«Cómo vender a la clase obrera sin ningún tipo de pudor», Jornaleras de Huelva en Lucha analiza el convenio colectivo aceptado por CCOO

Viernes, 31 de marzo de 2023. Pues una vez publicado el nuevo Convenio colectivo de los trabajadores del campo de la provincia de Huelva, firmado por CC.OO y ASAJA, os vamos a contar, y sobre todo a demostrar con todo detalle, cómo dicho sindicato nos ha vendido a la Patronal poniendo el Convenio a su servicio, y nos ha recortado los pocos derechos que teníamos en el anterior.

Empecemos por el artículo 6º sobre contratación, el primero y principal que nos interesa. En éste ha habido una adaptación de lo que indica el Estatuto de los Trabajadores en el artículo 16º con respecto a los contratos fijos-discontinuos. Una reivindicación que venimos luchando desde el primer momento ya que lxs jornalerxs tenemos tal condición desde siempre y no nos ha sido reconocida hasta ahora. Y esto tenemos que reconocer que ha sido gracias a la reforma laboral, y no porque CC.OO Huelva haya hecho un gran trabajo de negociación con respecto al Convenio, ya que lo que se indica en el artículo 6º de este, es lo mismo que encontramos en el artículo 16º del ET.

Pasemos a analizar el siguiente detalle con respecto al orden de llamamiento:

Dejar el orden de llamamiento a cargo de la representación legal es equivalente a dejarlo a cargo de la empresa. ¿Por qué? Pues porque las elecciones sindicales en el campo son fraudulentas, y da la casualidad que lxs delegadxs de personal y los comités de empresa están formados por cargos y mandos de las mismas, o gente afín que más que defender los derechos de lxs trabajdorxs, se dedican a todo lo contrario, dejando a lxs empleadxs en una situación de total indefensión, ya que si tienen un problema no van a ir a contárselo al mismo encargado o encargada que se pasa el día exigiéndole el esfuerzo máximo y amenazándole con despedirle.

Y continuamos con otra novedad dentro del mismo artículo. El contrato por circunstancias de producción.

Y ahora os preguntamos: ¿Os acordáis de la reforma laboral cuando el Gobierno de M. Rajoy? Sí, esa que decía que las empresas podían despedir tranquilamente a las personas trabajadoras por causas de producción (entre otras), y que esto se consideraría como despido objetivo.

Pues ya veremos qué pasa con las contrataciones este año, y si no utilizan lo que os mostramos a continuación para contratar a la gente de manera fraudulenta.

Pasamos ahora al artículo 7º, referido a la jornada de trabajo. Y aquí, de nuevo, volvemos a encontrarnos con este curioso matiz:

Y no será porque no hemos entregado nuestras reivindicaciones al sindicato firmante donde se especificaba claramente:

Aquí está toda la información de las reivindicaciones que entregamos en 2021 al sindicato CC.OO -que, como podemos comprobar, se han pasado por el arco de triunfo. Porque claro, qué van a saber de negociaciones unas simples jornaleras. Y por si fuera poco, mirad lo que sucede al final del artículo 7º sobre la jornada de trabajo. Esto es lo que indicaba el anterior Convenio firmado en 2018 ( y el firmado en 2015 también): Los trabajadores contarán con media hora de descanso, o como se conoce comúnmente, media hora de bocadillo:

Y, ¿qué nos encontramos en el nuevo Convenio? TACHAAAAAAAAAAAAAÁN:

¡Pues sí! ¡Lo han hecho! Nos han quitado 15 minutos de bocadillo y de descanso. Y sin pestañear.

Prosigamos con la siguiente perla, ya en el artículo 8º, que regula las horas extraordinarias.

El anterior Convenio indicaba lo siguiente:

Y esto es lo que indica el nuevo Convenio:

A ti que estás gastando tu tiempo en leer esto: ¡NO! No te está dando un jama, ni te estás volviendo loca. Estás leyendo bien. En periodo de campaña, el sindicato CC.OO nos rebaja un 50% el salario de la primera hora extra. Para que nos entendamos: la que todo el mundo echa.

