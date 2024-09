“Cómo luchar contra la publicidad institucional a dedo y ganar», la batalla judicial de EL OBSERVADOR

La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) publicita el coloquio sobre batalla ganada por la veterana revista malagueña al Ayuntamiento y la Diputación de Málaga.

La Fundación DemocraciaActiva, con la colaboración de la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga, organiza un coloquio sobre la discriminación publicitaria institucional el próximo viernes 27, a las 19:00h en la la sede de La Económica, en la plaza de la Constitución.



Miércoles, 25 de septiembre de 2024. Bajo el título “Como luchar contra la publicidad institucional a dedo y ganar”, la Fundación DemocraciActiva, con la colaboración de la Sociedad Económica de Amigos del País, organiza el evento que tendrá como temática la lucha judicial de más de siete años librada por la revista El Observador por la discriminación de su cabecera en la distribución de la publicidad oficial de los Ayuntamiento y Diputación de Málaga.

Por fin se llegó a una sentencia firme del Tribunal Supremo que condenó por esa acción a ambos denunciados constando que ella se debía a la línea editorial.

El coloquio se desarrollará este viernes 27 a las 19 horas en la sede de la plaza de la Constitución, con la presencia de Félix Gil, vicepresidente de la Fundación DemocraciActiva; Fernando Rivas. editor de El Observador; Carmen Domínguez, socia de Gaona Abogados, y Francisco J. Paniagua, vicerrector de Comunicación de la Universidad de Málaga.

Los organizadores entienden que «sentencias como éstas deberían provocar por parte de otros medios de comunicación “demandas colectivas o individuales para aprovechar esta brecha que vosotros habéis abierto en el muro, que hasta ahora ha contenido lo que son adjudicaciones a dedo sin más, que es lo que se ha hecho siempre”.

Félix Gil considera que “tiene muchísimo mérito el que se pueda conseguir que una ley de las que la gente, pues no sé si porque no la conoce o porque no sabe la potencia que tiene, le da la espalda. Entonces, lo que habéis hecho al no darle la espalda y sentar ese precedente, es conseguir un hito que nadie en este país ni siquiera se había planteado”.