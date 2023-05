Cada dos días y medio fallece un trabajador en Andalucía

Jueves, 28 de mayo de 2023. Los datos de siniestralidad en Andalucía, hasta el mes de marzo, según datos oficiales de la Junta, mantienen una evolución al alza, una circunstancia que no se puede seguir permitiendo y a la que hay que dar una solución definitiva. Hasta esta fecha, han muerto 36 personas en accidente de trabajo, 34 en jornada y 2 in itinere lo que supone un incremento del 9,09% con respecto al mes de marzo del pasado año 2022. De las 36 personas fallecidas, 35 han sido hombres y una mujer. Por otro lado, según los datos que recaba la secretaría de Relaciones Laborales y Empleo de UGT Andalucía, a fecha de hoy, los accidentes laborales mortales en lo que llevamos de año en Andalucía ascienden a 46 personas.

Los accidentes de trabajo con baja han crecido un 3,22% con respecto al mes de marzo del año pasado en Andalucía.

También crecen los accidentes de trabajo en jornada un 2,65% e in itinere un 6,90% con respecto a marzo de 2022. De los 24.975 accidentes de trabajo con baja que se han producido en Andalucía, 21.552 han sido en jornada y 3.423 in itinere. Los accidentes de trabajo en jornada se dan más en hombres (15.749 frente a 5.803) y los in itinere, en mujeres (1.585 frente a 1.838).

1 DE CADA 4 ACCIDENTES GRAVES QUE SE PRODUCEN EN ESPAÑA SON EN TERRITORIO ANDALUZ

Los accidentes de trabajo graves se mantienen elevados y en la misma línea que los ocurridos en el año 2022. Se han producido un total de 265 accidentes laborales graves en el mes de marzo. Llama la atención que los 265 accidentes graves que ocurren en Andalucía, son el 23,66% del total que se producen en nuestro país.

En Andalucía los accidentes mortales se incrementan en un 9,09% y los accidentes laborales en jornada crecen un 47,83%, pasando de 23 en marzo de 2022 a 34 en marzo de 2023.

Del total de las 171 muertes en el trabajo que se producen en España, el 21,05% de ellas se producen en territorio andaluz. Es decir, 1 de cada 5 accidentes de trabajos mortales son andaluces.

Por sectores, el sector de la construcción es el que presenta unos mayores incrementos en la siniestralidad laboral con un incremento del 9,61% en los accidentes de trabajo con baja, un incremento del 27,08% de los accidentes graves y del 33,33% en los accidentes mortales.

Desde el punto de vista cuantitativo es el sector servicios el que presenta peores datos con 15.023 accidentes de trabajo con baja, 153 accidentes graves y 19 accidentes mortales, hasta marzo de 2023.

En el mes de marzo de 2023 la provincia de Sevilla es la que muestra unos mayores datos de siniestralidad laboral mortal, con 10 fallecidos en accidente de trabajo, seguida por la provincia de Málaga con 7 y Córdoba con 6.

Si nos atenemos a la forma de contacto en la que se han producido los accidentes laborales mortales, vemos que, de los 34 fallecimientos en jornada, la mayoría, 13, son producidos por patologías no traumáticas (infartos, derrames cerebrales y otras patologías no traumáticas), es decir un 38% del total, siendo en su totalidad hombres mayores de 50 años con contratos indefinidos en su mayoría.

CLARA INFRADECLARACIÓN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES EN ANDALUCÍA

Nuestra Comunidad Autónoma tiene un 16,12% de asalariados del total del territorio español (datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística en el primer trimestre de 2023), sin embargo, solo se comunican el 5,02 % de los partes de Enfermedades Profesionales hasta el mes de abril con respecto a la totalidad del país (datos oficiales de la Seguridad Social). Hasta el mes de abril se han comunicado 435 enfermedades profesionales en Andalucía, 224 hombres y 211 mujeres.

Entrando en detalle, el grupo de Enfermedades Profesionales en el que más partes se comunican es el grupo 2 (Enfermedades Profesionales causadas por agentes físicos) con un total de 364 del total de los 435 partes comunicados en Andalucía (174 partes declarados en hombres y 190 en mujeres).

Hasta la fecha se ha comunicado 1 parte del grupo 6 (Enfermedades Profesionales causadas por agentes cancerígenos) reflejando la invisibilidad del cáncer de origen laboral en nuestra Comunidad Autónoma y en nuestro país.

Las provincias donde más partes de enfermedades profesionales se comunican son Cádiz, Málaga y Sevilla.

Las personas trabajadoras entre 50 y 54 años son el grupo de edad que más partes comunicados aglutina.

Por sectores de actividad es en el sector Servicios donde más partes de Enfermedades Profesionales se comunican, con un total de 267, siendo un 61,4% del total. Hay una clara diferenciación por sexos, ya que, en el caso de los hombres, se comunican más partes en el sector Industrial y de la construcción (84 partes comunicados en hombres y 26 en mujeres, en el sector industrial y 51 partes comunicados en hombres y ninguno en mujeres en el sector de la construcción), y en mujeres se comunican más partes en el sector servicios (182 partes comunicados en mujeres y 85 en hombres).