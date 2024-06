Cruce de comunicados: Canal Sur trata de desmentir al equipo de Los Reporteros y este vuelve a denunciar el veto de la Dirección de Informativos a un reportaje sobre la abdicación de Juan Carlos I y la llegada al trono de Felipe VI

El Comité Intercentros y el Consejo Profesional de la RTVA han convocado a la plantilla esta mañana, a las 10:30h en el hall de entrada de la sede de San Juan de Aznalfarache, para manifestar su rechazo a la cancelación del programa.



Miércoles, 26 de junio de 2024. Tanto la Dirección General de Canal Sur, director Juande Mellado, como la Dirección de Informativos, directora Carmen Torres, están empeñadas en pasar a la historia negra de la cadena. Su última salida de tono ha consistido en vetar un reportaje del histórico programa Los Reporteros en el que se hacía un análisis de los 10 años que lleva reinando Felipe VI desde la abdicación de Juan Carlos I. La cadena ha sacado un comunicado “tratando de desmentir y humillar a los compañeros de Los Reporteros”, ante lo que el propio programa ha tenido que contestar detallando lo ocurrido.

El Comité Intercentros y el Consejo Profesional de la RTVA entienden que “la no emisión de este reportaje supone un daño irreparable a un programa histórico y con prestigio, como es Los Reporteros, y también a Canal Sur, nuestra televisión pública”. Por eso, convocan a la plantilla a asistir a la concentración de hoy, miércoles 26 de junio, a las 10:30h en el hall de entrada de la sede de San Juan de Aznalfarache.

Desmentir y humillar

Un miembro del Consejo Profesional de la RTVA señala a EL OBSERVADOR que lamenta que la Dirección General de Canal Sur, encabezada por Mellado, haya sacado un comunicado “tratando de desmentir y humillar a los compañeros de Los Reporteros”, y considera que “no hay precedentes de que un programa tenga que desmentir a la Dirección de la cadena a la hora de defender el periodismo libre e independiente”.

Respecto al programa en si, confirma que se trata de “un análisis de los 10 años que lleva reinando Felipe VI desde que abdicó Juan Carlos I. El programa cumplía todos los requisitos de veracidad, independencia y pluralismo que marca el Estatuto Profesional”.

Por eso entiende que el programa no se ha emitido “porque la Dirección de informativos considera que no refleja el periodo de análisis y está fuera de la efeméride que se conmemoraba, cosa que es absolutamente incierta a juicio de los compañeros de Los Reporteros y del Consejo Profesional de Canal Sur”.

Comunicado de Canal Sur

La cadena pública ha emitido un comunicado (AQUÍ) en el que indica que “la Dirección General de Canal Sur respalda la decisión de la Dirección de los Servicios Informativos y niega cualquier veto o manipulación, ya que “el reportaje entregado no cumple con el principio periodístico de actualidad, no abordaba los asuntos principales que han marcado el reinado de Felipe VI y se centra casi en exclusividad en los motivos de la abdicación de Juan Carlos I, que no eran el motivo del encargo ni la efeméride que sí abordaron todos los medios de comunicación nacionales”.

Para la cadena, “el reportaje entregado no aborda los aspectos fundamentales de los diez años de reinado de Felipe VI como se había solicitado”, sino que “se centraba casi en su totalidad en los motivos de la abdicación de Juan Carlos I, cuando la efeméride que se celebra son los diez años de reinado de Felipe VI, hecho que centró los reportajes en todos los medios de comunicación”.

Según la Dirección General de Canal Sur, “ningún medio de comunicación de España, impreso, digital televisión o radio, abordaba en sus reportajes un monográfico sobre la abdicación del rey emérito, pues todos coinciden en que lo que había que analizar son los diez años de reinado”.

En el comunicado aseguran que “el reportaje entregado no abordaba ninguno de los momentos claves del reinado de Felipe VI pese a que la propuesta de la dirección de Informativos el 21 de mayo era abordar los diez años de reinado. Ello explica que se programara su emisión el sábado previo más próximo al 19 de junio, fecha en que se cumplían diez años de la llegada al trono del monarca”.

