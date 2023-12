Canal Sur dedicó en noviembre un 1.500 % más de tiempo a la ley de amnistía que a las listas de espera de la sanidad pública andaluza

El Consejo Profesional de Canal Sur denuncia la disparidad de criterios al informar sobre asuntos en líuneas ocn los interses del Partido Popular.

«La vulneraciones de principios como el rigor, la neutralidad, la imparcialidad, el equilibrio, la veracidad, el pluralismo y la independencia por parte de la Dirección de Informativos de Canal Sur TV son cada vez más graves, comprometiendo el prestigio de los profesionales de Canal Sur y la función de servicio público que es la raíz de la existencia de la propia RTVA», sostieneun cominucado del Consejo Profesional.

Martes, 12 de dicvimbre de 2023. El Consejo Profesional de Canal Sur Radio y Televisión ha dado a conocer este lunes un nuevo análisis crítico y cuantittativo sobre la falta de pluralidad en los espacios informativos que se emiten en la radito televisión públicada andaluza. Con dos ejemplos concretos -uno de carácter nacional y otro autonómico-, el Consejo acredita cómo la linea argumental que impone la Dirección de Informativos de CSTV se alinea con la estrategia política del Partido Popular, que gobierna Andalucía y lidera la oposición en España.

«Este Consejo es consciente de que se trata de una apuesta arriesgada, pero, también, de que no puede dejar de cumplir el mandato encomendado a las personas que lo componen por los y las profesionales de CSR y TV, por más piedras que se nos pongan en el camino», asevera el Consejo de Profesional en un comunicado.

Datos: 1.500% más tiempo a la amnistía que a las listas de espera en sanidad

Los informativos N1 y N2 de Canal Sur Televisión han dedicado 57 minutos y 55 segundos en una sola semana a la amnistía, 15 minutos y 46 segundos en un solo día, el 13 de noviembre, cuando se presentó la ley. Han dedicado 42 minutos y 2 segundos a las protestas ante las sedes del PSOE, 16 minutos solo el 7 de noviembre. 44 minutos y 44 segundos a las manifestaciones contra la amnistía de los últimos fines de semana, 20 minutos y 22 segundos solo el 12 de noviembre.

Sin embargo, desde la Dirección de Informativos de Canal Sur, el 19 de noviembre, a las manifestaciones en defensa de la educación pública, sólo le ha dedicado 4 minutos y 30 segundos, no llega a un quinta parte del tiempo dedicado a las protestas contra la amnistía del día 12. A las listas de espera en la sanidad pública andaluza, conocidas el 22 de noviembre, le ha dedicado 3 minutos y 01 segundo, casi una sexta parte de lo que dedicó en un solo día a las protestas en Ferraz.

Ha habido que esperar siete días, hasta el 10 de noviembre, para en los vídeos sobre los incidentes y los enfrentamientos con la policía en Ferraz, enseñar a los andaluces los saludos fascistas y los cánticos como el Cara al Sol que llevaban una semana en el resto de canales de televisión del país

Ese mismo 22 de noviembre los informativos de la televisión pública de Andalucia han dedicado el triple de tiempo, 9 minutos y 24 segundos, al pleno sobre la amnistía en el Parlamento Europeo, que a la situación de las listas de espera en la sanidad andaluza.

En la información sobre las listas de espera se dedican 45 segundos a las críticas de los partidos de la oposición y 2 minutos y 16 segundos a la postura del gobierno andaluz. En los 9 minutos del pleno en Estrasburgo, 8 minutos y 06 segundos se dedican a críticas a la amnistía, 1 minuto y 18 segundos a argumentos que defienden la futura ley.

La desproporción se mantiene en toda la información ofrecida sobre la ley de amnistía Solo en la semana entre el 12 y el 19 de noviembre Canal Sur dedica a la ley 57 minutos y 55 segundos. 48 minutos y 07 segundos a posiciones criticas y 9 minutos y 48 segundos a voces a favor de la ley.

