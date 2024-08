«Cómplices de la barbarie», carta al ministro Albares

Jueves, 31 de julio de 2024. La barbarie es israelí. Son los palestinos los que tienen derecho a defenderse tras décadas de ocupación sangrienta y de apartheid. No al revés, como repite Vd. Revise los Convenios de Ginebra y sus Protocolos donde queda legitimada la resistencia armada a los sometidos bajo dominación colonial.

Cada día nos despertamos con nuevos bombardeos a civiles en Gaza, con muertos, heridos, sepultados, enfermos por el bloqueo, presos, desplazados forzosos para ser bombardeados en lugar seguro; imágenes desgarradoras que se repiten y repiten durante diez largos meses. En Cisjordania los israelíes arrasan localidades y matan a sus habitantes para instalarse ellos, cada vez en incursiones más importantes y brutales. Los soldados y los colonos israelíes matan porque sí. Los israelíes son personas; los palestinos, no. Lo insoportable se instala con normalidad en el día a día.

¿Y qué hace Vd.?

Hay una técnica que consiste en manipular los “movimientos de la atención”: no se miente, pero se presentan las cosas manipulando la forma en que la gente las percibe de manera que se formen una opinión diferente de la realidad.

Vd., Sr. ministro, nos trae a 15 niños de Gaza, reconoce al Estado palestino, pone escuetos comentarios de condena a la expansión de asentamientos, en la página del Ministerio, o saluda el dictamen consultivo emitido por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), sin reclamar directamente a Israel que se retire, sin nombrar una sola vez la palabra “ocupación”. Mantiene conversaciones con unos y con otros. Mientras tanto, no aplica sanciones a un estado genocida que ha inculcado a su población el odio al árabe para exterminarlo sin complejos. Y mantiene Vd. el comercio de armas, aunque no lo dice. Dice otras cosas, como que no se han firmado nuevos convenios. Ahí está el engaño.

Artículo 6.3 del Tratado sobre el Comercio de Armas que lleva diez años ratificado por España: Un Estado parte no autorizará ninguna transferencia de armas (…), si en el momento de la autorización tiene conocimiento de que las armas o los elementos podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales, u otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales en los que sea parte.

Sin embargo España mantiene la exportación/importación de armas con Israel, adjudica a Israel contratos de productos y servicios para las fuerzas armadas o los cuerpos de seguridad en España, colabora con Israel en la empresa, en la universidad y en materia de seguridad.

Francia -país indulgente con las ocupaciones- acaba de prohibir a las empresas israelíes participar en la feria de armas francesa Eurosatory 2024. «Ya no se cumplen las condiciones para recibir a empresas israelíes en la feria francesa, en un momento en que el presidente de Francia está pidiendo el fin de las operaciones israelíes en Rafah», dice un comunicado. Igual postura adoptan Colombia y Chile. Sin embargo, la Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España (Feindef) -única feria del sector apoyada institucionalmente por el Ministerio de Defensa- que se celebrará en mayo de 2025, acogerá a Israel, que ya ha confirmado su asistencia.

Cuántas veces habrá que decirle que está Vd. favoreciendo la aniquilación de un pueblo.

En otro punto de la geografía de la ocupación, el preso político saharaui Lefkir Mohamed Mbarek, condenado en el juicio farsa de Gdeim Izik a 25 años de prisión que cumple en la cárcel de Tan Tan (Marruecos), ha difundido una declaración en la que se ratifica como cofundador del campamento de protesta de Gdeim Izik que respondía a la “política de hambre y marginación sistemática del pueblo saharaui, el saqueo irresponsable de sus recursos naturales, y la indiferencia mundial ante el sufrimiento de los saharauis por asesinatos, fosas comunes, ejecuciones extrajudiciales, tortura, arrestos arbitrarios, agresiones a mujeres…”. Reafirma su adhesión al Frente Polisario. Asimismo, denuncia y condena la prohibición de manifestación y de asociación por Marruecos, y el saqueo sistemático de sus recursos naturales. Exige la liberación inmediata de todos los presos políticos saharauis.

Pide la intervención urgente de las organizaciones internacionales de derechos humanos y de las Naciones Unidas para protegerle después de la emisión de esta declaración -hay que tener valor para hacerla desde la cárcel-, especialmente porque ha sido amenazado de liquidación física. Y pide una investigación del Comité contra la Tortura de la ONU por las torturas a que ha sido sometido desde su secuestro, el 14 de noviembre de 2010, hasta hoy.

Esta petición de protección también le atañe a Vd., Sr. ministro, aspirante al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y actual ministro de Asuntos Exteriores Unión Europea y Cooperación de la potencia administradora del Sahara Occidental.

El rey de Marruecos acaba de indultar a 2.476 presos. Entre ellos los tres periodistas marroquíes Suleimán Raisuni, Omar Radi y Taoufik Bouachrine para los que el PSOE se negó a pedir la liberación en votación del Parlamento Europeo de 10 de enero de 2023, formando tándem con la ultraderecha francesa de Le Pen. Ningún preso del Rif, ninguno del Sahara Occidental entre los que hay otros seis periodistas, han sido liberados. No tiene Vd. problema en vituperar al temible Putin, pero con Marruecos ya es otro cantar. Quizá la diplomacia podría haber conseguido algún indulto si Vd. hubiese atendido a su obligación de defender los intereses de los saharauis -le recuerdo, aunque solo fuera como potencia administradora del Sahara Occidental-.

Su preocupación por los saharauis ha sido nula. Eso le debería mantener la boca cerrada cada vez que vaya a abrirla para hablar de derechos humanos. No lo haga. No puede. La defensa de los derechos humanos hay que demostrarla con hechos, no con simple retórica falaz.

Vamos al fracaso de la humanidad si nuestros dirigentes no defienden la rectitud, si se rigen al dictado del más fuerte para hacerle más fuerte. No votamos gobernantes para eso. Estamos ante el horror y Vd. no lo quiere ver.

Cristina Martínez Benítez de Lugo es participante en el Movimiento por los Presos Políticos Saharauis