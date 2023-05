Clamor en Sevilla en defensa de Doñana

Varios miles de personas recorren las calles de Sevilla para exigir la retirada definitiva de la propuesta de ley para ampliar la superficie regable en Doñana de la Junta de Andalucía.

La protesta, convocada por la Plataforma Salvemos Doñana, es el primero de una serie de eventos que esta iniciativa ciudadana está organizando para informar a la ciudadanía sobre la amenaza a Doñana y abrir vías de participación para exigir responsabilidad a las Administraciones competentes.

Se han levantado voces científicas con informes demoledores sobre la situación del espacio protegido y ONGs desarrollan campañas informativas sobre el deterioro de Doñana y las causas que lo están llevando al borde del colapso, pero la Junta de Andalucía no retira definitivamente la proposición de ley, solo ha suspendido el procedimiento hasta después de las elecciones municipales andaluzas. Se demuestra que, mientras el presidente de la Junta de Andalucía repite el mantra de su revolución verde, la política andaluza no solo dista de ser verde o revolucionaria, sino que, además, ni siquiera se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Domingo, 14 de mayo de 2023. Miles de personas han asistido a la manifestación en defensa de Doñana convocada por la Plataforma Salvemos Doñana en Sevilla hoy domingo 14 de mayo. Como deseaba y esperaba la iniciativa organizadora, este acto ciudadano de protesta ha sido multitudinario, contando con la participación de incontables personas que sienten Doñana como una joya protegida propia, venidas de cualquier lugar con el ánimo de reclamar justicia real, posible y duradera para Doñana y las poblaciones de la comarca.

La manifestación ha recorrido las calles de Sevilla desde la Alameda de Hércules acompañada por la animosa percusión de las batucadas Oshun y Som Do Sul, hasta el Parlamento de Andalucía, donde ha tenido lugar el acto de clausura. Allí, José Chamizo, ex Defensor del Pueblo Andaluz, y Kiko Veneno, músico, cantante y compositor, han puesto voz al Manifiesto sobre el agua de Doñana: “Hay alternativas para que la propuesta de amnistía que esgrime por segunda vez el Gobierno andaluz, demoledora para el humedal más importante de Europa, no siga adelante. Pero hace falta voluntad política que ponga Doñana y su conservación lo primero, como llave para un futuro socioeconómico favorable para las localidades de la comarca. Sin embargo, es evidente que esa voluntad política apunta a otros derroteros, sirviendo a otros fines económicos que nada tienen que ver con Doñana.”

Los portavoces de la plataforma, miembros a su vez de Ecologistas en Acción, Greenpeace, Seo Birdlife y WWF, las principales organizaciones ecologistas de nuestro país, han intervenido en la clausura invitando a adherirse a la ciudadanía y las entidades a través de su página web. En salvemosdoñana.es se puede encontrar el Manifiesto sobre el agua de Doñana en varios idiomas y “una sección de firmas para recopilar apoyos tanto de personas a título individual como asociaciones, empresas, organizaciones de toda índole que comparten la preocupación por la deriva de destrucción que está tomando Doñana por causa del abuso del uso del agua para regadío, sumado a las consecuencias de la sequía que vivimos desde hace doce años”.

La clausura ha terminado con un acto de lectura poética de textos relacionados con Doñana y el agua, a cargo de la Asociación Sociocultural La Dhákira.

Las redes sociales también han ardido con la etiqueta #EnDefensaDeDoñana. Miles de personas que no han podido asistir personalmente a este acto de protesta en Sevilla la han apoyado manifestando su oposición a la ley de regadíos de la Junta de Andalucía en redes como Twitter, Facebook, Whatsapp, Mastodon o TikTok, logrando que el mencionado hashtag #EnDefensaDeDoñana sea tendencia en redes.

Salvemos Doñana, cuya coordinadora está actualmente integrada por 42 entidades, está al servicio de la ciudadanía para ayudar a canalizar la participación usurpada por la Junta de Andalucía al pretender aprobar la ley de regadíos en Doñana por la vía rápida: “Reclamaremos otra forma de hacer las cosas, con participación, debate y consenso, con una visión de trabajo integradora para Doñana y que la actividad económica agrícola de buenas prácticas tenga cabida con las demás actividades, para proveer de un futuro a sus habitantes sin mermar la fuente de recursos finitos que constituye este espacio natural protegido tan altamente valioso, singular y vulnerable”.

FUENTE: Plataforma Salvemos Doñana

Manifiesto Por El Agua de D… by La Mar de Onuba