El 60 aniversario del asesinato de JFK más relevante que las listas de espera para la dirección de informativos

La ley de amnistía ha ocupado la portada todos los días en los informativos de Canal Sur y ha abierto la mayoría con directos, vídeos, paneles, colas y totales. Las listas de espera en la sanidad no han ido en portada, donde se incluyeron temas como el anuncio de una huelga en RENFE o un futuro congreso sobre obesidad que para la Dirección de Informativos debían ser más relevantes. Y el vídeo y el total sobre listas de espera se emite en el minuto 26 de los 30 del informativo N1, después de temas como las detención de un gurú budista que suministraba mercurio a sus seguidores, el aniversario del asesinato de JFK o los gastos adelantados por la navidad. En el N2 ni siquiera se da la noticia y en el N1 no se menciona que Andalucía lidera las listas de espera a nivel nacional, ni el aumento del 227% en un año de andaluces por encima del plazo legal de atención, dato que destacaron todos los medios andaluces y nacionales.

El 9 de noviembre se cierra el pacto de investidura entre el PSOE y Junts. El acuerdo ocupa un tiempo en los informativos de Canal Sur N1 y N2 de 15 minutos y 22 segundos. 4 minutos y 22 segundos se dedican a las voces de los protagonistas del acuerdo y valoraciones positivas. 11 minutos a voces y argumentos críticos

El desequilibrio ha llegado a que durante la investidura de Pedro Sánchez, el candidato tuvo un tiempo de pantalla de 7 minutos y 57 segundos. En el caso de la investidura de Alberto Núñez Feijóo el candidato tuvo un tiempo de 12 minutos y 39 segundos.

Más ejemplos del criterio de la Dirección de Informativos. El 1 y 2 de noviembre se cierra el acuerdo de investidura entre el PSOE y ERC. De los 9 minutos y 21 segundos que se dedican ese 1 de noviembre al acuerdo, casi 8 minutos son argumentos en paneles y vídeos contrarios al acuerdo. El día 2, en que Oriol Junqueras y Félix Bolaños firman el pacto, se dedican al tema casi 10 minutos. Tres a las explicaciones de los protagonistas del acuerdo y casi siete minutos a las voces y argumentos contrarios.

Protestas en sedes del PSOE

En cuanto a las protestas ante sedes del Partido Socialista, Canal Sur TV dedica sólo unas colas de unos pocos segundos los cuatro primeros días de manifestaciones. Entre el 3 y el 6 de noviembre no llega al minuto. No se llega a dar la imagen de Esperanza Aguirre cortando el tráfico en la calle Ferraz del día 4.

El tema entra con fuerza en las escaletas de la televisión pública de Andalucia el 7 de noviembre con un tiempo de 16 minutos y 5 segundos a lo largo de esa jornada en los informativos N1 y N2. En total, han sido 42 minutos y 6 segundos dedicados a este tema.

Se han hecho numerosos directos, incluso en los informativos locales de todas las provincias cuando las protestas eran de apenas un centenar de manifestantes, como nos han trasladado desde diferentes delegaciones. Nunca se han hecho directos con unas protestas tan poco numerosas sobre ningún otro asunto. No se han hecho directos, por ejemplo, con las manifestaciones en defensa de la educación pública del 19 de noviembre donde se dieron solo dos colas, de 19 segundos sobre la de Sevilla y 16 la de Málaga, y totales, siendo mucho más multitudinarias que las protestas ante sedes socialistas. O el 4 de diciembre, con la Confederación de AMPAS rodeando los colegios andaluces pidiendo más ayudas a alumnos con dificultades, lejos de hacer directo, se zanja con unas simples colas de 18 segundos.

Ha habido que esperar siete días, hasta el 10 de noviembre, para en los vídeos sobre los incidentes y los enfrentamientos con la policía en Ferraz, enseñar a los andaluces los saludos fascistas y los cánticos como el Cara al Sol que llevaban una semana en el resto de canales de televisión del país. Solo el día 9 se dio un plano de dos segundos de una bandera preconstitucional y otro de tres segundos con la pancarta viral de «La Constitución destruye la nación doblada, donde era imposible leerla. Hasta ese día 10, todo el sonido ambiente ofrecido de las protestas eran los cánticos de «soy español, español y ni una referencia a las agresiones a periodistas. Los informativos de Canal Sur no han informado sobre la pistola requisada a un militar en las protestas o la esvástica que exhibían los manifestantes y que ofrecieron todos los medios.

