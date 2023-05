Ayuso monta un 2 de mayo

Martes, 2 de mayo de 2023. Este 2 de Mayo Madrid ha vuelto a ser la sede del bochorno nacional. Días antes ya calentaban por la banda figuras de segunda clase del PP madrileño como Alfonso Serrano, más conocido por hacer de twitter una cloaca que por su trabajo.

Este y otros comisarios de la antipolítica dejaron caer que Felix Bolaños no sería bienvenido en la fiesta de la Comunidad. Y esto, que puede parecer anecdótico, muestra hasta qué punto el PP desprecia a los españoles. Porque Bolaños nos gustará más o menos, pero es un ministro de España al que está vetando una región española.

Afortunadamente Bolaños no se ha dejado achantar por esta patulea con aire de patochada, y se ha presentado donde correspondía. Y hete aquí que la comandilla de ayusers que trabajan para la emperatriz han bloqueado el paso del ministro, exhibiendo ese cóctel nauseabundo de falta de respeto, de educación y de sentido democrático.

Algunos se preguntarán: ¿Por qué Ayuso no respeta la democracia? Porque se la cree. ¿Por qué Ayuso veta al gobierno de España? Porque no reconoce la legitimidad de las urnas, a menos que de las urnas salga su nombre, entonces sí. Imaginemos que el ministro hubiera sido del PP y el acto en el que se le declarase persona non grata hubiera sido en Cataluña. ¿No habríamos tenido a toda la derecha patria diciendo, poco menos, que el 155 se queda corto y que hay que sacar a las fuerzas de seguridad a la calle?

Podríamos hablar aquí del Real decreto que señala que es el ministro quien tenía que estar en la tribuna antes que el amigo del narco, Alberto Núñez Feijóo, que andaba por allí plantado, o el propio Martínez Almeida, que últimamente está más bien trasplantado de un lugar a otro sin saber muy bien donde ponerse.

Pero mientras los voceros de la derecha le ríen la tontada a Ayuso como hacen los adultos estúpidos cuando le ríen una palabrota a un niño, no hablamos de lo que importa. Hoy a los vecinos de San Fernando, a los que se les caen las casas abajo por las sucesivas negligencias del PP, se les ha prohibido manifestarse en Sol, donde los populares sí han podido colocar su caseta publicitaria.

Y es que en el Madrid de las residencias de la muerte, en el Madrid de la sanidad que maltrata a sus médicos y pacientes, en el Madrid del asfalto y el hormigón armado, como algunas caras, sigue sembrándose la antipolítica, porque Isabel Díaz Ayuso se cree que el poder es como su visa oro, personal e intransferible.

Pedro Iniesta Ruiz, colaborador de La Mar de Onuba , es profesor de literatura en París y secretario general del PSOE en la capital francesa