Y si el salario/día de esta campaña equivale a 55,20€, la hora ordinaria tendría un valor de 8,49€ por lo que el 25% más suma un total de 10,61€. Sin embargo, la segunda hora extra tiene un incremento del 75% sobre la hora ordinaria, lo que equivale a la cantidad de 14,85€, que es lo que había que pagar según el Convenio anterior por todas las horas extras. Lo que viene a ser que nos han reducido un total de 4,24€ la primera hora extra. Así de bien negocia CC.OO.

Por si no ha quedado clara la cosa, intentamos explicarlo con un ejemplo: Supón que echas un mes trabajando de lunes a sábado. 6 días a la semana. 24 días en total. Y todos ellos has tenido que echar una hora extra.

Según el anterior Convenio deberías haber cobrado 356€ por horas extras. Pero con la maravillosa negociación del nuevo el salario se reduce a 254,64€. Lo que hace un total de 101,36€ menos. Ahora ve al supermercado y mira cuánto costaban antes los productos que normalmente comprabas, y compáralo con lo que cuestan ahora. Porque a nosotras nos sale una única conclusión: Y ES QUE NO QUEDA OTRA QUE PARAR LOS TAJOS Y PONERSE A PELEAR POR UN CONVENIO DIGNO.

Continuamos para bingo con las licencias de trabajo del artículo 10º. En el Convenio antiguo quedaba así la cosa:

En el nuevo Convenio nos quitan dos días en el apartado A). No vaya a ser que cojamos más confianza de la cuenta…

Pasamos ahora al tema del kilometraje o indemnización por camino. Un complemento que jamás se ha pagado tal y como se debiera en casi ninguna empresa, pero que a la hora de reclamar judicialmente y denunciarlo en ITSS está ahí. Pues este es otro de los derechos que nos han recortado en el nuevo convenio a petición expresa de la patronal. Lo sabemos a ciencia cierta porque en una negociación con el responsable de una empresa nos aseguró que eso se iba a cambiar en el nuevo Convenio. Y así ha sido.

Aquí el artículo 12 del Convenio anterior:

Y aquí vemos claramente el recorte en el nuevo:

Y vamos a terminar con el artículo 32º referido al trabajo en los almacenes.

En las reivindicaciones que entregamos a los sindicatos de cara a la negociación del último convenio firmado en enero de 2023, pedíamos lo siguiente:

Exigimos una regulación específica sobre el trabajo en los almacenes que acabase con la total desprotección a la que somete a lxs trabajadorxs de los mismos.

Esto decía el Convenio antiguo, firmado en 2018:

El 04/11/2021 el Diario de Huelva publicó una noticia que llevaba el titular: “CCOO considera que el convenio del campo está obsoleto”, en la que se podía leer lo siguiente por parte de sus responsables:

Pues esto es lo que ha firmado CCOO, con la señora Mónica Vega, la misma que hacía estas declaraciones, a la cabeza:

Exactamente lo mismo que decía el Convenio antiguo, aquel que les parecía obsoleto en noviembre de 2021.

Lo que viene siendo el “mucho hablar y poco hacer” de toda la vida.

Utilizaron nuestras reivindicaciones para dar un discurso precioso, pero a la hora de la negociación y la firma del nuevo Convenio “donde dije digo, digo Diego”. Y no es que no hayan mejorado ni un ápice el Convenio firmado en 2018, sino que, por el contrario, han firmado uno nuevo a la baja, recortándonos los pocos derechos que teníamos en él, tal y como demostramos en este documento.

Como bien dijo una compañera a gritos en la sede de CC.OO Huelva, una compañera que lo perdió todo después de 20 años trabajando en la misma empresa: ¡Ay si Marcelino Camacho levantara la cabeza!

Vergüenza absoluta sentimos.

Jornaleras de Huelva en Lucha