«Gracias a la valentía y la profesionalidad de los compañeros sobre el terreno en esas manifestaciones se ha podido dar una imagen más real de lo que estaba sucediendo», sostiene a este respecto el Consejo Profesional. «Mientras desde la edición y los presentadores se hablaba siempre de manifestaciones espontáneas y pacíficas, los periodistas en el terreno enseñaban los objetos lanzados a la policía, confirmaban la presencia de miembros y grupos de ultraderecha e ideología nazi o mostraban el poco seguimiento de las protestas», añade.

Llama también la atención que con miles de imágenes de disturbios, bengalas lanzadas a la policía, pancartas que se han viralizado, emblemas ultras, saludos fascistas, contenedores ardiendo o adoquines arrancados de la vía pública, se hayan utilizado fotos vidi para dar paso a las protestas como la utilizada el 6 de noviembre en que se veía una persona con un folio acusando al PSOE de puteros y golpistas en primer plano.

Falta de rigor e independencia en las informaciones

cuando la embajadora de Alemania en España ha defendido su constitucionalidad

Es curioso que el 10 de noviembre se abre el informativo N2 con las protestas contra el presidente del gobierno en Málaga reunido con el canciller alemán Olatz Scholz. Ese mismo día se habían registrado protestas y silbidos contra el presidente de la Junta de Andalucía en su visita a Estepa que fueron ocultadas.

Los informativos de Canal Sur Televisión han ofrecido todos los posicionamientos contra el gobierno de magistrados, asociaciones judiciales, estudiantes de derecho, históricos socialistas… sin distinguir en el origen de esas protestas, si las criticas son por la ley de amnistía o por el acuerdo PSOE-Junts y a la mención del lawfare.

Todas las asociaciones de todo tipo y condición que se han posicionado en contra de la amnistía han tenido reflejo en la televisión pública de Andalucia. Sin embargo se ha ocultado cuando medios internacionales como The Guardian o Financial Times han defendido la amnistía, cuando Jueces y Juezas para la Democracia se han desmarcado del resto de asociaciones o cuando la embajadora de Alemania en España ha defendido su constitucionalidad. No se ha ofrecido ni una sola valoración a favor de la legalidad de la medida. Ni siquiera se ha hecho mención alguna al comunicado «Por la amnistía, la democracia y la convivencia que firmaron más de 1.000 juristas españoles. Se cayó el vídeo en el N1 y se obvió en el N2 el 14 de noviembre.

El 4 de diciembre en que se cumplían cinco años de bloqueo del CGPJ, Canal Sur TV ha sido el único medio del país que no ha dedicado ni un segundo a este tema. Incluso, se han ocultado las declaraciones del Comisario Reinders, ese día, pidiendo su renovación inmediata antes de afrontar cualquier reforma legal. Toda mención a este asunto de los redactores fue borrada en colas o cualquier tipo de texto por la Dirección de Informativos.

Conclusiones del Consejo Profesional de Canal Sur Radio y televisión La vulneraciones de principios como el rigor, la neutralidad, la imparcialidad, el equilibrio, la veracidad, el pluralismo y la independencia por parte de la Dirección de Informativos de Canal Sur TV son cada vez más graves, comprometiendo el prestigio de los profesionales de Canal Sur y la función de servicio público que es la raíz de la existencia de la propia RTVA. Ante esta situación seguimos considerando incomprensible la pasividad de la Dirección General, traicionando todos los acuerdos y leyes que se comprometió defender en el Parlamento, y de la mayoría en el Consejo de Administración, que en más de cinco años no ha tomado ni una sola medida en defensa del derecho a la información de los andaluces y del libre ejercicio profesional de los trabajadores de la cadena A modo de conclusión, sólo podemos decir que este Consejo Profesional viene advirtiendo cómo este sesgo informativo empieza a extenderse más allá de la redacción central de CSTV, cómo contamina algunos espacios de CSR y se impone en las delegaciones y centros de producción. El Consejo seguirá señalando los incumplimientos del Estatuto Profesional como viene haciendo desde su nombramiento y, para ellos, la ayuda de los y las profesionales de "la casa" seguirá siendo imprescindible.