desmienten al concejal popular y afianza la de los propietarios de Palparking. El 14 de diciembre de 2018, como acredita uno de los documentos que se reproducen en esta página, el entonces concejal de Urbanismo y Patrimonio Municipal del anterior equipo de gobierno socialista, Manuel Gómez Márquez, remitió un escrito en el que manifestaba a la Junta de Compensación que «es de interés de este Ayuntamiento que, de forma provisional y en precario, se dispongan, en el área de urbanización desafectada por ADIF y tutelada por la Junta de Compensación, una serie de bolsas de aparcamiento (…) que sirvan para paliar la demanda ciudadana de aparcamientos en el casco urbano de la ciudad«. El anterior equipo de gobierno motivaba su petición en que «en fechas recientes, los terrenos afectos al dominio público ferroviario, titularidad del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) que formaban parte de la antigua estación de tren, así como las edificaciones e instalaciones que daban servicio a la estación y su actividad, ahora en desuso, han sido objeto de desafectación demanial (…) para su urbanización por parte de la Junta de Compensación«.

Otro documento, este firmado el 14 de mayo de 2019 por el entonces presidente de la Junta de Compensación del Sector Único del Ensanche del PGOU de Huelva, José Luis Cases Beltrán, acusa recibo de la petición formulada por el Ayuntamiento y autoriza aPalparking, «tras haber mantenido reuniones sobre este asunto«, la ocupación temporal «con carácter provisional y en precario de los terrenos solicitados«.

Ambos documentos cuestionan de plano los principales argumentos de Felipe Arias: que la cesión en precario de los terrenos por parte de la Junta de Compensación se hizo de forma irregular y que el Ayuntamiento era entonces y ahora el único legitimado para ello. Si esto último hubiera sido cierto en aquel momento no tiene ningún sentido que fuera el propio Ayuntamiento el que se dirigiera a la junta para que acometiera la puesta en marcha de las «bolsas de aparcamiento», pues bien hubiera podido, mediante concurso público o no, tomar esa iniciativa.

El segundo de los documentos -que no el primero- fue cuestionado por Felipe Arias, quien aseguró que la actual Junta de Compensación, que él mismo preside actualmente, ha cuestionado su legitimidad, y que no constan actas que ratifiquen una autorización que el concejal describe como «un documento manuscrito con una firma manuscrita» (sic). A este respecto, la empresa Palparking asegura desconocer los procesos internos de la Junta de Compensación o la cadena de custodia de sus documentos, y recuerda que la autorización recibida no ha sido cuestionada anteriormente, y que sólo tras haber obtenido la misma se pudieron iniciar los correspondiente expedientes para la obtención de licencias municipales de obra -primero-, y de actividad -después-. En cualquier caso, no consta que la anterior junta de compensación o los servicios técnicos municipales manifestaran contrariedad alguna por el presunto uso ilegítimo de los terrenos (que no han sido de estricta «propiedad municipal» hasta la reparcelación aprobada hace unas semanas), o se cursara denuncia alguna por su okupación.

La Mar de Onuba ha accedido a los distintos informes elaborados durante todo el proceso por equipos técnicos municipales en los que consta que «el peticionario [por Palparking] acredita que dispone provisionalmente de un área de suelo perteneciente al PAU nº 1 Ensanche Sur en acuerdo de cesión temporal por la empresa». En octubre de 2020 y marzo de 2021, tras haber superado todos los requisitos legales (informes técnicos y medioambientales, licencias de obra, ejecución de las mismas…), Palparking recibió sendas licencias de apertura en precario (sin contraprestación y con carácter provisional) para sus aparcamientos de Avenida de Italia y Escultora Miss Withney .

Un tercero, el que se ubica en la zona de Las Metas y diseñado para uso de los residentes de la zona de El Matadero, también obtuvo licencia de obras, tras superar todos los informes técnicos (ya con el actual equipo de gobierno), pero permanece inactivo al no haber obtenido el necesario «vado permanente». En Palparking no se entiende que se les haya permitido realizar una adaptación del espacio en la que han invertido más de 170.000 euros si no se consideraba legal el uso del espacio y no estaba en la voluntad del gobierno municipal del PP otorgarle las necesarias licencias para su explotación. La empresa sostiene tener peticiones de los vecinos para ocupar todas las plazas de aparcamiento previstas.

El futuro de los aparcamientos de Palparking

Por definición, la concesión «en precario» de los terrenos de Avenida de Italia, Escultora Miss Wihtney o Las Metas a Palparking supone que la empresa puede hacer uso de los terrenos por un tiempo limitado. En este caso, hasta el comienzo de las obras del nuevo Parque del Ferrocarril o la propia urbanización del Ensanche Sur onubense. La concesión, limitada a esta circunstancia, supone que Palparking deberá devolver el espacio tras haber desmantelado el espacio y devolverlo a su estado original.

A este respecto, a los propietarios de Palparking no les ha pasado desapercibido que desde el actual equipo de gobierno se les haya sugerido que no habría inconveniente en que cesen su actividad sin cumplir este último requisito. Y destacan que, tras el Pleno Extraordinario en el que Felipe Arias sembró dudas sobre la legalidad de su actividad, el equipo de gobierno hizo pública su voluntad de que «los aparcamiento en esa zona sean gratuitos antes y después de las obras proyectadas en el Ensanche Sur«. Queda en la inteligencia que el temor de los empresarios es que sea el equipo de gobierno el que okupe las instalaciones pagadas por la empresa para que el Ayuntamiento ofrezca acceso gratuito hasta que comiencen la obras del Parque del Ferrocarril.

El Ayuntamiento aún no ha notificado a Palparking la orden de desalojo. Cuando esta llegue recurrirán a los tribunales y solicitarán su suspensión cautelar. Cuando llegue.