Además, desde la cadena se justifican diciendo que “el trabajo elaborado centra su esfuerzo narrativo en todas las circunstancias que motivaron la abdicación de la Corona y pasa de puntillas por los principales hitos registrados desde que el actual monarca asumió la Corona”.

E incluso se animan a enumerar algunos de estos ‘hitos’: “La asistencia a una manifestación antiterrorista por primera vez de un jefe del Estado (agosto de 2017), el discurso televisivo tras el referéndum ilegal del 1-O (octubre de 2017), el acto conmemorativo del 40 aniversario de la Constitución (diciembre de 2018), el histórico viaje a Cuba en noviembre de 2019 (el primero de un monarca español a la isla), las medidas en favor de la regeneración y transparencia impulsadas por la Casa del Rey (se alude a la retirada de la asignación económica anual al Juan Carlos I y a la realización de una auditoría externa a las cuentas y la publicación de un código ético para todo el personal de la Casa, pero no se detallan otras medidas como el hecho de que el actual monarca renunciara a la herencia que le corresponda de su padre en su día o a la publicación de su patrimonio personal), el papel de Felipe VI en la pandemia (se dirigió a la nación en un discurso televisivo y llevó a cabo una gira por todas las comunidades autónomas en junio de 2020), la recogida en Sevilla de la medalla de honor de Andalucía por su “ejemplar defensa de la unidad de España” (junio de 2021), el apoyo de la monarquía a los vecinos de La Palma tras la entrada en erupción del volcán, la jura de la Constitución y la formación militar de la Princesa Leonor o el papel desempeñado por Letizia en la estrategia de fortalecimiento de la monarquía tras la herencia recibida de Juan Carlos I”.

De esta manera, para el director general de Canal Sur, Juande Mellado, no habría “ni veto, ni censura, periodismo. El equipo de Los Reporteros decidió elaborar un reportaje sobre los motivos de abdicación de Juan Carlos I y no abordar lo que todos los periodistas de España hicieron: analizar estos diez años de reinado con sus luces y sus sombras”.

Comunicado de Los Reporteros

Por su parte, el propio programa de Los Reporteros ha decidido contestar a la cadena con otro comunicado (AQUÍ) en el que hacen un recorrido de los hechos desde que empiezan a trabajar en el programa hasta que la dirección decide unilateralmente no emitirlo.

Así, explican que “el 21 de mayo, la directora del programa recibe una propuesta por parte de la dirección de informativos para realizar un reportaje sobre los diez años del reinado de Felipe VI. La directora contesta que se está trabajando en un reportaje sobre ‘Un país entre dos reyes’. La dirección no pide más explicaciones al respecto”.

Según Los Reporteros, la coeditora del programa comunicó en diversas ocasiones a la dirección “el contenido y enfoque del mismo. La edición de Los Reporteros en todo momento ha sido transparente en cuanto al contenido de ese reportaje y ha informado puntualmente de este trabajo a la dirección”.

Sin embargo, “el jueves día 13 de junio la dirección de informativos lee el guión del reportaje y llama a la directora del programa, mientras la nota de prensa, los pasos y la promo ya están hechos. Le comentan que se habla básicamente de los motivos de la abdicación y no de Felipe VI. La directora contesta que la idea era hablar de los dos hechos anteriormente señalados, defiende la emisión del reportaje y sugiere que hablen directamente con el autor del reportaje para completar aún más la figura de Felipe VI, algo a lo que el redactor accede”.

Para el equipo de Los Reporteros, “el reportaje contextualiza con rigor las circunstancias en las que se produce la proclamación de Felipe VI tras la abdicación de su padre por diversos escándalos económicos y familiares. El guión se centra en la conexión de estos hechos, circunstancias que han condicionado las decisiones de mayor calado de Felipe VI. Relata los motivos de la abdicación y la tarea de Felipe VI a la hora de recuperar la confianza de los españoles en la Monarquía en un compromiso de transparencia y distanciamiento de su padre y su cuñado”.

