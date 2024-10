Bases Andaluzas Socialistas desafía a la actual dirección del PSOE-A en busca de un nuevo liderazgo

La plataforma BAS lanza su candidatura alternativa en el XV Congreso Regional del PSOE-A, buscando revitalizar el partido y hacer frente a la hegemonía del PP en Andalucía.

Jueves, 24 de octubtre de 2024. El PSOE de Andalucía se prepara para un XV Congreso Regional marcado por la incertidumbre y las tensiones internas. La plataforma Bases Andaluzas Socialistas (BAS), conformada por militantes y representantes locales, ha lanzado este jueves un comunicado en el que manifiestan su intención de impulsar una candidatura alternativa a la actual dirección del partido, encabezaza por el ex alcalde de Sevilla, Juan Espadas. BAS plantea que, tras cuatro derrotas electorales consecutivas, el PSOE-A necesita un cambio profundo y un liderazgo fuerte que pueda convertirse en una alternativa real frente al gobierno de Juan Moreno Bonilla.

En el comunicado, BAS argumenta que desde noviembre de 2021, cuando se celebró el último congreso regional, el PSOE de Andalucía no ha logrado ganar terreno frente al Partido Popular, que ha consolidado su hegemonía en la comunidad. La plataforma critica que el PSOE-A no ha proyectado una imagen efectiva de oposición, lo cual ha debilitado la moral de la militancia y ha llevado a un discurso que no desafía a la gestión del PP. «Andalucía necesita un PSOE-A que esté a la altura de las circunstancias, que se encuentre preparado para ganar y no para justificar derrota tras derrota», subraya el comunicado.

Un PSOE-A renovado y fuerte: la propuesta de BAS

La plataforma BAS plantea la necesidad de un liderazgo “creíble, auténtico y eficaz”, capaz de ofrecer resultados tangibles a corto plazo y de revitalizar el partido para que sea una verdadera alternativa al PP. BAS defiende que la única vía para revertir la situación del PSOE-A es trabajar desde las bases, con un equipo renovado que represente los intereses de la militancia y recupere el apoyo de los andaluces. El objetivo final es mejorar la calidad de vida en Andalucía, y BAS cree que esto solo será posible con un cambio profundo en la estrategia y la dirección del partido.

Entre los firmantes del comunicado de BAS se encuentran figuras destacadas del socialismo andaluz, como Lope Ruiz López, alcalde de Iznájar; Francisco Palomares Sánchez, alcalde de Villafranca; y Antonio Ruiz Cruz, ex secretario general del PSOE-A de Córdoba y ex presidente de la Diputación de esa provincia. Esta diversidad de apoyos subraya el alcance de la insatisfacción con la dirección actual y evidencia el deseo de muchos sectores del partido de reactivar al PSOE-A y hacer frente al modelo neoliberal del PP que, según BAS, está deteriorando el estado del bienestar en Andalucía.

Con el XV Congreso Regional programado para febrero, el PSOE de Andalucía se encuentra ante una oportunidad decisiva para redefinir su rumbo. BAS apuesta por una renovación profunda que haga del PSOE-A una alternativa sólida frente al modelo actual, buscando un liderazgo que una al partido y le devuelva su capacidad de oposición. Las decisiones que se tomen en el próximo congreso podrían marcar un antes y un después en el socialismo andaluz, en su intento por reconquistar el apoyo de la ciudadanía y defender los derechos y el bienestar de Andalucía.