Además, “el reportaje cuenta, entre esas decisiones, la reducción de la familia real a seis miembros y la prohibición de estos de recibir salarios de una empresa fuera, la auditoría externa de las cuentas de Casa real, la elaboración de un código de conducta para todos los empleados de la Zarzuela, que el rey Juan Carlos dejara de ejercer función constitucional o su marcha a Abu Dabi”.

Por otro lado, “el reportaje alude también al complejo contexto histórico de su reinado con cinco elecciones, nueve procesos de investidura, el proceso de Cataluña (del que se incluye un total de la declaración de Felipe VI), la pandemia, la crisis económica y el horizonte para la monarquía con su hija Leonor”.

Respecto a los ‘hitos’ de Felipe VI que tanto echa en falta la Dirección General de Canal Sur, desde Los Reporteros recuerdan que “en momento alguno la dirección de informativos indicó el 21 de mayo, cuando sugiere el reportaje, la inclusión de los hitos de Felipe VI que, a su parecer, debíamos enumerar”.

Encima uno de esos hitos no es tal, ya que “se incluye un viaje histórico a Cuba en 2019 como el primero de un monarca español, cuando ya en 1999 el Rey Juan Carlos y la Reina Sofía habían visitado la isla durante la Cumbre Iberoamericana”.

En cualquier caso, desde Los Reporteros apelan “a la libertad de creación y enfoque, siguiendo siempre criterios periodísticos e interés público, para analizar este período histórico. Consideramos que el gran hito de Felipe VI en estos diez años de reinado fue distanciarse de la figura de su padre como así también inciden los entrevistados de prestigio que participan en el reportaje: Ana Romero, Carmen Enríquez, María Manjavacas, José María Irujo, José García Abad y José Juan Toharia”.

El día antes de la emisión, “mientras se hacía la torta del programa, la dirección de informativos comunica su decisión de no emitir el reportaje. La editora recibe un correo de la directora de informativos donde se dice literalmente que «a la vista de que el reportaje elaborado con motivo del décimo aniversario del reinado de Felipe VI apenas aborda esta efeméride ni este periodo histórico vamos a posponer su emisión». Curiosamente a la coeditora, la redactora jefa le argumenta al mismo tiempo que el reportaje no se emite por motivos de ajuste de parrilla por la retransmisión de un partido de fútbol”.

Posteriormente, el lunes 17, “la dirección de informativos convoca a la directora del programa a una reunión a la que no deja entrar a la coeditora. La directora traslada el malestar del equipo y sugiere con buena fe una posible solución con ánimo de conciliar y no desperdiciar el trabajo realizado. Un reportaje que, tal y como se nos indicó, consideremos pospuesto y no cancelado. Con el visto bueno del redactor, se planteó a la dirección completar aún más la figura de Felipe VI. La dirección de informativos contestó que lo pensarían y aún seguimos esperando su respuesta”.

Concentración de protesta

Ante esta situación, el Comité Intercentros y el Consejo Profesional de la RTVA han convocado a la plantilla de Canal Sur “para manifestar su rechazo a la cancelación del programa de Los Reporteros sobre la abdicación de Juan Carlos I y la coronación de Felipe VI, de las que se han cumplido recientemente diez años”.

Según estos profesionales, el reportaje “atiende a los principios de veracidad, objetividad e imparcialidad, respeto al pluralismo y la defensa de una información rigurosa y obtenida por medios honestos a los que obliga nuestro Estatuto Profesional. Un trabajo, además, que ya estaba montado, publicitado y sus pasos grabados cuando se canceló la emisión, con el derroche de medios y recursos públicos que esta decisión ha supuesto”.

Así, entienden que “la no emisión de este reportaje supone un daño irreparable a un programa histórico y con prestigio, como es Los Reporteros, y también a Canal Sur, nuestra televisión pública”. Por eso, convocan a la plantilla a asistir a la concentración de hoy, miércoles 26 de junio, a las 10:30h en el hall de entrada de la sede de San Juan de Aznalfarache.